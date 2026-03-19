Fußball heute Aufstellungen – 0:2 – VfB Stuttgart vs. FC Porto: Wer spielt heute im VfB Trikot?

Im Achtelfinal-Rückspiel der UEFA Europa League reist der VfB am Donnerstag ins Estádio do Dragão und will einen 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen. Anstoß ist um 21 Uhr, die Partie zeigt RTL live. Trainer Sebastian Hoeneß betont das spürbare „Kribbeln“ vor dem K.o.-Spiel und erwartet eine ausgewogene Leistung seiner Mannschaft.

Liveticker VfB Stuttgart gegen FC Porto

Offizielle Aufstellungen VfB Stuttgart gegen FC Porto

Die voraussichtlichen Aufstellungen stehen unter besonderer Beobachtung: Beim VfB will das Team die Entscheidung im Achtelfinale herbeiführen, beim FC Porto geht es darum, den Heimsieg aus dem Hinspiel zu sichern. Der Gang in die Katakomben des Estádio do Dragão erinnert an große Europapokal-Abende, den Spielern aus Cannstatt droht dort kein Durchkommen, das wollen sie verhindern. Die Partie ist durch den knappen Rückstand für den VfB ein typisches K.o.-Spiel, in dem Balance zwischen Offensive und Defensive entscheidend sein dürfte.

Stuttgart – Offizielle Aufstellung:

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

33 Nübel – 3 Hendriks, 6 Stiller, 7 Mittelstädt, 9 Demirovic, 10 Führich, 11 El Khannouss, 14 Jaquez, 16 Karazor (C), 24 Chabot, 26 Undav

Auf der Bank: 1 Bredlow, 44 Hellstern – 2 Al-Dakhil, 4 Vagnoman, 8 Tomas, 22 Assignon, 27 Bouanani, 28 Nartey, 29 Jeltsch, 30 Chema, 35 Catovic

Europa League VfB Stuttgart 0.63 xG 0.93 1 2 FC Porto Europa League FC Porto - - VfB Stuttgart

Europa League 2025/2026 - Achtelfinale | | - 21:00 FC Porto S S U S S - : - VfB Stuttgart N S U N S 99 Diogo Costa 12 Z. Sanusi 5 Jan Bednarek 3 Thiago Silva 20 Alberto Baio 86 Rodrigo Mora 13 P. Rosario 42 S. Fofana 17 Borja Sainz 29 Terem Moffi 7 William Gomes 33 Alexander Nübel 7 Maximilian Mittelstädt 3 R. Hendriks 24 J. Chabot 14 L. Jaquez 6 Angelo Stiller 16 A. Karazor 10 Chris Führich 26 Deniz Undav 11 B. El Khannouss 9 Ermedin Demirović

FC Porto – Voraussichtliche Aufstellung:

Diogo Costa – Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Zaidu – Rosario – Froholdt, Rodrigo Mora – William Gomes, Moffi, Borja Sainz.

Die Reihenfolge entspricht der vom Klub veröffentlichten Vorabinformation und spiegelt die erwartete Startelf für das Achtelfinal-Rückspiel wider.

Personal: Vagnoman zurück, Leweling fraglich, Jovanovic fehlt

Beim VfB gibt es personelle Signale: Josha Vagnoman hat seine Verletzung auskuriert, ist wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt und kehrt in den Spieltagskader zurück. Jamie Leweling bleibt dagegen fraglich; er spürte nach dem Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig eine muskuläre Reaktion und wird noch genauer beobachtet, bevor über einen Einsatz entschieden wird. Lazar Jovanovic steht definitiv nicht zur Verfügung, da er sich weiterhin im Aufbautraining befindet und noch nicht die nötige Belastbarkeit für einen Einsatz erreicht hat.

Hoeneß fordert Balance im K.o.-Spiel

Cheftrainer Sebastian Hoeneß macht deutlich, dass dieser Abend kein „business as usual“ wird: „Das Kribbeln ist bereits spürbar“, sagt er und betont die Bedeutung des Abends für die Chance auf das Viertelfinale. Hoeneß verlangt eine gute Balance und will, dass sein Team alle Facetten eines K.o.-Spiels zeigt, ohne die defensiven Grundordnungen zu vernachlässigen. Gleichzeitig erinnert der Trainer daran, dass das Hinspiel in Stuttgart noch präsent sei und als Maßstab für die Herangehensweise dienen müsse.

Liveticker heute Abend

22:40 Uhr Europatraum vorbei? Der VfB liegt 10 Minuten vor Ende mit 0:2 in Porto zurück – das war es wohl mit Europa!

18:00 Uhr Die offizielle VfB Aufstellung 33 Nübel – 3 Hendriks, 6 Stiller, 7 Mittelstädt, 9 Demirovic, 10 Führich, 11 El Khannouss, 14 Jaquez, 16 Karazor (C), 24 Chabot, 26 Undav