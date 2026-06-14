Fußball heute Aufstellungen & Vorschau: Belgien – Ägypten bei der WM 2026

Belgien startet am Montag, 15.06.2026, um 21:00 Uhr deutscher Zeit im Lumen Field in Seattle gegen Ägypten in die WM 2026. Die Partie aus WM Gruppe G am Spieltag 1 läuft in der deutschen TV-Übertragung in der ARD und ist zusätzlich über die ARD-Mediathek, Sportschau.de, Joyn und MagentaTV zu sehen. In derselben Gruppe warten außerdem Iran und Neuseeland.

Mohamed Salah wird am Spieltag 34 Jahre alt – und will doppelt feiern. Bei drei WM-Teilnahmen haben seine Ägypter noch keinen einzigen Sieg gelandet, das soll sich gegen die erfahrenen Belgier ändern. Bei den Roten Teufeln gehören unter anderem Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Romelu Lukaku oder Thibaut Courtois zur Ü30-Fraktion im Kader.

Die Belgier reisen mit Rückenwind an, denn die Testspielbilanz des Jahres 2026 kann sich sehen lassen. Anfang Juni setzte sich die Auswahl mit 5:0 gegen Tunesien durch, zuvor gab es ein 2:0 in Kroatien, im März einen 5:2-Sieg in den USA und im April ein 1:1 gegen Mexiko. Diese Resultate stützen die Erwartung, dass Belgien die Begegnung offensiv prägen will.

Weltmeisterschaften Belgien - - Ägypten

Belgien mit klarer Richtung, Ägypten mit stabiler Vorbereitung

Auch Ägypten hat sich im Vorfeld der Weltmeisterschaft ordentlich präsentiert. Im Mai gewannen die Nordafrikaner mit 1:0 gegen Russland, im März gelang ein deutliches 4:0 gegen Saudi-Arabien, zudem stand gegen Brasilien nur eine knappe 1:2-Niederlage zu Buche. Dazu kam der Einsatz beim Afrika-Cup, der zusätzliche Erfahrung in ernsthaften Pflichtspielen brachte. Beide Teams nutzten die Vorbereitungsphase, um Abläufe zu verfeinern und personelle Optionen zu testen. Einen Überblick über die komplette Gruppenphase bietet unsere Gruppenübersicht WM 2026.

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WM 2026 | Spieltag 1 | Lumen Field Seattle WM Stadion | - 21:00 Belgien S S U S S - : - Ägypten U N U S N Tage Stunden Minuten Sekunden

Direkter Vergleich mit kleinem Überraschungsmoment

Der Blick auf die bisherigen Duelle liefert kein eindeutiges Bild. Belgien und Ägypten trafen in der Vergangenheit nur in Freundschaftsspielen aufeinander, das bislang letzte Duell gewann Ägypten 2022 überraschend mit 2:1. 2018 hatte Belgien das direkte Aufeinandertreffen noch klar mit 3:0 für sich entschieden. Bei einer Weltmeisterschaft begegnen sich beide Nationen nun zum ersten Mal.

Wettquoten und Favoritenrolle vor dem Anpfiff

Für die Buchmacher geht Belgien als Favorit in das Spiel. Die Roten Teufel werden wegen ihrer starken Form, der hohen individuellen Qualität und der offensiven Durchschlagskraft vorne gesehen. Beim Heimsieg bietet Betano aktuell eine interessante Quote von rund 1,67. Der Tipp auf ein Spiel ohne Treffer beider Teams wird ebenfalls hoch gehandelt, für das Nein liefert unter anderem ADMIRALBET etwa 1,87. Die brennendsten Fragen zur Begegnung

Wer ist der Favorit bei Belgien gegen Ägypten?

Belgien geht als Favorit in die Partie, gestützt auf die starken Vorbereitungs-Ergebnisse und die individuell höher bewertete Spielstärke. Die Wettquoten spiegeln diese Einschätzung wider, allerdings darf Ägypten nicht unterschätzt werden, denn die Mannschaft zeigte in Freundschafts- und Turnierspielen zuletzt gute Ansätze.

Wann und wo wird Belgien gegen Ägypten übertragen?

Die Partie findet am Montag, 15. Juni 2026 um 21:00 Uhr deutscher Zeit im Lumen Field statt und wird in Deutschland unter anderem im Ersten ausgestrahlt. Parallel stehen die ARD-Mediathek, Sportschau.de, Joyn sowie MagentaTV als Empfangsoptionen zur Verfügung. Alle WM-Spiele sind zudem bei Tipico mit Top-Quoten gelistet.