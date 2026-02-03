Fußball heute: Offizielle Aufstellungen Bayer Leverkusen vs. FC St.Pauli im DFB Pokal Viertelfinale

Im DFB-Pokal-Viertelfinale trifft Bayer Leverkusen heute Abend auf den FC St. Pauli. Cheftrainer Kasper Hjulmand lobte die Entschlossenheit seiner Mannschaft, die nach dem Champions-League-Einzug nun auch im Pokal einen Schritt weiterkommen möchte. Anpfiff ist um 20:45 Uhr in der BayArena, wo die Werkself auf die Kiezkicker trifft. Hjulmand zeigt sich optimistisch, dass sein Team alles dafür tun wird, ins Halbfinale einzuziehen. Hier alles zur TV-Übertragung heute und morgen.

Aufstellungen für das Duell in der BayArena

Die voraussichtliche Aufstellung von Bayer Leverkusen sieht folgendermaßen aus: Blaswich – Quansah, Badé, Tapsoba – Palacios, Aleix Garcia – Vazquez, M. Tillman, Grimaldo, Poku – Schick. Auf der anderen Seite wird der FC St. Pauli mit Voll – Ando, Smith, Mets – Saliakas, Sands, Rasmussen, Pyrka – Sinani, Fujita – Jones antreten. Beide Teams sind motiviert und bereit, in diesem spannenden K.O.-Duell alles zu geben.

Offizielle Aufstellung Leverkusen

Blaswich – Quansah, Andrich, Tapsoba – Palacios, Aleix Garcia, Vazquez, M. Tillman, Terrier, Grimaldo – Schick

Offizielle Aufstellung St.Pauli

Voll – Ando, Sands, Mets – Pyrka, Fujita, Rasmussen, Oppie, Sinani – Kaars, Pereira Lage

Hjulmand spricht über die Titelchancen

In der Pressekonferenz äußerte sich Hjulmand zu den Titelchancen seines Teams und bezeichnete den Pokal als eine große Motivation. „Es sind nur noch drei Siege nötig, und wir haben eine große Chance, etwas zu gewinnen“, so der Trainer. Er betonte die positive Einstellung seiner Spieler, die ständig danach streben, sich zu verbessern und fokussiert auf die Leistung sind, unabhängig von den Ergebnissen.

Hjulmand bestätigte, dass Ibrahim Maza im heutigen Spiel nicht zur Verfügung steht, jedoch am Samstag wieder einsatzbereit sein könnte. Die restlichen Spieler, einschließlich Nathan Tella, Eliesse Ben Seghir und Mark Flekken, sind verletzt, aber der Großteil des Kaders steht bereit. Besonders hob der Übungsleiter die starken Optionen auf der rechten Seite hervor: „Arthur hat in Frankfurt überzeugt, während Lucas Vázquez ebenfalls wichtige Beiträge geleistet hat.“

Live-Übertragung und Ticketverfügbarkeit

Die BayArena wird für das Pokalspiel gegen den FC St. Pauli fast ausverkauft sein. Wer noch spontan vor Ort sein möchte, kann sich HIER eines der letzten Tickets sichern. Das Spiel wird live im Free-TV auf ZDF übertragen, zudem gibt es eine Übertragung auf Sky. Für die Fans, die das Spiel zuhause verfolgen, bietet das Werkself-Radio und ein Liveticker in der Bayer 04-App aktuelle Informationen.