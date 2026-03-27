Fußball heute Länderspiel Liveticker 4:3 * Wer spielt bei Deutschland gegen die Schweiz?

Die mögliche deutsche Aufstellung beim Länderspiel gegen die Schweiz deutet darauf hin, dass Julian Nagelsmann in Basel gegen die Schweiz viele Entscheidungen für die WM-Endrunde vorwegnehmen will. Vor dem ersten Länderspiel des Jahres kämpft der Bundestrainer mit Personalproblemen, dennoch könnte er bereits acht oder neun Positionen seines WM-Kaders zeigen. Das Spiel in Basel steigt am Freitag um 20.45 Uhr und wird bei RTL übertragen. Die möglichen Startformationen und alle relevanten Personalien, Verletzungen sowie Vereins- und Länderspiel-Statistiken stehen fest.

Spielbericht um 22:45 Uhr: Fußball heute Ergebnis: Deutschland mit Wunder-Wirtz gewinnt 4:3

Länderspiele Schweiz 3 4 Deutschland

Offizielle Aufstellung Test-Länderspiel am 27.März 2026 gegen die Schweiz

So wird Deutschland gegen die Schweiz spielen:

Baumann – Raum, Schlotterbeck, Tah, Kimmich (Kapitän) – Stiller, Goretzka – Sané, Wirtz, Gnabry – Havertz

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Länderspiele 2026 | St. Jakob-Park | - 20:45 Schweiz S S U S U 3 : 4 Endergebnis Deutschland S S S S S Dan Ndoye 17' B. Embolo 41' Joël Monteiro 79' Jonathan Tah 26' Serge Gnabry 45'+2' Florian Wirtz 61' Florian Wirtz 86'

Liveticker heute Deutschland gegen Schweiz

22:30 Uhr 4:3! Florian Wirtz dribbelt im Sechzehner, wartet auf ein Zuspiel und schlägt zu! 86.Minute.

22:24 Uhr 3:3! Das gibt es nicht! Schneller Konter der Schweizer und der 3.Torschuss zappelt im Netz! Joel Monteiro wurde gerade eingewechselt – die 10.Einwechselung der Schweizer!

22:16 Uhr Woltemade mit Kopfball Der „Lange“ per Kopf, aber knapp vorbei! Schweiz in der 2.Hälfte eigentlich nicht existent, noch kein Torschuß. Deutschland weiter gefährlich.

22:06 Uhr Traumtor von Wirtz Kimmich mit schneller Ecke zu Wirtz, der zirkeln den Ball kunstvoll ins Eck! 3:2 Führung, nicht unverdient! Danach geht Havertz, Woltemade kommt und Lennart Karl mit seinem Debüt für Sané!

21:50 Uhr 2.Halbzeit geht weiter Die Schweiz wechselt gleich vier Mal, die deutsche Nationalmannschaft bleibt wie gehabt!

21:33 Uhr Ausgleich - 2:2 Gnabry mit einem tollen Tor nach langem Pass von Havertz! Nun ist Halbzeit. Deutschland hatte mehr vom Spiel, aber die Schweiz offenbarte individuelle Fehler von Kimmich, Tah und Schlotterbeck!

21:29 Uhr Embolo mit dem 2:1 Wieder aus dem nichts, ganz abgezockt!

21:20 Uhr Deutschland kommt wieder Deutschland hat wieder Chancen, Wirtz gefährlich, Sané wirbelt rechts.

21:12 Uhr Verdienter 1:1 Ausgleich Das war einfach! Tah mit Kopfball ins kurze Eck von Kobel!

21:00 Uhr 1:0 für die Schweiz Fehler von Stiller, Kimmich zu weit weg: unverdient 1:0 durch Dan Ndoye – bisher hatte Deutschland das Zepter in der Hand.

20:35 Uhr 1.Standortbestimmung im WM-Jahr Um 20:45 Uhr geht es los. Schiedsrichter ist der Engländer Kavanagh.

20:15 Uhr Es geht los Ab 20:15 Uhr geht es auf RTL los mit der TV-Übertragung!

19:45 Uhr Die Aufstellung So wird Deutschland gegen die Schweiz spielen: Baumann – Raum, Schlotterbeck, Tah, Kimmich (Kapitän) – Stiller, Goretzka – Sané, Wirtz, Gnabry – Havertz

Nagelsmanns Aufstellungsprobleme vor dem Länderspiel

Julian Nagelsmann kämpft vor dem ersten Länderspiel des Jahres mit Personalproblemen, steht aber dennoch vor der Möglichkeit, in Basel gegen die Schweiz am Freitag (20.45 Uhr/RTL) bereits acht oder neun Positionen seiner WM-Elf zu präsentieren. Dennoch bleiben offene Fragen in der Defensive und im Mittelfeld, weil mehrere Spieler fehlen oder nur Platzhalter sein können. Gleichzeitig signalisiert die Auswahl, dass Nagelsmann die Chance nutzt, seine Startelf zu testen und taktische Entscheidungen für die Endrunde vorzubereiten.

Voraussichtliche Aufstellungen

Die voraussichtlichen Aufstellungen geben einen vollständigen Überblick über beide Teams inklusive Vereinszugehörigkeit, Alter und Länderspielen:

Schweiz: Kobel/Borussia Dortmund (28 Jahre/19 Länderspiele) – Widmer/FSV Mainz 05 (33/56), Akanji/Inter Mailand (30/77), Elvedi/Borussia Mönchengladbach (29/63), Rodriguez/Betis Sevilla (33/135) – Sow/FC Sevilla (29/49), Xhaka/AFC Sunderland (33/143), Aebischer/Pisa SC (29/36) – Manzambi/SC Freiburg (20/8), Embolo/Stade Rennes (29/83), Vargas/FC Sevilla (27/58). – Trainer: Murat Yakin

Deutschland: Baumann/TSG Hoffenheim (35 Jahre/10 Länderspiele), Kimmich/Bayern München (31/106), Rüdiger/Real Madrid (33/81), Schlotterbeck/Borussia Dortmund (26/23), Raum/RB Leipzig (27/34) – Goretzka/Bayern München (31/67), Stiller/VfB Stuttgart (24/5) – Gnabry/Bayern München (30/57), Havertz/FC Arsenal (26/55), Wirtz/FC Liverpool (22/37) – Undav/VfB Stuttgart (29/6). – Trainer: Julian Nagelsmann

Torhüterfrage und die Rolle von Marc-André ter Stegen

Im Tor ist Oliver Baumann gesetzt und wird vorbehaltlich einer Wunderheilung von Marc-André ter Stegen auch die Endrunde im Sommer spielen. Diese klare Hierarchie gibt Nagelsmann Sicherheit im letzten Mannschaftsteil. Dennoch bleibt die mögliche Rückkehr oder Heilung von ter Stegen ein Faktor, der die Torhüterfrage bis zur WM beeinflussen könnte.

Defensive Aufstellung: Kimmich, Raum und die Innenverteidiger-Entscheidung

Hinten rechts verteidigt trotz der Sechser-Not Kapitän Joshua Kimmich, links agiert David Raum. Nagelsmann muss sich im Zentrum auf einen Nebenmann von Nico Schlotterbeck festlegen; zur Wahl stehen Jonathan Tah und Antonio Rüdiger. Diese Optionen geben dem Bundestrainer unterschiedliche Spielertypen in der Innenverteidigung an die Hand, was taktische Anpassungen erlaubt.

Innenverteidiger-Optionen: Tah oder Rüdiger

Zur Wahl steht Jonathan Tah und Antonio Rüdiger als Partner von Nico Schlotterbeck. Beide Innenverteidiger bringen internationale Erfahrung mit, sodass die Entscheidung vor allem von Form und taktischer Ausrichtung abhängen dürfte. Gleichzeitig ist Nico Schlotterbeck als sicherer Bestandteil der Abwehr eingeplant.

Sechser-Position: Goretzka, Stiller und die verletzten Alternativen

Auf der Sechs wird Leon Goretzka spielen, wahrscheinlich neben Angelo Stiller, der aber ein Platzhalter für Aleksandar Pavlovic oder Felix Nmecha sein dürfte. Beide haben für den Lehrgang verletzt abgesagt. Diese Personalprobleme auf der Sechser-Position zwingen Nagelsmann zu pragmatischen Lösungen und beeinflussen die Mittelfeldstruktur der Startelf.

Offensive Dreierreihe und Sturmspitze

In der offensiven Dreierreihe wird Nagelsmann auf Florian Wirtz und Kai Havertz setzen; in Abwesenheit von Jamal Musiala könnte Serge Gnabry hinzukommen. Musialas Fehlen öffnet die Tür für Alternativen, die bereits internationales Niveau besitzen. Die wahrscheinlichste Lösung für die Sturmspitze ist Deniz Undav, der voraussichtlich die Rolle in der Spitze übernehmen wird.