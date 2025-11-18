+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Fußball heute Ergebnis 1:1 – Österreich bei der Fußball WM2026 dabei!

von

Österreich gegen Bosnien-Herzegowina – Entscheidungsspiel in der WM-Quali

Am Dienstagabend geht’s im Ernst-Happel-Stadion um alles: Österreich empfängt Bosnien-Herzegowina zum zehnten und letzten Spieltag der WM-Qualifikation 2026. Die Ausgangslage ist klar – nur einer der beiden kann sich direkt das Ticket für die Weltmeisterschaft sichern in der Gruppe H. Wer das Duell nicht verpassen will: In Österreich läuft die Partie ab 19:35 Uhr kostenlos bei ServusTV. In Deutschland überträgt exklusiv DAZN.

Liveticker Österreich gegen Bosnien

Österreichs Fußball-Nationaltrainer Ralf Rangnick (C) spricht mit seinen Spielern während einer Trainingseinheit am 30. Mai 2022 in Bad Tatzmannsdorf, Österreich, in Vorbereitung auf ein Spiel gegen Kroatien am 3. Juni 2022 im Rahmen der UEFA Nations League. (Foto: ROBERT JAEGER / APA / AFP) / Österreich OUT
Alles oder nichts: Die Ausgangslage in der Quali-Gruppe

Die Tabelle der Europa-Gruppe ist vor dem letzten Spieltag eng: Österreich steht mit 18 Punkten an der Spitze, dicht gefolgt von Bosnien-Herzegowina mit 16 Punkten. Während die Österreicher bisher ungeschlagen sind (6 Siege, 1 Remis), hat Bosnien mit fünf Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage ebenfalls stark performt. Wer dieses direkte Duell gewinnt, fährt ziemlich sicher direkt zur WM – der Verlierer muss den Umweg über die Playoffs nehmen.

WM 2026 Qualifikation in Europa | Spieltag 10
| 18.11.2025-20:45
Österreich
S S S N S
1 : 1
Endergebnis
Bosnien & Herzegovina
S N U S S
M. Gregoritsch
78'
H. Tabaković
12'
| Schiedsrichter: J. Pedro Pinheiro | Halbzeit: 0-1
Aufstellungen
Österreich
1
T
Alexander Schlager
6.3
20
M
Konrad Laimer
45'
6.9
15
D
Philipp Lienhart
7.3
3
D
Kevin Danso
7.3
16
D
P. Mwene
69'
7
4
M
X. Schlager
69'
7
6
M
Nicolas Seiwald
7.2
21
M
Patrick Wimmer
59'
7
19
M
C. Baumgartner
6.3
9
M
M. Sabitzer
6.9
7
O
Marko Arnautović
82'
7.3
Ersatzspieler
11
O
M. Gregoritsch
59'78'
7
18
M
R. Schmid
69'
6.3
5
D
Stefan Posch
69'
6.7
23
M
A. Schöpf
82'
12
T
N. Polster
13
T
P. Pentz
2
D
M. Friedl
8
D
David Alaba
14
D
Leopold Querfeld
10
M
F. Grillitsch
17
O
M. Grüll
22
O
N. Wurmbrand
Coach
R. Rangnick
Bosnien & Herzegovina
1
T
N. Vasilj
6.3
23
D
A. Malic
84'
6.9
3
D
Dennis Hadžikadunić
54'
7
4
D
T. Muharemovic
7.3
18
D
E. Karić
71'
6.6
20
O
E. Bajraktarević
6.3
14
M
Ivan Šunjić
84'
6.9
6
M
Benjamin Tahirovic
84'
6.9
15
M
Amar Memić
7.2
11
O
E. Džeko
6.5
10
O
H. Tabaković
12'62'
7.3
Ersatzspieler
8
M
A. Gigović
62'
6.5
2
D
N. Mujakić
71'
6.3
16
M
A. Hadžiahmetović
84'
9
O
S. Baždar
84'
21
O
Kerim Alajbegović
84'
12
T
Osman Hadžikić
22
T
Martin Zlomislić
5
D
S. Kolašinac
13
M
I. Bašić
19
M
D. Šarić
Coach
S. Barbarez
1
Alexander Schlager
16
P. Mwene
3
Kevin Danso
15
Philipp Lienhart
20
Konrad Laimer
6
Nicolas Seiwald
4
X. Schlager
9
M. Sabitzer
19
C. Baumgartner
21
Patrick Wimmer
7
Marko Arnautović
1
N. Vasilj
18
E. Karić
4
T. Muharemovic
3
Dennis Hadžikadunić
23
A. Malic
15
Amar Memić
6
Benjamin Tahirovic
14
Ivan Šunjić
20
E. Bajraktarević
10
H. Tabaković
11
E. Džeko
field field
Tore
12'
Tor
H. Tabaković (Assist: Amar Memić)
Tor
M. Gregoritsch
78'

Heimstarke Österreicher mit breiter Brust

Die Mannschaft von Ralf Rangnick hat bislang eine beeindruckende Qualifikation hingelegt. Das Torverhältnis von 21:3 spricht für sich – Österreich spielt nicht nur effizient, sondern auch defensiv stabil. Der letzte Auftritt, ein 2:0-Auswärtssieg gegen Zypern, war eine weitere Bestätigung ihrer Form. Im Fokus stehen wie immer die Schlüsselspieler aus der Bundesliga, allen voran Marcel Sabitzer und Konrad Laimer, die das Mittelfeld dominieren.

Bosnien mit Rückenwind – aber auswärts gefordert

Bosnien-Herzegowina reist mit dem Selbstvertrauen eines 3:1-Sieges gegen Rumänien an. Trainer Ivaylo Petev hat eine kompakte und offensivstarke Truppe geformt, die vor allem über Edin Džeko immer gefährlich bleibt. Doch in der Fremde taten sich die Bosnier zuletzt schwer – eine Schwäche, die Österreich ausnutzen will.

Tabelle der WM 2026 Quali Gruppe H

All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
Österreich
Österreich
S S N S U
8
6
1
1
22
4
18
19
2
Bosnien & Herzegovina
Bosnien & Herzegovina
S N U S U
8
5
2
1
17
7
10
17
3
Rumänien
Rumänien
S U S N S
8
4
1
3
19
10
9
13
4
Zypern
Zypern
N U U S N
8
2
2
4
11
11
0
8
5
San Marino
San Marino
N N N N N
8
0
0
8
2
39
-37
0
WM 2026 Qualifikation in Europa

Direktvergleich und Quoten: Vorteile bei Österreich

In den letzten fünf direkten Duellen holte Österreich zwei Siege, Bosnien nur einen. Das letzte Aufeinandertreffen endete mit einem 2:1 für die Österreicher – ein Fingerzeig für das Heimspiel? Die Buchmacher sehen das ähnlich: Ein Heimsieg bringt bei Interwetten eine Quote von 1.40. Wer darauf setzt, dass nicht beide Teams treffen, bekommt bei Tipico eine 1.75.

Fazit: Finale auf Augenhöhe mit WM-Ticket als Preis

Ein echter Showdown steht bevor – der Sieger geht wahrscheinlich direkt zur WM. Österreich hat Heimvorteil, Form und Statistik auf seiner Seite, doch Bosnien ist brandgefährlich. Für Fans gibt es das Spiel in Österreich gratis bei ServusTV zu sehen, in Deutschland nur bei DAZN. Wer live dabei ist, dürfte ein enges und intensives Spiel erleben.

