Fußball heute Aufstellungen & Vorschau: Australien vs Türkei bei der WM 2026

Im BC Place von Vancouver trifft Australien am Sonntag, den 14. Juni 2026, um 6:00 Uhr MESZ in Gruppe D der WM 2026 auf die Türkei. Für beide Teams ist es bereits ein richtungsweisender Auftritt in einem Abschnitt, in dem auch die USA und Paraguay um das Weiterkommen kämpfen (Ergebnis 4:1 für die USA). Die Partie wird exklusiv ab 5:20 Uhr auf MagentaTV übertragen. Im Free-TV wird die Partie nicht gezeigt.

Weltmeisterschaften Australien - - Türkei

Australien mit Erfahrung, aber wenig Rückenwind

Die Socceroos stehen zum sechsten Mal in Serie auf einer Weltmeisterschaftsbühne, nachdem sie sich auch für das Turnier 2026 qualifiziert haben. Bei der WM 2022 erreichten sie das Achtelfinale und damit ihre bisherige Bestmarke auf diesem Niveau.

Im Turnierkalender wartet nach dem Auftakt gegen die Türkei am 19. Juni das zweite Gruppenspiel gegen die USA, ehe es am 25. Juni gegen Paraguay weitergeht. Der direkte Vergleich mit den Türken spricht derweil klar gegen Australien, denn die einzige zwei bisherigen Duelle fanden im Mai 2004 als Freundschaftsspiele statt und endeten mit 3:1 und 1:0 für die Türkei.

Ganz groß sollte der Anspruch in diesem Sommer dennoch nicht ausfallen, auch wenn Australien in einer Gruppe mit den USA und Paraguay durchaus auf das Erreichen der K.o.-Phase hoffen darf. Die Generalprobe verlief allerdings nur durchwachsen. Ende Mai unterlag das Team Mexiko mit 0:1, zuvor gab es gegen die Schweiz ein 1:1.

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Türkei reist mit Selbstvertrauen an

Die Türkei steht erst zum dritten Mal überhaupt bei einer Weltmeisterschaft auf dem Platz und ist erstmals seit 2002 wieder dabei. Damals sorgten die Crescent-Stars mit dem Halbfinaleinzug und Rang drei für ihr bis heute stärkstes WM-Ergebnis.

Auch vor dem Turnier reist die Auswahl mit reichlich Selbstvertrauen an. Unter Vincenzo Montella blieb die Türkei in acht Spielen in Folge ungeschlagen und gewann sieben der vergangenen acht Partien. Zu den jüngsten Erfolgen zählen das 4:0 gegen Nordmazedonien und das 2:1 gegen Venezuela in den beiden Testspielen vor der WM. Das Ticket zur Endrunde löste das Team im März mit einem 1:0 gegen Kosovo im europäischen Playoff-Finale.

In der Vorrunde trifft die Türkei am 19. Juni auf Paraguay und zum Abschluss am 25. Juni auf die USA.

WM 2026 Spielplan der Gruppe D

WM 2026 Tabelle der Gruppe D

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 USA S > 1 1 0 0 4 1 3 3 2 Australien > 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Paraguay N > 1 0 0 1 1 4 -3 0 4 Türkei > 0 0 0 0 0 0 0 0 WM 2026

Aufstellungen & Personallage vor dem Auftakt

Australien geht ohne Verletzungssorgen in die Partie. Trainer Tony Popovic dürfte daher auf vertraute Kräfte wie Mathew Ryan, Jackson Irvine und Mathew Leckie setzen. Leckie kommt bei Weltmeisterschaften auf zehn Einsätze, in denen er ein Tor und eine Vorlage sammelte, und soll dem Team mit seiner Erfahrung helfen.

Im Angriff ist Mohamed Toure als Spitze vorgesehen. Der 10-malige Torschütze in 12 Einsätzen für Norwich City in der zweiten Hälfte der vergangenen Saison hat für Australien bislang zwei Treffer in zehn Länderspielen erzielt.

Bei der Türkei ist Kenan Yildiz wegen einer Wadenverletzung für den WM-Auftakt ein großes Fragezeichen und ein Einsatz gegen Australien wäre eine Überraschung. Arda Guler hat sich von der Blessur erholt, die er in der Schlussphase der Saison 2025-26 von Real Madrid erlitten hatte, und könnte zu den prägenden Figuren dieses Turniers gehören. Im Angriff wird Deniz Gul mit zwei Toren in acht Länderspielen erwartet, zudem dürften Baris Alper Yilmaz und Orkun Kokcu beginnen. Kapitän Hakan Calhanoglu soll das Mittelfeld anführen.

Mögliche Startelf Australien: Ryan; Italiano, Circati, Souttar, Herrington, Bos; Metcalfe, Irvine, O’Neill, Leckie; Toure

Mögliche Startelf Türkei: Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Elmali; Calhanoglu, Yuksek; Guler, Kokcu, Yilmaz; Gul

Wer gewinnt das WM-2026-Spiel Australien gegen Türkei?

Wir erwarten ein enges Spiel mit wenigen Toren, doch die Türkei bringt aus unserer Sicht die etwas größere Qualität mit und dürfte den WM-Start mit einem knappen Sieg eröffnen. Die Prognose lautet daher 1:0 für die Mannschaft von Montella.

Wo läuft Australien gegen Türkei im TV? Wer sind die Kommentatoren und Experten?

Das WM-Spiel Australien – Türkei wird am 15.6.2026 um 6:00 Uhr live bei MagentaTV übertragen. Robby Hunke kommentiert die Begegnung, während Laura Hofmann aus dem Studio in München durch die Sendung führt. Als Experte begleitet Ex-Nationalspieler Halil Altıntop die Übertragung mit Analysen und Einschätzungen.

Für die Spiele der türkischen Nationalmannschaft bietet MagentaTV zudem ein eigenes türkischsprachiges Begleitangebot: Der renommierte Sportjournalist Ertem Şener kommentiert die Partien gemeinsam mit Halil Altıntop. Ergänzt wird die Berichterstattung durch exklusive Analysen, Interviews und Hintergrundberichte rund um die „Milli Takım“ – speziell für die türkische Community in Deutschland.

Liveticker Australien gegen Türkei