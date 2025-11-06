Fußball heute Aufstellungen: SC Freiburg gegen Nizza

Freiburg vor Meilenstein – Christian Günter steht vor Europa-Rekordspiel

Trotz verspäteter Anreise ist der SC Freiburg bereit für das Schlüsselspiel gegen OGC Nizza. Besonders im Fokus: Kapitän Christian Günter, der vor seinem 441. Einsatz für den SC steht – eine Marke, die ihn zum alleinigen Rekordspieler der Vereinsgeschichte machen würde.

Verspätung in Nizza, Fokus auf dem Platz

Die Anreise verlief alles andere als reibungslos: Wegen technischer Probleme am Flugzeug erreichte die Freiburger Mannschaft ihr Ziel mit mehreren Stunden Verspätung. Der Landeanflug über Nizzas berühmten Flughafen, bei dem die Start- und Landebahn direkt ins Mittelmeer ragt, war ein Abenteuer für sich. Doch Trainer Christian Streich und sein Team lassen sich davon nicht beirren. Die Konzentration liegt voll auf dem Europa-League-Spiel.

In der Ligue 1 ist Nizza bislang ungeschlagen, entsprechend groß ist der Respekt vor dem französischen Tabellenzweiten. Für Freiburg, das bislang eine ordentliche Gruppenphase spielt, könnte das Spiel in Südfrankreich zum Knackpunkt im Kampf um das Weiterkommen werden.

Aufstellungen heute

OGC Nizza:

Diouf, Mendy, Bard, Peprah Oppong, Louchet, Boudaoui, Yahiaoui, Barbet, Jansson, Kévin Carlos, Boga

SC Freiburg:

Atubolu, Kübler, Röhl, Rosenfelder, Makengo, Eggestein, Manzambi, Treu, Szvolik, Scherhant, Matonovic

Christian Günter: Rekord auf französischem Boden

Der emotionale Höhepunkt aus Freiburger Sicht: Christian Günter steht vor seinem 441. Einsatz im Trikot des SCF – und würde damit zum alleinigen Rekordspieler der Vereinsgeschichte aufsteigen. Aktuell teilt er sich diese Marke mit Andreas Zeyer, einer Klublegende der 90er- und frühen 2000er-Jahre.

Mit 30 Jahren hat Günter bereits alles erlebt: Aufstieg, Europa League, DFB-Pokal-Finale und Nationalmannschaft. Jetzt winkt ihm eine Bestmarke, die vor allem für seine Treue und Konstanz spricht. „Ich bin extrem stolz auf diese Zahl“, sagte Günter vor dem Spiel, „sie bedeutet mir persönlich sehr viel.“

Auch Sportdirektor Klemens Hartenbach und Trainer Streich hoben Günters Bedeutung für den Verein hervor – nicht nur als Kapitän, sondern auch als Vorbild in Sachen Einsatz und Mentalität.

Schwierige Personallage, Rotation wahrscheinlich

Die Aufstellung lässt erahnen, dass Freiburg in Nizza auf mehreren Positionen rotiert. Verletzungen und Belastungssteuerung zwingen den Trainer zu Anpassungen: Spieler wie Matonovic, Szvolik oder Treu könnten eine Bewährungschance in der Startelf erhalten.

Der Gegner wiederum kommt mit Selbstbewusstsein: OGC Nizza stellt die beste Defensive der französischen Liga, ließ zuletzt auch international kaum etwas zu. Dennoch schließt Trainer Francesco Farioli eine Rotation nicht aus – auch mit Blick auf die lange Saison. Ex-Freiburger Jérôme Boateng steht allerdings nicht im Kader der Europa League.

Das Spiel als Standortbestimmung

Der SC Freiburg steht in der Europa League ordentlich da, doch mit einem Sieg in Nizza könnte sich die Mannschaft eine hervorragende Ausgangsposition sichern. Das wäre nicht nur für das Team, sondern auch für Günter ein emotionaler Abend – vielleicht sogar ein historischer.