Fußball heute Aufstellungen: VfB Stuttgart gegen Holstein Kiel – Wer spielt heute Fußball?

Im DFB-Pokal-Viertelfinale trifft der VfB Stuttgart heute auf Holstein Kiel. Die Partie wird um 20:45 Uhr angepfiffen und verspricht Spannung pur. Der VfB geht mit dem Ziel in die Begegnung, ins Halbfinale einzuziehen und die Underdog-Rolle der Kieler zu überwinden. Sebastian Hoeneß und sein Team sind bestens vorbereitet, um die Herausforderung zu meistern. Wer überträgt das Spiel Holstein Kiel gegen VfB Stuttgart im Free-TV?

VfB Stuttgart will die nächste Runde erreichen

Der VfB Stuttgart steht vor einer besonderen Aufgabe im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Holstein Kiel. Trainer Sebastian Hoeneß betont die Bedeutung dieser Begegnung und die Notwendigkeit, fokussiert zu bleiben. Holstein Kiel hat bereits zwei Bundesligisten aus dem Wettbewerb geworfen und wird alles daransetzen, auch den VfB zu besiegen. „Der Pokal hat seine eigenen Gesetze“, erklärt Hoeneß und verweist auf die bisherigen Erfolge der Kieler.

Aufstellungen: Nübel im Tor, zahlreiche Ausfälle beim VfB

Über die genaue Aufstellung möchte Hoeneß noch keine Details verraten, jedoch ist bekannt, dass Alexander Nübel im Tor stehen wird. Fabian Bredlow, der zuletzt in der UEFA Europa League gegen die BSC Young Boys zum Einsatz kam, hat mit Wadenproblemen zu kämpfen. Ob er im Kader stehen kann, bleibt unklar. Definitiv fehlen werden Nikolas Nartey, Dan-Axel Zagadou und Tiago Tomás, die alle verletzt sind.

Voraussichtliche Aufstellung VfB Stuttgart

Nübel – Assignon, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt – Karazor, Stiller – El Khannouss, Undav, Leweling – Demirovic

Voraussichtliche Aufstellung Holstein Kiel

Weiner – Nekic, Zec, Ivezic, Tolkin – Meffert, Tohumcu – Skrzybski, Kelati – Kapralik, Jakupovic

Schwierige Bedingungen im Holstein-Stadion

Die äußeren Umstände könnten ebenfalls eine entscheidende Rolle spielen. Mit Temperaturen um minus drei Grad und starkem Wind wird das Spiel im ausverkauften Holstein-Stadion zu einem echten „Pokal-Fight“. „Kiel kommt sehr gut mit der Underdog-Rolle zurecht“, so Hoeneß weiter. Die Kieler sind bekannt für ihre Laufstärke und Leidenschaft auf dem Platz, was die Aufgabe für den VfB zusätzlich erschwert.