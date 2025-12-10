Fußball heute Aufstellungen: Leverkusen gegen Newcastle – Wer überträgt das Spiel live im TV & Stream? Update 20 Uhr

Leverkusen empfängt Newcastle: Schafft die Werkself die Revanche?

Bayer 04 Leverkusen trifft am Mittwochabend in der BayArena auf Newcastle United – eine Neuauflage des Duells aus der Champions-League-Saison 2002/03. Damals behielten die Engländer zweimal mit 3:1 die Oberhand. Doch die Vorzeichen haben sich geändert. Leverkusen ist nicht nur in starker Form gegen englische Teams, sondern kann sich auch auf einen wiedererstarkten Patrik Schick verlassen. Newcastle hingegen reist mit Verletzungssorgen, aber auch mit zwei deutschen Hoffnungsträgern an.

Historisches Duell mit anderen Vorzeichen

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen beiden Teams liegt über 20 Jahre zurück, doch in Erinnerung geblieben ist es vor allem Leverkusen-Fans schmerzhaft. Zwei klare Niederlagen gegen Newcastle bedeuteten damals das Aus in der Königsklasse. Doch inzwischen hat sich Bayer gegen Premier-League-Teams deutlich stabiler präsentiert: Nur eine Niederlage in den letzten sechs Partien, darunter ein 2:0-Auswärtssieg bei Manchester City. Vier Mal blieb man dabei ohne Gegentor – ein deutliches Ausrufezeichen.

Auch Stürmer Patrik Schick scheint endlich in der Champions League angekommen zu sein: Nach nur einem Tor in seinen ersten 28 CL-Spielen traf er zuletzt doppelt in zwei aufeinanderfolgenden Einsätzen.

Offizielle Aufstellungen Leverkusen vs. Newcastle

Leverkusen: Flekken – Andrich, Quansah, Tapsoba – Arthur, Maza, García, Grimaldo – Tillman, Poku – Schick

Nicht dabei: Keiner Fraglich: Blaswich (Muskelverletzung), Fernández (Knie), Grimaldo (unbekannt), Tape (Trainingsrückstand), Lucas Vázquez (Rücken) Bei der nächsten Gelben Karte gesperrt: Keiner

Newcastle United: Ramsdale – Livramento, Schär, Thiaw, Hall – Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton – Murphy, Gordon, Barnes

Nicht dabei: Botman (Rücken), Krafth (Knie), Osula (Oberschenkel), Pope (Leiste), Trippier (Oberschenkel) Fraglich: Keiner Bei der nächsten Gelben Karte gesperrt: Joelinton, Burn

Wo läuft das Spiel live im TV?

Die Partie Bayer 04 Leverkusen gegen Newcastle United wird am Mittwoch um 21:00 Uhr live bei DAZN übertragen. Als Kommentator ist Marco Hagemann im Einsatz, an seiner Seite analysiert Michael Ballack als Experte das Geschehen. In der Konferenz meldet sich zudem Max Gross. Die Vorberichte übernimmt Freddy Harder. Parallel ist das Spiel auch im Werkself-Radio live mitzuverfolgen.

Newcastle mit deutscher Achse, aber schwacher Auswärtsbilanz

Die „Magpies“ stehen mit neun Punkten einen Zähler vor Leverkusen, haben aber zuletzt in der Königsklasse Federn gelassen – unter anderem mit zwei Niederlagen gegen Borussia Dortmund. In der Premier League läuft es ebenfalls wechselhaft: Zwar ist Newcastle seit vier Spielen ungeschlagen, kassierte aber in mehreren Spielen späte Gegentore. Besonders bitter: Last-Minute-Niederlagen gegen Arsenal und Liverpool.

Interessant aus deutscher Sicht: Mit Nick Woltemade und Malick Thiaw stehen zwei Nationalspieler im Fokus. Thiaw, früher beim FC Schalke 04, zeigt sich nicht nur defensiv stabil, sondern traf zuletzt doppelt gegen Everton. Woltemade wiederum glänzte mit sieben Toren in 18 Pflichtspielen – eine beachtliche Quote für den 1,98 Meter großen Mittelstürmer.

Verletzungssorgen bei den Gästen, starke Besetzung bei Bayer

Trainer Eddie Howe muss auf Kieran Trippier und möglicherweise auch Sven Botman verzichten. Im Tor steht aktuell Aaron Ramsdale, der von Southampton ausgeliehen wurde – in der Champions League spielte bisher aber meist Nick Pope. In der Defensive gehören neben Thiaw auch Dan Burn, Tino Livramento und Fabian Schär zum Stammpersonal. Im Mittelfeld führt Joelinton das Spiel, offensiv sorgen Anthony Gordon, Harvey Barnes und der erwähnte Woltemade für Gefahr.

Leverkusen hingegen kann fast aus dem Vollen schöpfen. Die einzige offene Frage betrifft Alejandro Grimaldo, dessen Einsatz wegen unbekannter Blessur fraglich ist. Ansonsten bietet Xabi Alonso eine eingespielte Elf mit flexiblen Optionen – und einem klaren Ziel: Revanche.

Schlüsselduelle und Taktik

Leverkusen wird wie gewohnt auf Ballbesitz und spielerische Dominanz setzen, wobei besonders die Flügel mit Arthur und Poku wichtige Rollen einnehmen. Newcastle dürfte auf schnelle Umschaltmomente setzen, in denen Gordon und Barnes ihre Geschwindigkeit ausspielen können. Das Duell im Mittelfeld zwischen Guimaraes und Bayers Granit Xhaka (sofern einsatzbereit) dürfte entscheidend sein.

Ein Selbstläufer wird es für Bayer 04 nicht – doch mit dem Heimvorteil und der besseren Form gegen englische Teams könnte diesmal das Pendel in die andere Richtung ausschlagen.