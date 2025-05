VfB Stuttgart überrascht im Pokalfinale: Debütant startet – Torjäger auf der Bank

Das DFB-Pokalfinale bringt nicht nur sportliche Spannung, sondern auch personelle Überraschungen mit sich. Trainer Sebastian Hoeneß wirbelt die Startelf kräftig durcheinander – ein Debütant darf ran, der Top-Torjäger muss zunächst zuschauen. Stuttgart trifft heute Abend (20 Uhr, ZDF und Sky) im Berliner Olympiastadion auf Zweitligist Arminia Bielefeld und will den ersten Pokalsieg seit 1997 holen.

Fußball heute Aufstellungen: VfB Stuttgart gegen Armenia Bielefeld

Wie spielt Stuttgart?

Nübel – Vagnoman, Jaquez, Chabot, Mittelstädt – Stiller, Karazor – Millot, Undav, Führich – Woltemade

Wie spielt Bielefeld?

Kerksen – Hagmann, Großer, Schneider, Oppie – Corboz, Russo, Schreck – Sarenren Bazee, Gordowski, Wörl

Pokal-Debüt für Jaquez – Hoeneß sorgt für Überraschung

Für die größte Überraschung sorgt Sebastian Hoeneß in der Defensive: Innenverteidiger Luca Jaquez, im Winter für 6,5 Millionen Euro aus Luzern geholt, steht erstmals in einem DFB-Pokalspiel in der Startelf. In der Bundesliga kam der 21-Jährige bislang auf nur fünf Einsätze, zwei davon von Beginn an. Sein Vertrauen bekommt er heute – eine klare Ansage des Trainers, auch mit Blick auf die Zukunft.

Auch offensiv setzt Hoeneß auf ein neues Duo: Statt dem gesetzten Demirovic, mit 15 Toren bester VfB-Schütze der Saison, starten Woltemade und Undav. Der Top-Stürmer muss zunächst auf die Bank – ein klares Signal, dass der Coach auf Tempo und Überraschungsmomente setzen will.

Stiller fit trotz Horror-Foul – Einsatz in letzter Minute entschieden

Für Spielmacher Angelo Stiller ist der Finalabend ein echtes Karriere-Highlight – und das nach einem medizinischen Kraftakt. Noch vor knapp zwei Wochen musste er nach einem rüden Foul gegen Augsburg mit einem doppelten Bänderriss vom Platz. Nun steht der 24-Jährige bereits wieder in der Startelf.

Die medizinische Freigabe kam erst am Samstagvormittag nach dem Anschwitzen. Bereits am Freitag absolvierte Stiller das komplette Abschlusstraining, der rechte Fuß war dabei noch stark getaped. Die Schmerzen scheint er überwunden zu haben – sogar für ein paar Scherze war er zu haben.

Final-Flair in Berlin – der VfB will Geschichte schreiben

Für viele im VfB-Kader ist das heutige Spiel der bisherige Höhepunkt ihrer Karriere. Der letzte Titelgewinn liegt fast drei Jahrzehnte zurück, dementsprechend groß ist der Druck, aber auch die Motivation. Gegen Underdog Bielefeld geht Stuttgart als klarer Favorit ins Spiel – unterschätzen darf man den Gegner aber nicht.

Die Arminia hat sich kämpferisch durch das Turnier gearbeitet und will mit Mut und Kompaktheit für eine Überraschung sorgen. Stuttgart hingegen muss früh die Kontrolle übernehmen, um nicht in eine Zitterpartie zu geraten. Die Startaufstellung zeigt: Hoeneß geht das Risiko bewusst ein.