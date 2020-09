Fußball heute Aufstellungen & Rückennummern: Champions League Finale Bayern gegen Paris

Heute Abend gibt es endlich wieder Fußball, welcher jedem gefallen sollte: Nach der ausgefallenen Europameisterschaft 2020 immerhin ein standesgemäßes Champions League Finale. Der FC Bayern München trifft im Estadio da Laz in Lissabon auf den französischen Meister Paris St. Germain mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel. Es treffen zwei Teams aufeinander, die im Prinzip für ihre heimischen Ligen zu groß sind. Während die Bayern keinen großen Gönner hinter sich haben, polarisieren die Franzosen mit dem Emirat Katar, welches mehr als 1 Milliarde EUR seit 2011 in den Club steckte. Nur so konnte man sich Ausnahmespieler wie Kylian Mbappé (Marktwert 180 Mio EUR) und Neymar (128 Mio EUR) leisten. Doch die Bayern sind knapp im Vorteil mit einem Marktwert von 928,55 Mio. EUR – die Franzosen kommen „nur“ auf 800 Mio EUR. Heute Abend zählt die Tagesform, um 21 Uhr ist Anpfiff, das ZDF zeigt das Spiel live im Free-Tv. Übrigens sind auch hier wegen Corona keine Zuschauer zugelassen, ein weiteres Geisterspiel!

Fußball heute: Wer gewinnt die Champions League 2020?

Die Zahlen sind durchaus beeindruckend: PSG gewann seit 2010 sieben Mal die nationale Meisterschaft und sechs Mal den Pokal. Die Bayern stehen in nichts nach: neun Meisterschaften und sechs Pokalsiege, dazu 2013 der Champions League Sieg gegen den BVB. Die Bayern gewannen das Halbfinale furios mit 8:2 gegen den FC Barcelona und Lionel Messi. Die Pariser gewannen 3:0 verdient gegen RB Leipzig. Von Christiano Ronaldo keine Spur, Juve schied schon früher aus. Auch der Vorjahressieger FC Liverpool mit dem deutschen Jürgen Klopp schaffte es nicht so weit.

Doch das Finale wird heute dennoch ein Schmankerl werden. Die Bayern könnten zum sechsten Mal (nach 1974, 1975, 1976, 2001 und 2013) den Titel holen, PSG war dagegen noch nie im Finale und auch erst der dritte französische Club in einem CL-Finale.

Hansi Flick (Weltmeister als Co-Trainer 2014!) und Thomas Tuchel sind nach Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes, Klaus Toppmöller und Jürgen Klopp die deutschen Trainer Nummer fünf und sechs, die in einem Champions League stehen.

Die Aufstellungen im Champions League Finale – so wollen sie spielen

Wer denkt, man bräuchte einen Ronaldo oder Messi für ein Top-Spiel, der irrt. Mit Mbappé, Neymar, Icardi, Verratti und Angel di Maria spielen auf Seiten der Franzosen mindestens soviele Stars wie bei den Bayern. Mit Thilo Kehrer und Julian Draxler stehen sogar zwei Deutsche im Aufgebot. Neben Draxler und Flick stehen noch mehr Fußball-Weltmeister von 2014 im Mittelpunkt: Bei den Bayern sind das gleich 3: Neuer, Boateng und Müller.

Die Aufstellungen werden gehütet wie ein Augapfel, doch wir vermuten folgende Aufstellungen:

Die Aufstellung und Rückennummern des FC Bayern München

Neuer – Kimmich, J. Boateng, Alaba, Davies – Goretzka, Thiago – Gnabry, T. Müller, Perisic – Lewandowski

Die FC Bayern Rückennummern und das aktuelle Trikot.

Die Aufstellung und Rückennummern von PSG Paris

Sergio Rico – Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Juan Bernat – Marquinhos – Ander Herrera, Paredes – di Maria, Mbappé, Neymar

Die Paris SG Rückennummern und das aktuelle Trikot.

Live im ZDF und auf Sky und DAZN im Internet

Das öffentlich-rechtliche ZDF überträgt das UEFA-Champions-League-Finale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München am Sonntag, 23. August 2020, ab 20:15 Uhr im Livestream und im TV live aus Lissabon. Moderator Jochen Breyer begrüßt als Gesprächsgast den ehemaligen National- und Bayern-Spieler Sandro Wagner. Anstoß ist um 21 Uhr der Kommentator wird Béla Réthy sein. Man kann das Finale auch in der ZDFmediathek-App auf dem Smartphone, Tablet-PC, oder Smart-TV live verfolgen. Wer unterwegs ist oder gar keinen Fernseher hat, der kann den Fußballknaller heute Abend auch im Internet streamen: Sky zeigt das Spiel ebenso wie DAZN. Bei letzterem Dienst ist das Spieöl sogar kostenlos wenn man sich für einen kostenlose Probemonat anmeldet.