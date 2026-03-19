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Fußball heute Aufstellungen – 5:1 Sieg – SC Freiburg gegen Genk – Wer spielt heute im SC Freiburg Trikot?

LIVEvon

Im Rückspiel des Europa-League-Achtelfinals gegen Genk muss der SC Freiburg am heutigen Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) die 0:1‑Niederlage aus dem Hinspiel aufholen. Trainer Julian Schuster will mit einer klaren Aufstellung „etwas geschichtliches“ erreichen und setzt auf eine Mischung aus Kontinuität und Rückkehrern. Auffällig ist die Rückkehr von Maximilian Eggestein nach abgesessener Rotsperre. Nach vier Pflichtspielen ohne Sieg will Freiburg mit einer mutigen Startelf das Viertelfinal-Ticket erzwingen.

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Liveticker Freiburg gegen Genk! 

Yuito Suzuki vom SC Freiburg bejubelt gemeinsam mit Johan Manzambi seinen Treffer zum 4:0 im UEFA-Europa-League-Achtelfinale (Rückspiel) gegen KRC Genk im Stadion am Wolfswinkel in Freiburg im Breisgau am 19. März 2026. Christian Kaspar-Bartke / Getty Images Europe via Getty Images
Yuito Suzuki vom SC Freiburg bejubelt gemeinsam mit Johan Manzambi seinen Treffer zum 4:0 im UEFA-Europa-League-Achtelfinale (Rückspiel) gegen KRC Genk im Stadion am Wolfswinkel in Freiburg im Breisgau am 19. März 2026. Christian Kaspar-Bartke / Getty Images Europe via Getty Images

 

Aufstellungen: Wer spielt heute im SC Freiburg Trikot?

Die voraussichtliche Aufstellung des SC Freiburg setzt auf offensiven Druck und Stabilität in der Defensive. Als Zielsetzung nennt der Trainer eine Steigerung in Ballbesitz und die Nutzung von Großchancen, um das 0:1 aus dem Hinspiel zu drehen. Die vermutete Startelf lautet:

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Freiburg Aufstellung (voraussichtlich):
Atubolu – Treu, Ginter, Ogbus, Günter – M. Eggestein, Manzambi – Beste, Y. Suzuki, Grifo – Matanovic

Europa League
12.3.2026
- 21:00
Genk
0.85
xG
0.26
1 0
SC Freiburg
Europa League
19.3.2026
- 18:45
SC Freiburg
1.62
xG
1.07
5 1
Genk
Europa League 2025/2026 - Achtelfinale |
| 19.3.2026-18:45
SC Freiburg
S N U N N
5 : 1
1.62
xG
1.07
Endergebnis
Genk
S S S U S
M. Ginter
19'
I. Matanović
25'
V. Grifo
53'
Yuito Suzuki
57'
M. Eggestein
79'
Matte Smets
39'
| Schiedsrichter: M. Oliver | Halbzeit: 2-1
1
Noah Atubolu
33
J. Makengo
43
Bruno Ogbus
28
M. Ginter
29
P. Treu
44
J. Manzambi
8
M. Eggestein
32
V. Grifo
14
Yuito Suzuki
19
Jan-Niklas Beste
31
I. Matanović
26
Tobias Okiki Lawal
18
Joris Kayembe Ditu
6
Matte Smets
44
J. Kongolo
27
K. Nkuba
21
I. Bangoura
32
N. Adedeji-Sternberg
38
D. Heymans
8
B. Heynen
20
K. Karetsas
23
A. Bibout
field field
Tore
Tor
M. Ginter (Assist: V. Grifo)
19'
Tor
I. Matanović (Assist: M. Ginter)
25'
39'
Tor
Matte Smets (Assist: K. Karetsas)
Tor
V. Grifo
53'
Tor
Yuito Suzuki (Assist: J. Manzambi)
57'
Tor
M. Eggestein (Assist: Yuito Suzuki)
79'

Liveticker heute Abend

20:33 Uhr

SC Freiburg gewinnt 5:1 und zieht ins Viertelfinale

Mit einer starken Leistung hat Freiburg das Viertelfinale erreicht!

20:00 Uhr

SC Freiburg erhöht auf 4:1

Es läuft bei Freiburg!  Noch eine halbe Stunde zu spielen, Grifo und Suzuki erhöhen!

19:10 Uhr

SC Freiburg vorne!

Nach knapp 20 Minuten fürht Freiburg durch Tore von Matthias Ginter und Matanović!

18:00 Uhr

Heute Abend geht es auch um zusätzliche Champions League Plätze!

In den Rückspielen von VfB Stuttgart, SC Freiburg und FSV Mainz 05 geht es nicht nur um Viertelfinal-Tickets im Europapokal, sondern auch um die Chance der Bundesliga auf einen zusätzlichen Champions-League-Platz. Freiburg muss nach dem 0:1-Hinspiel gegen Genk eine Steigerung zeigen, Stuttgart droht nach der 1:2-Heimpleite gegen Porto das frühe Aus. Mainz hat in der Conference League gegen Sigma Olmütz die historische Möglichkeit, erstmals in ein europäisches Viertelfinale einzuziehen. Der Ausgang der Partien beeinflusst direkt das UEFA-Ranking, in dem Deutschland bislang auf Rang drei liegt.

Genk – Gegner und voraussichtliche Aufstellung

Auch der KRC Genk tritt mit einer klaren Formation an, die Freiburgs Offensivakteure fordern wird. Für das Rückspiel bedeutet das: Disziplin im Zweikampf, kompakte Raumaufteilung und schnelles Umschalten nach Ballgewinn. Die mutmaßliche Aufstellung von Genk:

Genk Aufstellung (voraussichtlich):
Lawal – Nkuba, Smets, Kongolo, J. Kayembe – Heynen, Bangoura – Karetsas, Heymans, Adedeji‑Sternberg – Bibout

Trainer, Personal und Stimmung vor dem Rückspiel

Julian Schuster fordert von seiner Mannschaft eine klare taktische Marschroute; er sprach davon, „etwas geschichtliches“ erreichen zu wollen. Mittelfeldspieler Patrick Osterhage sagte, in Genk habe man sich ein Stück weit „gegenseitig runtergezogen“. Beim Abschlusstraining spürte Schuster aber eine „Vorfreude bei jedem einzelnen Spieler“. Gleichzeitig bringt die Rückkehr von Maximilian Eggestein nach seiner Rotsperre zusätzliche Ordnung im Mittelfeld.

Igor Matanovic gab sich vor dem Anpfiff optimistisch: „Das werden wir machen. Könnt ihr euch drauf verlassen“, sagte der Angreifer und signalisiert, dass Freiburg offensiv agieren will. Trotz des Formtiefs mit vier Pflichtspielen ohne Sieg plant der SC eine energische Leistungssteigerung im Spielverlauf.

Wettquoten, Erwartungen und Bedeutung des Spiels

Für die Buchmacher gelten die Breisgauer als Favorit auf das Weiterkommen: Nachdem Freiburg mit einem Tor Rückstand in das Rückspiel geht (Quote 5.25), sieht bwin die Mannschaft mit einer Sieg‑Quote von 1.61 klar vorne. Das Spiel hat nicht nur Bedeutung für den Verbleib in der Europa League, sondern beeinflusst auch die Wahrnehmung der Bundesliga auf europäischer Ebene.

Freiburg braucht eine disziplinierte Defensivleistung, kontrollierten Ballbesitz und die Verwertung von Großchancen, um das Viertelfinale zu erreichen. Schusters Aufstellung deutet auf eine Kombination aus Stabilität über Ginter und Günter sowie Kreativität über Grifo und Suzuki hin; Matanovic soll vorne die nötigen Treffer erzwingen.

 

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