Fußball heute Aufstellungen WM Spiel: Haiti gegen Schottland bei der WM 2026

Haiti und Schottland kehren morgen am Sonntag, dem 14. Juni 2026, bei der WM 2026 auf die große Fußball-Bühne zurück und treffen zum Auftakt ihrer Gruppe C in Massachusetts im Boston Stadium aufeinander. Für beide Außenseiter ist die Ausgangslage klar, denn mit Brasilien und den frisch gekrönten AFCON-Siegern Marokko warten zwei schwere Brocken in derselben Staffel. Während Haiti nach 52 Jahren erstmals wieder bei einer Weltmeisterschaft dabei ist, will die Tartan Army endlich ihre Negativserie auf großer Turnierbühne beenden. Für beide zählt in diesem direkten Duell deshalb schon zum Start praktisch nur ein Sieg. Die Partie wird um 3:00 Uhr MESZ angepfiffen und live auf ARD und MagentaTV übertragen.

WM 2026 | Spieltag 1 | Gillette Stadium | - 3:00 Haiti S S N U N - : - Schottland S N N S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Haiti zurück auf der WM-Bühne

Die Grenadiers bestreiten erst ihre zweite WM-Endrunde überhaupt und stehen erstmals seit 1974 wieder bei einer Weltmeisterschaft. Damals in Deutschland setzte es drei Niederlagen in drei Spielen, dazu kassierte Haiti 14 Gegentreffer.

Den Sprung ins auf 48 Teams erweiterte Turnier sicherte sich die Auswahl über die CONCACAF-Qualifikation, in der sie sechs Siege und zwei Remis aus zehn Partien holte. Besonders stark waren die beiden abschließenden Erfolge im November 2025 gegen Costa Rica, als ein 1:0 gelang, und gegen Nicaragua mit 2:0.

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Die Leistung hat zudem eine bemerkenswerte Vorgeschichte abseits des Rasens. Wegen schwerer Sicherheitsprobleme im Land mussten sämtliche Heimspiele 500 Meilen entfernt in Curaçao ausgetragen werden. Coach Sébastien Migné war seit seinem Amtsantritt vor 18 Monaten sogar noch nie auf der Karibikinsel.

Sportlich lief die Vorbereitung wechselhaft. Haiti, die mit Platz 83 das zweitniedrigste Team dieser WM stellen, blieb im März zunächst gegen Tunesien ohne Tor und verlor 0:1, ehe gegen Island ein 1:1 folgte. Vor gut einer Woche gab es dann ein klares 4:0 gegen Neuseeland, doch im letzten Test am vergangenen Wochenende unterlag die Mannschaft Peru mit 1:2.

Damit ist den Haitiern bewusst, wie wichtig der Auftakt gegen Schottland ist. Wer die K.-o.-Phase erstmals erreichen will, sollte sich gegen einen direkten Konkurrenten möglichst nicht die Punkte teilen lassen.

Schottland mit neuem Schwung und altem Ziel

Schottland absolviert in diesem Sommer seine neunte WM-Teilnahme und findet sich in einer kuriosen Konstellation wieder. Bereits 1998 endete die Vorrunde mit Brasilien und Marokko an der Seite der Schotten, auch diesmal stehen diese beiden Nationen wieder in der Gruppe C.

Die Tartan Army qualifizierte sich mit vier Siegen aus sechs UEFA-Partien und machte das Ticket auf dramatische Weise perfekt. Beim entscheidenden 4:2 gegen Dänemark sorgten Kieran Tierney und Kenny McLean mit ihren Treffern in der Nachspielzeit für die Wende, wobei McLean sogar aus der eigenen Hälfte traf.

Steve Clarke, der Ende vergangenen Monats einen neuen Vierjahresvertrag unterschrieb, musste im März noch zwei knappe 0:1-Niederlagen gegen Japan und die Elfenbeinküste hinnehmen. Inzwischen hat sich sein Team aber gefangen und in den letzten zwei Wochen deutliche Erfolge gegen Curaçao und Bolivien eingefahren.

Dem 4:1 gegen ein über weite Strecken nur noch zu zehnt spielendes Curaçao auf dem Hampden Park folgte am vergangenen Samstag ein 4:0 gegen Bolivien. Sollte Clarke’s Elf am Sonntag erneut vier Tore erzielen, wäre es das erste Mal seit 1928 und 1929, dass Schottland dreimal nacheinander gewinnt und dabei jeweils mindestens vier Treffer markiert.

Es ist zugleich das erste Pflichtspiel der Schotten gegen Haiti überhaupt. Für den lang ersehnten Vorstoß ins Achtelfinale müssen sie auch deshalb gleich zum Auftakt liefern, denn bei ihren bisherigen 12 Auftritten bei Welt- und Europameisterschaften ist die Vorrunde stets Endstation gewesen.

WM 2026 Spielplan der Gruppe C

WM 2026 Tabelle der Gruppe C

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Brasilien > 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Haiti > 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Marokko > 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Schottland > 0 0 0 0 0 0 0 0 WM 2026

Haiti gegen Schottland: Personalsituation und mögliche Aufstellungen

Bei Haiti gibt es keine Verletzungssorgen vor der WM 2026. Coach Migné dürfte erneut auf das 4-4-2 setzen, das schon in den beiden jüngsten Tests gegen Neuseeland und Peru zum Einsatz kam. Im Mittelpunkt steht Kapitän und Torwart Johny Placide, mit 38 Jahren der älteste Spieler und mit 81 Länderspielen der Rekordmann im Kader. Vor ihm könnte eine Viererkette aus Carlens Arcus, Ricardo Ade, Hannes Delcroix und Martin Experience beginnen. Im Mittelfeld werden Wolves-Profi Jean-Ricner Bellegarde und Sunderland-Stürmer Wilson Isidor voraussichtlich auflaufen. Isidor dürfte gemeinsam mit Schlüsselakteur Duckens Nazon starten, der mit 44 Toren in 78 Partien Haitis Rekordtorschütze ist.

Auch Schottland geht nicht ohne Probleme in die Partie. Billy Gilmour fällt wegen einer Knieverletzung für die gesamte WM aus, während Mittelfeldmotor Scott McTominay als kleiner Zweifel gilt. Er und Verteidiger Scott McKenna fehlten am Donnerstag wegen einer Magenverstimmung im Training. Als Alternativen im Zentrum stehen Lewis Ferguson, Kenny McLean, Ryan Christie und Manchester-United-Talent Tyler Fletcher bereit. John McGinn, Europapokalsieger und einer der wichtigsten Köpfe im Kader, dürfte in einem 4-4-2 auf der linken Seite beginnen.

Nach seinen vier direkten Torbeteiligungen an Schottlands acht Treffern in den Tests gegen Curaçao und Bolivien, nämlich drei Tore und eine Vorlage, hat Neuzugang Lawrence Shankland gute Karten auf einen Start im Angriff, womöglich an der Seite von Che Adams. Im Tor will Clarke zudem zwischen Angus Gunn und dem 43-jährigen Craig Gordon abwägen. Der erfahrene Gordon ist der älteste Spieler dieser WM, doch derzeit spricht mehr dafür, dass Gunn den Vorzug erhält.

Mögliche Startelf Haiti:

Placide, Arcus, Ade, Delcroix, Experience, Deedson, Jean Jacques, Bellegarde, Providence, Isidor, Nazon

Mögliche Startelf Schottland:

Gunn, Hickey, Hanley, Souttar, Robertson, Doak, McTominay, Ferguson, McGinn, Adams, Shankland

FAQ: Häufige Fragen zur Begegnung Haiti gegen Schottland bei der WM 2026

Wer gewinnt die WM-Partie Haiti gegen Schottland?

Da mit Brasilien und Marokko zwei besonders schwere Aufgaben auf dem Weg warten, dürfen sich weder Haiti noch Schottland einen Fehlstart erlauben. In dieser Gruppe kann ein schwacher Auftakt schnell teuer werden.

Haitis wahres internationales Niveau bleibt angesichts der wenigen Vergleiche der vergangenen Jahre schwer einzuschätzen. Doch ein schottisches Team, das in der Weltrangliste fast 40 Plätze höher geführt wird, sollte genügend Qualität mitbringen, um die drei Punkte zu holen und den ersten WM-Sieg seit 1990 einzufahren.

Wo läuft das WM-Spiel Haiti gegen Schottland im TV?

Das Spiel Haiti gegen Schottland wird in der Nacht live sowohl bei MagentaTV als auch in der ARD übertragen. Die Vorberichte beginnen bei MagentaTV bereits ab 02:20 Uhr, die ARD steigt ab 02:50 Uhr in die Berichterstattung ein. Anpfiff ist um 03:00 Uhr.

Wer kommentiert das WM-Spiel Haiti gegen Schottland?

In der ARD kommentiert Christina Graf die Partie, unterstützt von Expertin Almuth Schult. Die Field-Reporter-Position ist bislang noch nicht bekannt. Bei MagentaTV führt Christina Rann durch die Übertragung.

Liveticker Schottland gegen Haiti