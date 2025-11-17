+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Fußball heute + Aufstellungen – Wer überträgt Niederlande gegen Litauen im TV & Livestream?

von

Niederlande gegen Litauen live: Wo läuft das Spiel der WM-Qualifikation heute im TV und Stream?

Am 17. November 2025 steht in der Johan-Cruijff-ArenA das letzte Spiel der Gruppe G in der europäischen WM-Qualifikation an. Die Niederlande empfangen Litauen – ein sportlich ungleiches Duell mit klarer Rollenverteilung. Während die Elftal den Gruppensieg anpeilt, geht es für Litauen nur noch um Schadensbegrenzung. Übertragen wird das Spiel in Deutschland exklusiv auf DAZN.

Hollands Stürmer Memphis Depay feiert sein Tor gegen die deutsche Nationalmannschaft in der UEFA Nations League. Spiel Deutschland - Holland am 13. Oktober 2018 in der Johan Crujiff ArenA in Amsterdam. (Photo by EMMANUEL DUNAND / AFP)
Kein Free-TV: So kann man Niederlande gegen Litauen heute live sehen

Die Übertragungsrechte für die europäischen Qualifikationsspiele zur Weltmeisterschaft 2026 liegen in Deutschland bei DAZN. Das gilt auch für die heutige Partie zwischen den Niederlanden und Litauen. Die Übertragung beginnt kurz vor dem Anpfiff um 20:45 Uhr. Kommentator ist Tom Kirsten.

Ein kostenfreier Empfang über öffentlich-rechtliche Sender oder Privatsender ist nicht möglich. Auch internationale Alternativen bieten keine kostenlosen Streams in deutscher Sprache. Wer das Spiel sehen will, benötigt ein kostenpflichtiges DAZN-Abo.

Aufstellungen Niederlande gegen Litauen

WM 2026 Qualifikation in Europa | Spieltag 10
| 17.11.2025-20:45
Niederlande
U S S S U
- : -
Litauen
U U N N N
| Schiedsrichter: L. Godinho
Aufstellungen
Niederlande
1
T
B. Verbruggen
3
D
Jurriën Timber
6
D
M. de Ligt
4
D
V. van Dijk
5
D
N. Aké
14
M
T. Reijnders
7
M
Xavi Simons
21
M
F. de Jong
18
M
D. Malen
10
O
M. Depay
11
M
C. Gakpo
Ersatzspieler
23
T
M. Flekken
13
T
R. Roefs
2
D
L. Geertruida
15
D
Micky van de Ven
12
M
Q. Timber
22
M
L. Valente
16
M
J. Schouten
8
M
R. Gravenberch
17
O
N. Lang
9
O
E. Emegha
Litauen
1
T
Edvinas Gertmonas
18
D
Vilius Armalas
17
D
Pijus Sirvys
3
D
Edgaras Utkus
2
D
A. Tutyškinas
13
D
Justas Lasickas
6
M
Modestas Vorobjovas
15
M
Gvidas Gineitis
11
M
Gratas Sirgėdas
8
O
T. Kalinauskas
10
M
Fedor Černych
Ersatzspieler
23
T
Džiugas Bartkus
12
T
T. Švedkauskas
4
S. Olberkis
19
D
Klaudijus Upstas
5
D
Markas Beneta
20
D
Rokas Lekiatas
7
O
M. Burba
16
M
Domantas Šimkus
14
G. Micevičius
22
M
Paulius Golubickas
21
O
E. Dubickas
9
O
Gytis Paulauskas
Niederlande auf Kurs Gruppensieg

Die niederländische Nationalmannschaft geht als Tabellenführer in den letzten Spieltag der Gruppe. Nach sieben Spielen stehen 17 Punkte auf dem Konto – ungeschlagen, mit einem Torverhältnis von 23:4. Auch die Form ist stabil: drei Siege und zwei Unentschieden aus den letzten fünf Spielen sprechen eine klare Sprache. Das 1:1 gegen Polen im letzten Spiel war allerdings ein kleiner Dämpfer im Endspurt.

Mit Spielern wie Virgil van Dijk, Frenkie de Jong und Cody Gakpo verfügt die Elftal über genug individuelle Klasse, um gegen Litauen früh klare Verhältnisse zu schaffen. Trainer Ronald Koeman dürfte zudem rotieren lassen, da die Qualifikation bereits sicher ist – was dem Spielverlauf eine gewisse Unwägbarkeit verleiht.

Tabelle der WM 2026 Quali Gruppe G

All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
Niederlande
Niederlande
U S S S U
>
7
5
2
0
23
4
19
17
2
Polen
Polen
N U S S U
>
7
4
2
1
11
5
6
14
3
Finnland
Finnland
S N S N N
8
3
1
4
8
14
-6
10
4
Malta
Malta
U N U N S
>
7
1
2
4
2
16
-14
5
5
Litauen
Litauen
U U N N N
>
7
0
3
4
6
11
-5
3
WM 2026 Qualifikation in Europa

Litauen ohne Sieg – nur Außenseiterchancen

Für Litauen läuft die Qualifikation zur WM 2026 bislang enttäuschend. Mit nur drei Punkten aus sieben Spielen steht das Team auf Platz fünf der Gruppe. Vier Niederlagen und drei Remis – mehr war für das Team um Coach Edgaras Jankauskas bislang nicht drin. Auch das letzte Spiel, ein 0:0 gegen Israel, konnte die Stimmung nicht heben.

Im Hinspiel unterlagen die Litauer den Niederlanden knapp mit 2:3 – ein Achtungserfolg, aber kein Grund zur Hoffnung auf Punkte in Amsterdam. Litauens Problem ist die mangelnde Durchschlagskraft im Angriff. Fünf erzielte Tore in sieben Spielen sprechen eine deutliche Sprache.

Wettquoten und Prognose: Alles spricht für die Niederlande

Die Rollenverteilung ist klar: Für einen Heimsieg der Niederlande gibt es bei Betano nur eine Quote von 1.05 – ein Zeichen für die hohe Favoritenstellung. Ein Unentschieden bringt bei ODDSET eine Quote von 21.00, ein Auswärtssieg von Litauen wird gar mit 45.00 taxiert.

Auch in der Frage, ob beide Teams treffen, sind die Buchmacher zurückhaltend: „Nein“ bringt bei Tipico eine Quote von 1.40 – und das ist zugleich ein realistischer Tipp. Die Niederlande werden voraussichtlich zu Null gewinnen, alles andere wäre eine Überraschung.

