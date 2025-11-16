+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Fußball heute live * 1:4 * Wer überträgt Italien gegen Norwegen im TV & Livestream?

von

Italien – Norwegen: Wer zeigt das Duell der WM-Qualifikation live am 16. November 2025?

Italien empfängt Norwegen am Sonntagabend zum Gruppen-Endspiel in der WM-Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026. Die Partie in der Gruppe I verspricht Spannung – nicht nur sportlich, sondern auch für Fans, die nach einer Übertragungsmöglichkeit suchen. Denn im deutschen Free-TV läuft das Spiel nicht.

Zum Liveticker 1:0 Italien gegen Norwegen

Der italienische Stürmer Giacomo Raspadori (2. von links) feiert mit seinen Teamkollegen nach seinem Tor zum 2:4 im Fußballspiel der Qualifikationsrunde zur Weltmeisterschaft 2026 zwischen Israel und Italien am 8. September 2025 in Debrecen, Ungarn. (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)
Entscheidungsspiel im Giuseppe-Meazza-Stadion

Wenn Italien und Norwegen im altehrwürdigen Giuseppe-Meazza-Stadion aufeinandertreffen, geht es nicht nur um Punkte, sondern auch um die direkte WM-Teilnahme. Anstoß ist um 20:45 Uhr, gespielt wird am 10. und letzten Spieltag der europäischen WM-Qualifikation. Für beide Nationen steht viel auf dem Spiel – entsprechend hoch ist das Interesse an der Übertragung.

Aufstellungen Italien gegen Norwegen

WM 2026 Qualifikation in Europa | Spieltag 10
| 16.11.2025-20:45
Italien
S S S S S
1 : 4
Endergebnis
Norwegen
S S S U S
F. Esposito
11'
Antonio Nusa
63'
E. Haaland
78'
E. Haaland
80'
Jørgen Strand Larsen
90'+3'
| Schiedsrichter: A. Hernandez | Halbzeit: 1-0
Aufstellungen
Italien
1
T
Gianluigi Donnarumma
6.2
22
D
Giovanni Di Lorenzo
6.2
23
D
G. Mancini
6.5
21
D
A. Bastoni
67'86'
6.2
7
O
M. Politano
6.6
8
M
D. Frattesi
68'
6.5
5
M
M. Locatelli
79'
7.3
18
M
N. Barella
45'86'
6.7
3
D
F. Dimarco
7.9
9
O
Mateo Retegui
6.3
15
O
F. Esposito
11'69'79'
7.2
Ersatzspieler
12
T
M. Carnesecchi
14
T
G. Vicario
4
D
Alessandro Buongiorno
86'
13
D
M. Gabbia
19
D
A. Cambiaso
2
D
R. Bellanova
6
M
S. Ricci
86'
16
M
B. Cristante
68'
6.7
17
O
R. Orsolini
20
M
M. Zaccagni
79'
6.2
10
O
G. Raspadori
11
O
G. Scamacca
79'
6.3
Coach
G. Gattuso
Norwegen
1
T
Ø. Nyland
7.5
14
D
J. Ryerson
6.6
3
D
Kristoffer Ajer
6.9
17
D
Torbjørn Heggem
6.9
5
D
David Möller Wolfe
89'
6.3
7
O
A. Sørloth
75'
6.9
6
M
Patrick Berg
64'
6.6
8
M
Sander Berge
6.9
18
M
Kristian Thorstvedt
75'
7
20
M
Antonio Nusa
63'
8.2
9
O
E. Haaland
78'80'89'
8.7
Ersatzspieler
2
M
M. Thorsby
64'
7
12
T
Matias Dyngeland
13
T
S. Tangvik
4
D
Leo Østigård
89'
15
D
Fredrik André Bjørkan
16
D
Marcus Pedersen
21
D
Sondre Klingen Langås
19
Kristian Arnstad
22
M
Oscar Bobb
75'
7.3
23
M
T. Aasgaard
75'
6.7
10
O
A. Schjelderup
11
O
Jørgen Strand Larsen
89'90'90'
Coach
S. Solbakken
1
Gianluigi Donnarumma
21
A. Bastoni
23
G. Mancini
22
Giovanni Di Lorenzo
3
F. Dimarco
18
N. Barella
5
M. Locatelli
8
D. Frattesi
7
M. Politano
15
F. Esposito
9
Mateo Retegui
1
Ø. Nyland
5
David Möller Wolfe
17
Torbjørn Heggem
3
Kristoffer Ajer
14
J. Ryerson
20
Antonio Nusa
18
Kristian Thorstvedt
8
Sander Berge
6
Patrick Berg
7
A. Sørloth
9
E. Haaland
field field
Tore
Tor
F. Esposito (Assist: F. Dimarco)
11'
63'
Tor
Antonio Nusa (Assist: A. Sørloth)
78'
Tor
E. Haaland (Assist: Oscar Bobb)
80'
Tor
E. Haaland (Assist: M. Thorsby)
90'
+3
Tor
Jørgen Strand Larsen

Ausgangslage: Italien unter Zugzwang, Norwegen souverän

Italien steht vor dem letzten Spieltag auf Platz zwei mit 18 Punkten – sechs Siege, ein Unentschieden und ein verlorenes Spiel sprechen für eine starke Quali-Leistung. Besonders überzeugend war die Heimbilanz: drei Spiele, drei Siege, 9:3 Tore. Der jüngste Erfolg war ein kontrollierter 2:0-Sieg in Moldau.

Norwegen dagegen reist als Tabellenführer mit 21 Punkten an – sieben Spiele, sieben Siege, 33:4 Tore. Die Skandinavier zeigen eine nahezu makellose Bilanz, auch auswärts: Drei Spiele, drei Siege. Das letzte Spiel gegen Estland gewannen sie souverän mit 4:1. In den letzten fünf Spielen blieben sie viermal siegreich, einmal gab es ein Remis.

Tabelle der WM 2026 Quali Gruppe I

All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
Norwegen
Norwegen
S S S S S
8
8
0
0
37
5
32
24
2
Italien
Italien
S S S S N
8
6
0
2
21
12
9
18
3
Israel
Israel
S N N N S
8
4
0
4
19
20
-1
12
4
Estland
Estland
N N N U N
8
1
1
6
8
21
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
N N U N N
8
0
1
7
5
32
-27
1
WM 2026 Qualifikation in Europa

Letztes Direktduell: Klare Sache für Norwegen

Historisch gesehen hat Italien gegen Norwegen meist gut ausgesehen – drei Siege, ein Remis in den letzten fünf Partien. Doch das jüngste Duell im Hinspiel der Qualifikation ging klar an Norwegen: 3:0 hieß es am Ende in Oslo. Das sollte Italien Warnung genug sein – denn die norwegische Offensive um Haaland und Ødegaard ist brandgefährlich.

Kein Free-TV in Deutschland – Streaming-Angebote im Ausland

Wer das Spiel in Deutschland verfolgen will, wird im frei empfangbaren Fernsehen nicht fündig. Weder ARD noch ZDF oder ein anderer öffentlich-rechtlicher Sender zeigt die Begegnung. Auch Sport1 oder RTL haben keine Rechte für die Partie.

Stattdessen haben sich internationale Anbieter die Übertragungsrechte gesichert. In Italien läuft das Spiel im Free-TV bei RAI, inklusive kostenlosem Livestream auf RaiPlay – allerdings nur mit italienischer IP-Adresse. Wer über ein VPN verfügt, kann diesen Stream technisch nutzen. In Großbritannien und den USA zeigen verschiedene Plattformen das Spiel, meist im Rahmen kostenpflichtiger Sportabos.

Wett-Tipps: Leichte Vorteile für Italien

Die Buchmacher sehen Italien trotz der Tabellenlage leicht vorn: Eine Siegwette auf Italien bringt aktuell eine Quote von 2.02, ein Unentschieden liegt bei 3.75, ein norwegischer Auswärtssieg wird mit 3.60 gehandelt. Auch interessant: Die Wette „Beide Teams treffen“ bringt bei Tipp JA 1.63, bei Tipp NEIN 2.35.

Der Tipp: Italien gewinnt – aber Norwegen trifft. Alles andere als eine enge Kiste wäre eine Überraschung.

