Fußball heute live * 1:4 * Wer überträgt Italien gegen Norwegen im TV & Livestream?

Italien – Norwegen: Wer zeigt das Duell der WM-Qualifikation live am 16. November 2025?

Italien empfängt Norwegen am Sonntagabend zum Gruppen-Endspiel in der WM-Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026. Die Partie in der Gruppe I verspricht Spannung – nicht nur sportlich, sondern auch für Fans, die nach einer Übertragungsmöglichkeit suchen. Denn im deutschen Free-TV läuft das Spiel nicht.

Entscheidungsspiel im Giuseppe-Meazza-Stadion

Wenn Italien und Norwegen im altehrwürdigen Giuseppe-Meazza-Stadion aufeinandertreffen, geht es nicht nur um Punkte, sondern auch um die direkte WM-Teilnahme. Anstoß ist um 20:45 Uhr, gespielt wird am 10. und letzten Spieltag der europäischen WM-Qualifikation. Für beide Nationen steht viel auf dem Spiel – entsprechend hoch ist das Interesse an der Übertragung.

Aufstellungen Italien gegen Norwegen

Ausgangslage: Italien unter Zugzwang, Norwegen souverän

Italien steht vor dem letzten Spieltag auf Platz zwei mit 18 Punkten – sechs Siege, ein Unentschieden und ein verlorenes Spiel sprechen für eine starke Quali-Leistung. Besonders überzeugend war die Heimbilanz: drei Spiele, drei Siege, 9:3 Tore. Der jüngste Erfolg war ein kontrollierter 2:0-Sieg in Moldau.

Norwegen dagegen reist als Tabellenführer mit 21 Punkten an – sieben Spiele, sieben Siege, 33:4 Tore. Die Skandinavier zeigen eine nahezu makellose Bilanz, auch auswärts: Drei Spiele, drei Siege. Das letzte Spiel gegen Estland gewannen sie souverän mit 4:1. In den letzten fünf Spielen blieben sie viermal siegreich, einmal gab es ein Remis.

Tabelle der WM 2026 Quali Gruppe I

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Norwegen S S S S S 8 8 0 0 37 5 32 24 2 Italien S S S S N 8 6 0 2 21 12 9 18 3 Israel S N N N S 8 4 0 4 19 20 -1 12 4 Estland N N N U N 8 1 1 6 8 21 -13 4 5 Moldawien N N U N N 8 0 1 7 5 32 -27 1 WM 2026 Qualifikation in Europa

Letztes Direktduell: Klare Sache für Norwegen

Historisch gesehen hat Italien gegen Norwegen meist gut ausgesehen – drei Siege, ein Remis in den letzten fünf Partien. Doch das jüngste Duell im Hinspiel der Qualifikation ging klar an Norwegen: 3:0 hieß es am Ende in Oslo. Das sollte Italien Warnung genug sein – denn die norwegische Offensive um Haaland und Ødegaard ist brandgefährlich.

Kein Free-TV in Deutschland – Streaming-Angebote im Ausland

Wer das Spiel in Deutschland verfolgen will, wird im frei empfangbaren Fernsehen nicht fündig. Weder ARD noch ZDF oder ein anderer öffentlich-rechtlicher Sender zeigt die Begegnung. Auch Sport1 oder RTL haben keine Rechte für die Partie.

Stattdessen haben sich internationale Anbieter die Übertragungsrechte gesichert. In Italien läuft das Spiel im Free-TV bei RAI, inklusive kostenlosem Livestream auf RaiPlay – allerdings nur mit italienischer IP-Adresse. Wer über ein VPN verfügt, kann diesen Stream technisch nutzen. In Großbritannien und den USA zeigen verschiedene Plattformen das Spiel, meist im Rahmen kostenpflichtiger Sportabos.

Wett-Tipps: Leichte Vorteile für Italien

Die Buchmacher sehen Italien trotz der Tabellenlage leicht vorn: Eine Siegwette auf Italien bringt aktuell eine Quote von 2.02, ein Unentschieden liegt bei 3.75, ein norwegischer Auswärtssieg wird mit 3.60 gehandelt. Auch interessant: Die Wette „Beide Teams treffen“ bringt bei Tipp JA 1.63, bei Tipp NEIN 2.35.

Der Tipp: Italien gewinnt – aber Norwegen trifft. Alles andere als eine enge Kiste wäre eine Überraschung.