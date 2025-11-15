Fußball heute Aufstellungen: Wer überträgt Georgien gegen Spanien im TV & Livestream?

+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Georgien gegen Spanien – ein Duell, das historisch selten ausgeglichen war, aber im Rahmen der WM-Qualifikation 2026 dennoch seinen ganz eigenen Reiz hat. Am 15. November 2025 treffen beide Nationen in Tiflis aufeinander, sportlich klar verteilt, aber mit einem Gastgeber, der gelegentlich für Überraschungen gut ist. Während Spanien seinen makellosen Lauf in der Gruppe E fortsetzen will, kämpft Georgien darum, die Qualifikation nicht frühzeitig aus den Händen zu geben. Übertragen wird das Spiel ausschließlich bei DAZN.

Die spanische Mannschaft posiert vor dem Halbfinalspiel der UEFA Nations League zwischen Spanien und Frankreich in Stuttgart, Südwestdeutschland, am 5. Juni 2025. (Foto: THOMAS KIENZLE / AFP)

Wer zeigt das Länderspiel Georgien gegen Spanien im Free-TV?

Die Antwort fällt klar aus: In Deutschland läuft die Partie nur bei DAZN. Der Streamingdienst hält die Rechte für die europäischen WM-Qualifikationsspiele, sodass es erneut keine Free-TV-Übertragung gibt. Für Fans bedeutet das: Ohne Abo bleibt der Bildschirm schwarz. Der Anstoß erfolgt um 18:00 Uhr im Boris-Paichadze-Stadion in Tiflis, einem der lautesten Fußballtempel Osteuropas. Für ein Spiel dieser Tragweite ist das Ambiente also mehr als geeignet – selbst wenn die Rollen klar verteilt sind.

Aufstellungen Georgien gegen Spanien

WM 2026 Qualifikation in Europa | Spieltag 9
| 15.11.2025-18:00
Georgien
S N S N N
0 : 4
Endergebnis
Spanien
U S S S S
Mikel Oyarzabal
11'
Martín Zubimendi
22'
Ferran Torres
34'
Mikel Oyarzabal
63'
| Schiedsrichter: B. Bastien | Halbzeit: 0-3
Aufstellungen
Georgien
1
T
Giorgi Mamardashvili
6.3
2
M
Vladimer Mamuchashvili
5.9
5
D
S. Goglichidze
46'
6.3
14
D
Luka Lochoshvili
6.2
13
D
G. Gocholeishvili
6.2
15
M
Anzor Mekvabishvili
71'
6.3
22
M
I. Tabatadze
57'
6.7
10
O
Zuriko Davitashvili
85'
6.3
17
M
Otar Kiteishvili
6.5
7
O
Khvicha Kvaratskhelia
7
8
O
B. Zivzivadze
71'
6.7
Ersatzspieler
4
D
Guram Kashia
46'
6.3
21
O
G. Kvernadze
57'
6.5
19
O
G. Tsitaishvili
71'
6.6
11
O
G. Kvilitaia
71'
6.5
12
T
Davit Kereselidze
23
T
Luka Gugeshashvili
3
A. Narimanidze
6
M
N. Lominadze
18
O
G. Abuashvili
85'
20
M
Shota Nonikashvili
9
O
Giorgi Guliashvili
Coach
Zurab Khizanishvili
Spanien
23
T
Unai Simón
7
12
D
Pedro Porro
46'
7.2
15
D
Pau Cubarsí
7
14
D
Aymeric Laporte
7.3
22
D
Marc Cucurella
6.6
6
M
Mikel Merino
57'62'
6.9
18
M
Martín Zubimendi
22'
7.7
8
M
Fabián Ruiz
62'
7.7
7
O
Ferran Torres
34'80'
8
21
O
Mikel Oyarzabal
11'63'71'
8.7
16
M
Álex Baena
7.3
Ersatzspieler
5
M
Marcos Llorente
46'
6.7
2
M
Pablo Barrios
62'
7
19
M
Fermín
62'
6.9
9
O
Borja Iglesias
71'
6.2
1
T
David Raya
13
T
Álex Remiro
4
D
Daniel Vivian
3
D
Álex Grimaldo
17
M
Pablo Fornals
20
M
Aleix García
11
M
Yeremi Pino
80'
6.7
10
M
Dani Olmo
Coach
Luis de la Fuente
1
Giorgi Mamardashvili
13
G. Gocholeishvili
14
Luka Lochoshvili
5
S. Goglichidze
2
Vladimer Mamuchashvili
15
Anzor Mekvabishvili
7
Khvicha Kvaratskhelia
17
Otar Kiteishvili
10
Zuriko Davitashvili
22
I. Tabatadze
8
B. Zivzivadze
23
Unai Simón
22
Marc Cucurella
14
Aymeric Laporte
15
Pau Cubarsí
12
Pedro Porro
8
Fabián Ruiz
18
Martín Zubimendi
6
Mikel Merino
16
Álex Baena
21
Mikel Oyarzabal
7
Ferran Torres
Spaniens Dominanz trifft auf Georgiens Kampfmodus

Ein Blick auf die Quali-Tabelle wirkt wie ein Blick in zwei völlig verschiedene Fußballwelten. Spanien liegt mit zwölf Punkten aus vier Spielen makellos an der Spitze. Kein Gegentor, fünfzehn Treffer – das ist ein Statement. Besonders auswärts wirken die Iberer stabil und kontrolliert, ohne die spielerische Linie zu verlieren.

Georgien dagegen steckt im unteren Tabellendrittel fest. Drei Punkte aus vier Partien, dazu ein Torverhältnis von 6:9 – das ist solide, aber nicht annähernd konkurrenzfähig, wenn Spanien vor der Tür steht. Die jüngste 1:4-Niederlage in der Türkei zeigte die strukturellen Probleme: wenige Entlastungsphasen, Defensivmomente, die zu schnell kippen, und ein Mittelfeld, das sich bei hohem Tempo schwer tut. Trotzdem: In Tiflis war es für große Gegner schon schwieriger, als die nackten Zahlen verraten.

Tabelle der WM 2026 Quali Gruppe 

All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
Spanien
Spanien
S S S S S
>
5
5
0
0
19
0
19
15
2
Türkei
Türkei
S N S S S
>
5
4
0
1
15
10
5
12
3
Georgien
Georgien
N S N N N
>
5
1
0
4
6
13
-7
3
4
Bulgarien
Bulgarien
N N N N N
>
5
0
0
5
1
18
-17
0
WM 2026 Qualifikation in Europa

Direkter Vergleich: Eine Serie ohne Zweifel

Wer einen Klassiker mit offenem Ausgang sucht, ist hier falsch. Spanien hat die letzten fünf Duelle gegen Georgien gewonnen, teils deutlich, teils durch Ruhe und Spielkontrolle entschieden. Das jüngste 2:0 war sinnbildlich: Spanien ließ den Ball laufen, Georgien rannte hinterher. Dennoch bleibt der Vergleich ein wichtiger Hinweis auf ein Problem für die Gastgeber – sie finden schwer Zugänge gegen Spaniens Struktur, und genau das dürfte wieder eine zentrale Rolle spielen.

Taktische Schwerpunkte und mögliche Spielentwicklung

Spanien wird, wie so oft, früh versuchen, klare Verhältnisse zu schaffen. Langes Abtasten ist nicht zu erwarten – zu dominant ist das Mittelfeld, zu variabel die Offensive. Die Iberer sind besonders stark, wenn sie den Gegner tief binden und Passwege schon im zweiten Drittel kontrollieren.

Georgien dagegen braucht genau die Momente, die im Hinspiel fehlten: schnelle Umschaltaktionen über die Außen, aggressives Pressing in Phasen und die Fähigkeit, das Zentrum nicht preiszugeben. Aber Achtung: Spanien bestraft Fehler in der Rückwärtsbewegung sofort. Für Georgien könnte es also zu einer Art Nervenspiel werden – je länger die Null steht, desto größer die eigene Chance.

Was sagen die Quoten?

Die Buchmacher sind eindeutig: Spanien-Sieg (Tipp 2) steht bei rund 1.25, eine klare Ansage. Ebenfalls beliebt: „Beide Teams treffen – Nein“ für etwa 1.75, was angesichts von Spaniens 15:0-Toren kaum überrascht. Für Georgien wäre schon ein Treffer ein Ausrufezeichen. Wer also risikominimal wetten will, findet hier realistische Optionen.

