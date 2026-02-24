Fußball heute Aufstellungen – Leverkusen gegen Olympiakos Piräus in der Champions League heute

Nach dem 2:0-Erfolg im Hinspiel will die Werkself am Dienstag (21 Uhr) den Einzug ins Achtelfinale klar machen, weiß aber um die Gefahr durch Standards und Konter der Griechen von Olympiakos Piräus. Trainer Kasper Hjulmand ließ defensives Verhalten bei Ecken und Freistößen intensiv trainieren. Torhüter Janis Blaswich, der für den verletzten Mark Flekken im Tor steht, fordert Konzentration: „Wir dürfen uns bei Standards einfach nicht doof anstellen.“ Das Spiel läuft im Pay-TV auf Amazon prime – Wer zeigt Leverkusen – Olympiakos im Free-TV & Stream?

Aufstellungen: Leverkusen gegen Olympiakos Piräus

Für das Playoff-Rückspiel rechnet Bayer 04 mit einer sehr ähnlichen Startelf wie im Hinspiel; Hjulmand kündigte an, diesmal wieder stärker zu rotieren als zuletzt in der Liga, aber im K.o.-Duell zurück zur Bestbesetzung zu gehen.

Voraussichtliche Aufstellung Leverkusen: Blaswich – Quansah, Andrich, Tapsoba – Palacios, Aleix Garcia – Vazquez, Maza, Grimaldo, Poku – Schick

voraussichtliche Aufstellung Piräus: Tzolakis – Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega – Mouzakitis, Hezze – Gelson Martins, Chiquinho, Daniel Podence – Taremi.

Standards als Warnung: Piräus‘ Stärke bei Ecken und Freistößen

Olympiakos gilt insbesondere bei Standardsituationen und schnellen Kontern als gefährlich – genau dort fielen in der Berichterstattung der letzten Wochen Tore und Wendungen. Hjulmand ließ deshalb gezielt das Defensivverhalten bei Ecken und Freistößen üben und fordert, „möglichst wenig in dieser Hinsicht zuzulassen“. Dennoch erinnert das Team auch an frühere Rückschläge: Ein früherer 2:0-Erfolg von Olympiakos gegen Bayer wirkt noch nach und mahnt zur Wachsamkeit. Blaswich bringt es auf den Punkt: Konzentration in den entscheidenden Momenten ist Pflicht.

Hjulmand will nicht das Ergebnis verwalten – pro-aktives Spiel als Plan

Nach zuletzt sieben ungeschlagenen Spielen riss die Serie mit dem 0:1 bei Union Berlin, wo Hjulmand stark rotierte und zahlreiche Chancen ungenutzt blieben. Der Trainer betont, dass ein 2:0-Hinspielsieg zwar ein gutes, aber auch ein „gefährliches Resultat“ sei. Seine Philosophie bleibt klar: Leverkusen soll nicht abwartend ein Ergebnis verwalten, sondern pro-aktiv agieren und über Pressing das Spiel gestalten. Gleichzeitig ist Belastungssteuerung ein Thema – Hjulmand muss die Rotation in drei Wettbewerben managen.

Ausblick: Achtelfinale, Gegner und Saisonziele

Gelingt der Einzug ins Achtelfinale, wartet entweder der FC Arsenal oder der FC Bayern München als nächster Gegner. Sollte es tatsächlich zu einem Duell mit Bayern kommen, wären binnen kurzer Zeit bis zu vier Pflichtspiele möglich – Bundesliga, zwei Champions-League-Partien und das DFB-Pokal-Halbfinale am 21. April in der BayArena – ein Umstand, den Janis Blaswich offen kommentierte: „So etwas hatte ich auch noch nicht, dass ich viermal in kürzester Zeit gegen denselben Gegner antreten müsste, in diesem Fall auch noch den FC Bayern.“ Intern bleibt das Ziel des Klubs klar: auch in der kommenden Saison international zu spielen, eine Erwartung, die die Vereinsführung um Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes deutlich formuliert hat. Derzeit liegt Bayer 04 mit einem Spiel weniger auf Rang sechs und hat vier Punkte Rückstand auf den VfB Stuttgart und Platz vier; das Nachholspiel beim Hamburger SV ist für den 4. März terminiert.

18:00 Uhr Nach dem 2:0 gute Chancen für ein Weiterkommen Zum neunten Mal könnte Bayer 04 am Dienstagabend, 24. Februar (Anstoß: 21 Uhr), der Einzug ins Achtelfinale der UEFA Champions League und damit in die Top 16 Europas gelingen.