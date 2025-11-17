+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Fußball heute + Aufstellungen – Wer überträgt Montenegro gegen Kroatien im TV & Livestream?

von

Montenegro gegen Kroatien live: So läuft das WM-Quali-Duell am 17. November

Wenn Montenegro am 17. November 2025 Kroatien empfängt, ist sportlich klar verteilt, wer die Favoritenrolle innehat. In der europäischen WM-Qualifikation geht es für Kroatien um nichts mehr, denn man ist als Gruppensieger L schon für die WM 2026 Endrunde qualifiziert – für Montenegro hingegen geht es um Schadensbegrenzung und einen würdigen Abschluss. Wer das Spiel live sehen möchte, wird allerdings im Free-TV nicht fündig.

Kroatiens Mittelfeldspieler #10 Luka Modric während des Fußballspiels der UEFA Euro 2024 Gruppe B zwischen Spanien und Kroatien im Olympiastadion in Berlin am 15. Juni 2024. (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
Übertragung nur im Stream: DAZN zeigt das Spiel exklusiv

Das Qualifikationsspiel zum 10. Spieltag der Europa-Gruppe wird am Montagabend um 20:45 Uhr im Stadion Pod Goricom in Podgorica angepfiffen. In Deutschland überträgt ausschließlich DAZN die Partie live und in voller Länge. Kommentiert wird das Spiel von Jan-Lucas Krenzer. Eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es nicht – Fußballfans benötigen also ein entsprechendes Streaming-Abo.

Aufstellungen Montenegro gegen Kroatien

WM 2026 Qualifikation in Europa | Spieltag 10
| 17.11.2025-20:45
Montenegro
N N N S S
- : -
Kroatien
S S U S S
| Schiedsrichter: H. Umut Meler
13
Igor Nikić
23
A. Marušić
5
Slobodan Rubežić
6
Marko Tuci
7
M. Vešović
20
Milutin Osmajić
19
Stefan Lončar
21
A. Bulatović
8
Marko Janković
10
S. Jovetić
9
Nikola Krstović
1
D. Livaković
4
J. Gvardiol
5
Duje Ćaleta-Car
6
J. Šutalo
18
K. Jakić
8
N. Moro
15
M. Pašalić
14
I. Perišić
13
N. Vlašić
20
F. Ivanović
21
I. Matanović
field field
Aufstellungen
Montenegro
13
T
Igor Nikić
7
D
M. Vešović
6
D
Marko Tuci
5
D
Slobodan Rubežić
23
D
A. Marušić
8
M
Marko Janković
21
M
A. Bulatović
19
M
Stefan Lončar
20
O
Milutin Osmajić
9
O
Nikola Krstović
10
O
S. Jovetić
Ersatzspieler
1
T
Balša Popović
12
T
Danijel Petković
2
D
S. Milić
3
D
Risto Radunović
15
D
N. Šipčić
4
Marko Šimun
11
M
M. Vukotić
14
M
Miloš Brnović
16
Marko Perović
17
M
Vasilije Adžić
22
O
V. Đukanović
18
Andrej Kostić
Kroatien
1
T
D. Livaković
18
M
K. Jakić
6
D
J. Šutalo
5
D
Duje Ćaleta-Car
4
D
J. Gvardiol
15
M
M. Pašalić
8
M
N. Moro
20
O
F. Ivanović
13
M
N. Vlašić
14
O
I. Perišić
21
O
I. Matanović
Ersatzspieler
12
Ivor Pandur
2
D
J. Stanišić
3
D
M. Pongračić
22
D
M. Erlić
7
O
M. Pašalić
10
M
L. Modrić
16
O
M. Oršić
17
O
P. Sučić
19
M
Toni Fruk
9
O
A. Kramarić
11
O
P. Musa

Formkurve: Kroatien auf Kurs, Montenegro kämpft um Stabilität

Die Ausgangslage vor dem letzten Gruppenspiel ist klar: Kroatien führt die Tabelle mit 19 Punkten aus sieben Spielen souverän an. Das Team von Zlatko Dalić ist ungeschlagen, hat sechs Siege und ein Unentschieden auf dem Konto und dabei ein bemerkenswertes Torverhältnis von 23:2 erspielt. Auch auswärts ließen die Kroaten nichts anbrennen, sammelten zwei Siege und ein Remis. Zuletzt besiegten sie die Färöer Inseln mit 3:1.

Montenegro steht deutlich weiter unten in der Tabelle. Mit 9 Punkten aus sieben Partien kämpft die Elf um Platz vier. Zwar konnte das Team drei Spiele gewinnen, kassierte aber auch vier Niederlagen. Die Defensive ist mit 14 Gegentoren anfällig, auch wenn man sich beim jüngsten 2:1-Auswärtssieg gegen Gibraltar etwas Selbstvertrauen holen konnte. Im heimischen Stadion gab es immerhin zwei Siege – dort präsentiert sich die Mannschaft deutlich stabiler als in fremden Stadien.

Historie spricht klar für Kroatien

Ein Blick auf das letzte direkte Duell verdeutlicht die Kräfteverhältnisse: Kroatien gewann mit 4:0 – deutlich und ohne Gegentor. Montenegro konnte in keinem der bisherigen Aufeinandertreffen einen Punkt holen. Diese Bilanz sowie die aktuelle Form lassen wenig Zweifel daran, wer als Favorit in die Partie geht.

Wett-Tipps: Sieg Kroatien und wenig Tore

Die Buchmacher sehen Kroatien ebenfalls klar vorn. Ein Auswärtssieg (Tipp 2) wird bei Bet365 mit einer Quote von 1.36 geführt – ein deutliches Signal. Ein interessanter Nebenaspekt ist die Wette darauf, dass nicht beide Teams treffen (Tipp NEIN) – laut Tipico gibt es dafür eine Quote von 1.83. Angesichts der Offensivschwäche Montenegros und der stabilen kroatischen Abwehr ein durchaus realistisches Szenario.

Wer sich für spezielle Wettaktionen oder verbesserte Quoten interessiert, kann einen Blick auf entsprechende Quotenboost-Angebote werfen.

Fazit: Pflichtaufgabe für Kroatien, letzte Chance für Montenegro

Für Kroatien geht es vor allem darum, den Gruppensieg standesgemäß zu vollenden. Montenegro dagegen will im letzten Heimspiel der Qualifikation eine ansprechende Leistung zeigen. Wer das Spiel sehen will, muss auf den Streamingdienst DAZN ausweichen – im Free-TV wird die Partie nicht zu sehen sein.

