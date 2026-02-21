+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++

Fußball heute Aufstellungen: 2:2 – RB Leipzig gegen Borussia Dortmund

von

Der BVB reist als aktuell punktbester Tabellenzweiter nach Leipzig: Nach 22 Runden stehen 51 Punkte zu Buche, elf Zähler vor dem Fünften. Leipzig gehört in dieser Saison zu den besseren Heimteams (sieben Siege, ein Remis, drei Niederlagen), hat aber nur eines der letzten fünf Heimspiele gewonnen. Dortmund präsentiert sich auswärts stabil und blieb in den letzten sieben Gastspielen ungeschlagen (vier Siege, drei Unentschieden).

Karim Adeyemi & Serhou Guirassy in der UEFA Champions League mit Borussia Dortmund (Foto Depositphotos.com)

Aufstellungen: RB Leipzig gegen Borussia Dortmund

Offizielle Startformationen (Stand: Vor Anpfiff).

RB Leipzig: Vandevoordt — R. Baku, Orban, Lukeba, Raum — X. Schlager, Seiwald, Gruda — Baumgartner, Diomande, Romulo.

Borussia Dortmund: Kobel — Reggiani, Anton, Bensebaini, Ryerson — F. Nmecha, Bellingham, Svensson — Sabitzer, Beier, Guirassy. Die Reihenfolge entspricht der übermittelten Startelf; Änderungen bis kurz vor dem Anpfiff sind möglich.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 23
| Red Bull Arena | 21.2.2026-18:30
RB Leipzig
U N S N U
2 : 2
1.78
xG
1.32
Endergebnis
Borussia Dortmund
N S S S S
C. Baumgartner
20'
C. Baumgartner
39'
Rômulo
50'
Fábio Silva
90'+5'
| Schiedsrichter: B. Brand | Halbzeit: 2-0
26
M. Vandevoordt
22
David Raum
23
C. Lukeba
4
W. Orbán
17
Ridle Baku
24
X. Schlager
13
Nicolas Seiwald
14
C. Baumgartner
49
Yan Diomande
40
Rômulo
10
B. Gruda
1
G. Kobel
5
R. Bensebaïni
3
W. Anton
49
Luca Reggiani
24
D. Svensson
8
Felix Nmecha
7
Jode Bellingham
20
M. Sabitzer
26
J. Ryerson
14
Maximilian Beier
9
S. Guirassy
Tore
Tor
C. Baumgartner (Assist: Yan Diomande)
20'
Tor
C. Baumgartner (Assist: David Raum)
39'
50'
Eigentor
Rômulo
90'
+5
Tor
Fábio Silva (Assist: Karim Adeyemi)

Liveticker am Samstag 18:30 Uhr

19:47 Uhr

BVB mit dem Anschlußtreffer zum 2:1

2:1 – Eigentor durch Romulo
19:24 Uhr

RB Leipzig führt 2:0

Wieder Baumgartner! RB Leipzig erhöht auf 2:0
19:20 Uhr

RB Leipzig führt

RB Leipzig führt mit 1:0 durch Baumgartner!
18:30 Uhr

Die Aufstellungen

Offizielle Startformationen (Stand: Vor Anpfiff).

18:30 Uhr

Los gehts!

Gleich geht das Topspiel am Abend los!
Fakten zur Partie und Statistik

Die Bilanz: Borussia verlor sechs der jüngsten neun Duelle mit Leipzig; torlos endete dabei noch kein Aufeinandertreffen. Leipzig gewann nur eines der letzten fünf Pflichtspiele, schied zudem aus dem DFB-Pokal aus und steht derzeit nicht auf einem Champions-League-Platz. Schwarzgelb gewann die vergangenen sechs Ligaspiele — eine derartige Serie hatte es zuletzt vor drei Jahren unter Edin Terzic gegeben, als der Klub acht Siege in Serie erreichte.

Historische Notizen

Das Hinspiel im SIGNAL IDUNA PARK sahen 81.365 Zuschauer; Leipzig ging durch Christoph Baumgartner früh in Führung (7.), Yan Couto glich noch vor der Pause aus (23.). Der bislang höchste Dortmunder Auswärtserfolg in Leipzig datiert vom 9. Januar 2021 (3:1 durch Tore von Jadon Sancho und Erling Haaland, Sørloth traf für Leipzig in der 89. Minute).

Schiedsrichter, Wetter und Live-Übertragung

Unparteiischer: Benjamin Brand leitet die Partie. An den Linien assistieren Thomas Stein und Marco Achmüller, vierter Offizieller ist Robert Hartmann. Als VAR ist Christian Dingert eingeteilt. Unter Brand weist die BVB-Bilanz in der Liga sieben Siege und zwei Remis auf; zuletzt leitete er im November 2025 das 3:3 gegen den VfB Stuttgart.

Wetter: Nach einer frostigen Nacht steigen die Temperaturen bis zum Nachmittag auf rund acht Grad; zum Anpfiff um 18:30 Uhr werden etwa sechs Grad erwartet. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei circa 60 Prozent.

Live-Übertragung: Sky zeigt die Partie live im TV; die Vorberichterstattung beginnt um 17:30 Uhr mit Moderator Sebastian Hellmann, Expertinnen und Experten sind Julia Simic und Lothar Matthäus, Kommentator ist Wolff Fuss. Das BVB-Netradio berichtet aus schwarzgelber Perspektive; Reporter sind Boris Rupert und Stephan Gabele, das Netradio startet 15 Minuten vor Anpfiff. Weitere Liveticker, Videos und Highlights gibt es in der BVB-App sowie auf der Vereinswebsite (bvb.de) und in den offiziellen Social‑Media‑Kanälen.

