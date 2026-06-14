Fußball heute Aufstellungen & Vorschau: Spanien – Kap Verde bei der WM 2026

Spanien startet am Montag, 15. Juni 2026, um 18:00 Uhr deutscher Zeit gegen Kap Verde in der WM 2026. Gespielt wird im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, in Deutschland läuft die Partie live im Free-TV bei Das Erste sowie digital über Sportschau.de und die ARD-Mediathek. Parallel bietet MagentaTV die Übertragung im Pay-TV, Joyn ergänzt die Berichterstattung, und auch auf Tipico sind alle WM-Spiele live zu sehen.

Der Jungstar ist rechtzeitig fit für den Turnierauftakt des Mitfavoriten: Lamine Yamal konnte nach seiner Oberschenkelverletzung zuletzt zumindest wieder mittrainieren. Ob er gegen WM-Neuling Kap Verde zum Einsatz kommt, steht jedoch noch nicht fest, es warten noch deutlich größere Aufgaben auf den Europameister und seinen 18 Jahre alten Ausnahmespieler.

Weltmeisterschaften Spanien - - Kap Verden

Favoritenrolle klar verteilt

Zum Auftakt des Turniers trifft eine der etablierten Topnationen des Weltfußballs auf einen WM-Debütanten mit viel Euphorie. Spanien geht mit dem gewohnten Anspruch ins Spiel und bringt unter Luis de la Fuente ein eingespieltes, ballbesitzorientiertes Konzept mit, das in den vergangenen Jahren immer wieder verfeinert wurde. Der Fokus liegt darauf, Kontrolle und Durchschlagskraft besser zu verbinden, und genau daran arbeitet der Favorit auch in den letzten Tests vor dem Turnier.

Kap Verde reist dagegen mit der Rolle des Außenseiters an. Die Kapverdischen Inseln setzen auf körperliche Präsenz, taktische Disziplin und eine kompakte Ordnung gegen den Ball. Schon in früheren Qualifikationsspielen und vergleichbaren Nations-League-Duellen sorgte diese Herangehensweise für Überraschungsmomente, nun ist sie beim ersten WM-Auftritt besonders gefragt.

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WM 2026 | Spieltag 1 | Atlanta Stadium﻿ WM 2026 Stadion | - 18:00 Spanien U S U U S - : - Kap Verden S S U S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Historisches erstes Duell in Gruppe H

Die Partie schreibt auch deshalb Geschichte, weil Spanien und die Kapverdischen Inseln erstmals in einem Pflichtspiel aufeinandertreffen. Ein direkter Vergleich aus früheren Jahren fehlt komplett, was die Vorbereitung beider Lager zusätzlich erschwert. Statt auf gegenseitige Erfahrungswerte zu bauen, müssen die Verantwortlichen vor allem mit Videoanalysen von Klub- und Länderspielen gegen andere Gegner arbeiten.

In Gruppe H warten außerdem Uruguay und Saudi-Arabien. Für Spanien wie für Kap Verde ist der Auftakt deshalb nur der erste Schritt in ein anspruchsvolles Vorrundenprogramm, und die Gruppenübersicht zur WM 2026 hilft allen, die den Überblick behalten wollen.

Wettprognose und Übertragung in Deutschland

Auch aus Sicht der Buchmacher ist die Rollenverteilung eindeutig. Spanien wird als haushoher Favorit geführt, Betano bietet für einen Sieg der Iberer entsprechend sehr niedrige Quoten. Als Haupttipp bietet sich aus dieser Einschätzung ein Sieg Spaniens an, ergänzt um den Markt „Beide Teams treffen? Nein“. Die Logik dahinter ist klar: Spanien verfügt über erfahrene Spielgestalter und genug Qualität im letzten Drittel, um gegen einen tief stehenden Gegner Chancen zu kreieren. Kap Verde dürfte zunächst auf Stabilität und Konter lauern, was oft in einem klaren Favoritensieg mit wenigen Gegentoren mündet. Wer die besten Angebote prüfen möchte, kann die Wettanbieter vergleichen.

Für den deutschen TV-Markt ist die Lage ebenfalls klar. Das Erste zeigt die Begegnung im linearen Programm und ist damit der Free-TV-Sender für dieses Spiel. Darüber hinaus sind Sportschau.de und die ARD-Mediathek als digitale Optionen verfügbar, MagentaTV begleitet die WM im Pay-TV, und Joyn liefert zusätzliche Berichterstattung. Wer sich generell fragt, wer die WM 2026 überträgt, findet für diese Partie eine eindeutige Antwort. Außerdem können alle Spiele des Turniers live bei Tipico verfolgt werden, dort gibt es zusätzlich attraktive Top-Quoten für Wettinteressierte.

Wie fällt die Einschätzung vor dem Anpfiff aus?

Spanien geht als klarer Favorit in die Begegnung mit den Kapverdischen Inseln, weil Erfahrung, Struktur und individuelle Klasse aufseiten der Iberer liegen. Der WM-Neuling kann mit Einsatz und Kompaktheit dagegenhalten, dürfte auf dem Papier aber nur die Außenseiterrolle ausfüllen. Genau diese Konstellation macht das Duell zwischen einem routinierten Titelanwärter und einem ambitionierten Debütanten so spannend.

Die wichtigsten Fragen zum Spiel

Welcher Team hat bei Spanien gegen Kapverdische Inseln die Nase vorn?

Spanien geht als klarer Favorit in das Duell, was durch die Erfahrung und die individuelle Klasse der Spieler begründet ist. Die Kapverdischen Inseln treten als WM-Debütanten an und können mit Kampfgeist überraschen, gelten aber auf dem Papier als Underdog.

Bei welchem Anbieter finde ich die attraktivsten Quoten für diese Partie?

Für die besten Quoten lohnt sich ein Vergleich verschiedener Anbieter: Betano bietet aktuell starke Quoten auf den Heimsieg, während Tipico interessante Specials für Tor-Märkte bereithält. Wer vor der Wette die Angebote prüfen will, sollte einen Blick auf unseren Vergleich der Wettanbieter werfen.

Wann läuft Spanien gegen Kapverdische Inseln im TV und online?

Das Spiel wird am 15. Juni 2026 um 18:00 Uhr deutscher Zeit angepfiffen und ist in Deutschland im Free-TV auf Das Erste zu sehen. Zusätzlich stehen Sportschau.de, die ARD-Mediathek, Joyn und MagentaTV als weitere Bezugsquellen zur Verfügung.