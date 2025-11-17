Fußball heute Aufstellungen – Wer überträgt Länderspiel Malta gegen Polen im TV & Livestream?

Malta gegen Polen: Pflichtaufgabe für Lewandowski & Co. – live nur bei DAZN

Zum Abschluss des zehnten Spieltags der WM-Qualifikation 2026 trifft Polen auswärts auf Malta in der Gruppe G. Während es für die Gäste um den direkten Weg nach Nordamerika geht, will Malta den Favoriten zumindest ärgern. Anstoß ist am Montagabend um 20:45 Uhr – zu sehen exklusiv bei DAZN.

Übertragung: Kein Free-TV – DAZN zeigt das Spiel live

Fußballfans in Deutschland müssen für die Übertragung auf den Streamingdienst DAZN zurückgreifen. Das Duell läuft nicht im Free-TV. Wer das Spiel live verfolgen will, benötigt also ein DAZN-Abo. Kommentiert wird die Partie wie gewohnt mit deutschem Kommentar. Gespielt wird im maltesischen Nationalstadion in Ta’ Qali.

Spielinfos im Überblick:

Begegnung: Malta – Polen

Malta – Polen Datum: Montag, 17. November 2025

Montag, 17. November 2025 Anstoß: 20:45 Uhr

20:45 Uhr Wettbewerb: WM-Qualifikation Europa, 10. Spieltag

WM-Qualifikation Europa, 10. Spieltag Übertragung: DAZN Deutschland (kein Free-TV)

Aufstellungen Malta gegen Polen heute

Tabelle der WM 2026 Quali Gruppe G

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Niederlande U S S S U > 7 5 2 0 23 4 19 17 2 Polen N U S S U > 7 4 2 1 11 5 6 14 3 Finnland S N S N N 8 3 1 4 8 14 -6 10 4 ▲ Malta U N U N S > 7 1 2 4 2 16 -14 5 5 ▼ Litauen U U N N N > 7 0 3 4 6 11 -5 3 WM 2026 Qualifikation in Europa

Ausgangslage: Polen vor Playoffs – Malta kämpft um Achtungserfolge

Polen hat in der Gruppe bislang eine solide Qualifikation gespielt. Mit 14 Punkten aus sieben Spielen liegt das Team auf Rang zwei hinter der Niederlande, die schon fast qualifiziert sind. Vier Siege, zwei Remis und nur eine Niederlage stehen zu Buche. Das Torverhältnis von 11:5 spricht für eine stabile Defensive, ergänzt durch torgefährliche Offensivspieler wie Lewandowski oder Zieliński. Zuletzt holte man ein respektables 1:1 gegen die Niederlande.

Malta steht mit fünf Punkten aktuell auf dem vierten Platz – ein Erfolg in dieser Gruppe mit deutlich überlegenen Gegnern. Die Malteser haben bisher ein Spiel gewonnen und zweimal unentschieden gespielt. Vier Niederlagen und ein Torverhältnis von 2:16 zeigen aber auch die Probleme in beiden Spielphasen. Zuletzt überraschte Malta mit einem 1:0-Auswärtssieg in Finnland – dem ersten Dreier in dieser Quali-Runde.

Direkter Vergleich: Polen dominiert klar

In den vergangenen vier direkten Duellen setzte sich Polen jedes Mal durch – ohne ein einziges Gegentor zu kassieren. Das letzte Aufeinandertreffen endete 2:0 für die Polen, die auch diesmal als klarer Favorit ins Spiel gehen. Malta wartet seit Jahrzehnten auf ein Erfolgserlebnis gegen den kommenden Gegner.

Prognose & Wettquoten: Alles spricht für einen Auswärtssieg

Die Rollen sind klar verteilt: Polen will den Gruppensieg oder zumindest Platz zwei sichern, Malta kann ohne Druck spielen. Buchmacher sehen einen polnischen Sieg als sehr wahrscheinlich an – die Quote für einen „Tipp 2“ liegt bei Interwetten bei 1.27. Für „Beide Teams treffen – Nein“ bietet Tipico die Quote 1.62 an. Für Taktikfreunde interessant: Malta wird sich auf eine kompakte Defensive konzentrieren, Polen dürfte versuchen, früh klare Verhältnisse zu schaffen.