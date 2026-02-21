Fußball heute Aufstellungen: RB Leipzig gegen Borussia Dortmund

Der BVB reist als aktuell punktbester Tabellenzweiter nach Leipzig: Nach 22 Runden stehen 51 Punkte zu Buche, elf Zähler vor dem Fünften. Leipzig gehört in dieser Saison zu den besseren Heimteams (sieben Siege, ein Remis, drei Niederlagen), hat aber nur eines der letzten fünf Heimspiele gewonnen. Dortmund präsentiert sich auswärts stabil und blieb in den letzten sieben Gastspielen ungeschlagen (vier Siege, drei Unentschieden).

Aufstellungen: RB Leipzig gegen Borussia Dortmund

Offizielle Startformationen (Stand: Vor Anpfiff).

RB Leipzig: Vandevoordt — R. Baku, Orban, Lukeba, Raum — X. Schlager, Seiwald, Gruda — Baumgartner, Diomande, Romulo.

Borussia Dortmund: Kobel — Reggiani, Anton, Bensebaini, Ryerson — F. Nmecha, Bellingham, Svensson — Sabitzer, Beier, Guirassy. Die Reihenfolge entspricht der übermittelten Startelf; Änderungen bis kurz vor dem Anpfiff sind möglich.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 23 | Red Bull Arena | - 18:30 RB Leipzig U N S N U - : - Borussia Dortmund N S S S S 26 M. Vandevoordt 22 David Raum 23 C. Lukeba 4 W. Orbán 17 Ridle Baku 14 C. Baumgartner 13 Nicolas Seiwald 24 X. Schlager 49 Yan Diomande 40 Rômulo 10 B. Gruda 1 G. Kobel 5 R. Bensebaïni 3 W. Anton 49 Luca Reggiani 24 D. Svensson 20 M. Sabitzer 7 Jode Bellingham 8 Felix Nmecha 26 J. Ryerson 9 S. Guirassy 14 Maximilian Beier

Liveticker am Samstag 18:30 Uhr

18:30 Uhr Die Aufstellungen Offizielle Startformationen (Stand: Vor Anpfiff). RB Leipzig: Vandevoordt — R. Baku, Orban, Lukeba, Raum — X. Schlager, Seiwald, Gruda — Baumgartner, Diomande, Romulo. Borussia Dortmund: Kobel — Reggiani, Anton, Bensebaini, Ryerson — F. Nmecha, Bellingham, Svensson — Sabitzer, Beier, Guirassy. Die Reihenfolge entspricht der übermittelten Startelf; Änderungen bis kurz vor dem Anpfiff sind möglich.

18:30 Uhr Los gehts! Gleich geht das Topspiel am Abend los!

Fakten zur Partie und Statistik

Die Bilanz: Borussia verlor sechs der jüngsten neun Duelle mit Leipzig; torlos endete dabei noch kein Aufeinandertreffen. Leipzig gewann nur eines der letzten fünf Pflichtspiele, schied zudem aus dem DFB-Pokal aus und steht derzeit nicht auf einem Champions-League-Platz. Schwarzgelb gewann die vergangenen sechs Ligaspiele — eine derartige Serie hatte es zuletzt vor drei Jahren unter Edin Terzic gegeben, als der Klub acht Siege in Serie erreichte.

Historische Notizen

Das Hinspiel im SIGNAL IDUNA PARK sahen 81.365 Zuschauer; Leipzig ging durch Christoph Baumgartner früh in Führung (7.), Yan Couto glich noch vor der Pause aus (23.). Der bislang höchste Dortmunder Auswärtserfolg in Leipzig datiert vom 9. Januar 2021 (3:1 durch Tore von Jadon Sancho und Erling Haaland, Sørloth traf für Leipzig in der 89. Minute).

Schiedsrichter, Wetter und Live-Übertragung

Unparteiischer: Benjamin Brand leitet die Partie. An den Linien assistieren Thomas Stein und Marco Achmüller, vierter Offizieller ist Robert Hartmann. Als VAR ist Christian Dingert eingeteilt. Unter Brand weist die BVB-Bilanz in der Liga sieben Siege und zwei Remis auf; zuletzt leitete er im November 2025 das 3:3 gegen den VfB Stuttgart.

Wetter: Nach einer frostigen Nacht steigen die Temperaturen bis zum Nachmittag auf rund acht Grad; zum Anpfiff um 18:30 Uhr werden etwa sechs Grad erwartet. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei circa 60 Prozent.

Live-Übertragung: Sky zeigt die Partie live im TV; die Vorberichterstattung beginnt um 17:30 Uhr mit Moderator Sebastian Hellmann, Expertinnen und Experten sind Julia Simic und Lothar Matthäus, Kommentator ist Wolff Fuss. Das BVB-Netradio berichtet aus schwarzgelber Perspektive; Reporter sind Boris Rupert und Stephan Gabele, das Netradio startet 15 Minuten vor Anpfiff. Weitere Liveticker, Videos und Highlights gibt es in der BVB-App sowie auf der Vereinswebsite (bvb.de) und in den offiziellen Social‑Media‑Kanälen.