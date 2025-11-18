Fußball heute Aufstellungen: Wer überträgt Österreich – Bosnien im TV? Was passiert, wenn Österreich die WM verpasst?

Österreich gegen Bosnien-Herzegowina – Entscheidungsspiel in der WM-Quali

Am Dienstagabend geht’s im Ernst-Happel-Stadion um alles: Österreich empfängt Bosnien-Herzegowina zum zehnten und letzten Spieltag der WM-Qualifikation 2026. Die Ausgangslage ist klar – nur einer der beiden kann sich direkt das Ticket für die Weltmeisterschaft sichern in der Gruppe H. Wer das Duell nicht verpassen will: In Österreich läuft die Partie ab 19:35 Uhr kostenlos bei ServusTV. In Deutschland überträgt exklusiv DAZN.

Alles oder nichts: Die Ausgangslage in der Quali-Gruppe

Die Tabelle der Europa-Gruppe ist vor dem letzten Spieltag eng: Österreich steht mit 18 Punkten an der Spitze, dicht gefolgt von Bosnien-Herzegowina mit 16 Punkten. Während die Österreicher bisher ungeschlagen sind (6 Siege, 1 Remis), hat Bosnien mit fünf Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage ebenfalls stark performt. Wer dieses direkte Duell gewinnt, fährt ziemlich sicher direkt zur WM – der Verlierer muss den Umweg über die Playoffs nehmen.

WM 2026 Qualifikation in Europa | Spieltag 10 | - 20:45 Österreich S S S N S - : - Bosnien & Herzegovina S N U S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Heimstarke Österreicher mit breiter Brust

Die Mannschaft von Ralf Rangnick hat bislang eine beeindruckende Qualifikation hingelegt. Das Torverhältnis von 21:3 spricht für sich – Österreich spielt nicht nur effizient, sondern auch defensiv stabil. Der letzte Auftritt, ein 2:0-Auswärtssieg gegen Zypern, war eine weitere Bestätigung ihrer Form. Im Fokus stehen wie immer die Schlüsselspieler aus der Bundesliga, allen voran Marcel Sabitzer und Konrad Laimer, die das Mittelfeld dominieren.

Bosnien mit Rückenwind – aber auswärts gefordert

Bosnien-Herzegowina reist mit dem Selbstvertrauen eines 3:1-Sieges gegen Rumänien an. Trainer Ivaylo Petev hat eine kompakte und offensivstarke Truppe geformt, die vor allem über Edin Džeko immer gefährlich bleibt. Doch in der Fremde taten sich die Bosnier zuletzt schwer – eine Schwäche, die Österreich ausnutzen will.

Tabelle der WM 2026 Quali Gruppe H

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Österreich S S S N S > 7 6 0 1 21 3 18 18 2 Bosnien & Herzegovina S S N U S > 7 5 1 1 16 6 10 16 3 Rumänien N S U S N > 7 3 1 3 12 9 3 10 4 Zypern N U U S N 8 2 2 4 11 11 0 8 5 San Marino N N N N N > 7 0 0 7 1 32 -31 0 WM 2026 Qualifikation in Europa

Direktvergleich und Quoten: Vorteile bei Österreich

In den letzten fünf direkten Duellen holte Österreich zwei Siege, Bosnien nur einen. Das letzte Aufeinandertreffen endete mit einem 2:1 für die Österreicher – ein Fingerzeig für das Heimspiel? Die Buchmacher sehen das ähnlich: Ein Heimsieg bringt bei Interwetten eine Quote von 1.40. Wer darauf setzt, dass nicht beide Teams treffen, bekommt bei Tipico eine 1.75.

Fazit: Finale auf Augenhöhe mit WM-Ticket als Preis

Ein echter Showdown steht bevor – der Sieger geht wahrscheinlich direkt zur WM. Österreich hat Heimvorteil, Form und Statistik auf seiner Seite, doch Bosnien ist brandgefährlich. Für Fans gibt es das Spiel in Österreich gratis bei ServusTV zu sehen, in Deutschland nur bei DAZN. Wer live dabei ist, dürfte ein enges und intensives Spiel erleben.