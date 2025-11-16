+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Fußball heute + Aufstellungen : Wer überträgt Italien gegen Norwegen im TV & Livestream?

von

Italien – Norwegen: Wer zeigt das Duell der WM-Qualifikation live am 16. November 2025?

Italien empfängt Norwegen am Sonntagabend zum Gruppen-Endspiel in der WM-Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026. Die Partie in der Gruppe I verspricht Spannung – nicht nur sportlich, sondern auch für Fans, die nach einer Übertragungsmöglichkeit suchen. Denn im deutschen Free-TV läuft das Spiel nicht.

Der italienische Stürmer Giacomo Raspadori (2. von links) feiert mit seinen Teamkollegen nach seinem Tor zum 2:4 im Fußballspiel der Qualifikationsrunde zur Weltmeisterschaft 2026 zwischen Israel und Italien am 8. September 2025 in Debrecen, Ungarn. (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)
Entscheidungsspiel im Giuseppe-Meazza-Stadion

Wenn Italien und Norwegen im altehrwürdigen Giuseppe-Meazza-Stadion aufeinandertreffen, geht es nicht nur um Punkte, sondern auch um die direkte WM-Teilnahme. Anstoß ist um 20:45 Uhr, gespielt wird am 10. und letzten Spieltag der europäischen WM-Qualifikation. Für beide Nationen steht viel auf dem Spiel – entsprechend hoch ist das Interesse an der Übertragung.

Aufstellungen Italien gegen Norwegen

Ausgangslage: Italien unter Zugzwang, Norwegen souverän

Italien steht vor dem letzten Spieltag auf Platz zwei mit 18 Punkten – sechs Siege, ein Unentschieden und ein verlorenes Spiel sprechen für eine starke Quali-Leistung. Besonders überzeugend war die Heimbilanz: drei Spiele, drei Siege, 9:3 Tore. Der jüngste Erfolg war ein kontrollierter 2:0-Sieg in Moldau.

Norwegen dagegen reist als Tabellenführer mit 21 Punkten an – sieben Spiele, sieben Siege, 33:4 Tore. Die Skandinavier zeigen eine nahezu makellose Bilanz, auch auswärts: Drei Spiele, drei Siege. Das letzte Spiel gegen Estland gewannen sie souverän mit 4:1. In den letzten fünf Spielen blieben sie viermal siegreich, einmal gab es ein Remis.

Tabelle der WM 2026 Quali Gruppe I

All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
Norwegen
Norwegen
S S S S S
>
7
7
0
0
33
4
29
21
2
Italien
Italien
S S S S S
>
7
6
0
1
20
8
12
18
3
Israel
Israel
S S N N N
>
7
3
0
4
15
19
-4
9
4
Estland
Estland
N N N U N
8
1
1
6
8
21
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
N N N U N
>
7
0
1
6
4
28
-24
1
WM 2026 Qualifikation in Europa

Letztes Direktduell: Klare Sache für Norwegen

Historisch gesehen hat Italien gegen Norwegen meist gut ausgesehen – drei Siege, ein Remis in den letzten fünf Partien. Doch das jüngste Duell im Hinspiel der Qualifikation ging klar an Norwegen: 3:0 hieß es am Ende in Oslo. Das sollte Italien Warnung genug sein – denn die norwegische Offensive um Haaland und Ødegaard ist brandgefährlich.

Kein Free-TV in Deutschland – Streaming-Angebote im Ausland

Wer das Spiel in Deutschland verfolgen will, wird im frei empfangbaren Fernsehen nicht fündig. Weder ARD noch ZDF oder ein anderer öffentlich-rechtlicher Sender zeigt die Begegnung. Auch Sport1 oder RTL haben keine Rechte für die Partie.

Stattdessen haben sich internationale Anbieter die Übertragungsrechte gesichert. In Italien läuft das Spiel im Free-TV bei RAI, inklusive kostenlosem Livestream auf RaiPlay – allerdings nur mit italienischer IP-Adresse. Wer über ein VPN verfügt, kann diesen Stream technisch nutzen. In Großbritannien und den USA zeigen verschiedene Plattformen das Spiel, meist im Rahmen kostenpflichtiger Sportabos.

Wett-Tipps: Leichte Vorteile für Italien

Die Buchmacher sehen Italien trotz der Tabellenlage leicht vorn: Eine Siegwette auf Italien bringt aktuell eine Quote von 2.02, ein Unentschieden liegt bei 3.75, ein norwegischer Auswärtssieg wird mit 3.60 gehandelt. Auch interessant: Die Wette „Beide Teams treffen“ bringt bei Tipp JA 1.63, bei Tipp NEIN 2.35.

Der Tipp: Italien gewinnt – aber Norwegen trifft. Alles andere als eine enge Kiste wäre eine Überraschung.

