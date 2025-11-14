Fußball heute Aufstellungen fürs Länderspiel Luxemburg gegen Deutschland

Die Startaufstellung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft fürs WM-Quali-Spiel gegen Luxemburg heute am Freitag, den 14.11.2025 um 20:45 Uhr wird von vielen Ausfällen geprägt sein. Bundestrainer Julian Nagelsmann muss improvisieren und hat weniger Möglichkeiten zur Auswahl als gewohnt. Durch die kurzfristigen Ausfälle von Kapitän Joshua Kimmich und Innenverteidiger Schlotterbeck ist das Nationalteam zusätzlich geschwächt. Dafür kommt das neue DFB Trikot 2026 von adidas das erste Mal zum Einsatz und soll zusätzlich Glück bringen!

Verletztenmisere auf deutscher Seite

Allerdings sind einige Leistungsträger wie Tah, Raum, Goretzka, Wirtz und Gnabry einsatzbereit, sodass das DFB-Team zumindest zuversichtlich sein kann. Zudem winkt Bundestrainer Nagelsmann eine neue persönliche Bestmarke von 4 Siegen infolge mit dem DFB. Die offizielle Startaufstellung kommt kurz vor Spielbeginn im Rahmen der Live-TV-Übertragung des Fußball-Länderspiels Luxemburg gegen Deutschland auf ARD ab 20:15 Uhr Sendezeit.

WM 2026 Qualifikation in Europa | Spieltag 9 | - 20:45 Luxemburg N N N N N - : - Deutschland N N S S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Die deutsche Nationalmannschaft hat in der WM-2026-Qualifikation eine sehr gute Ausgangsposition vor den Entscheidungsspielen gegen Luxemburg am 14.11. und gegen die Slowakei am 17.11. In Gruppe A führt Deutschland aufgrund des besseren Torverhältnisses vor der Slowakei, die punktgleich auf dem zweiten Rang liegen. Das DFB-Team kann nun mit zwei Siegen den Gruppensieg einfahren, das WM-Ticket lösen und den Platz im WM-Lostopf eins erreichen, der für leichtere Gegner in der WM-2026-Gruppenphase sorgt. Bei der Nominierung für die anstehenden Länderspiele hatte Bundestrainer Nagelsmann einige Überraschungen parat. Dazu zählen die Bewährungschance für Sané, die Debütanten El Mala und Ouédraogo, sowie die vergleichsweise geringe Anzahl an zentralen Mittelfeldspielern im Kader.

Wie spielt Deutschland heute gegen Luxemburg?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft dürfte gegen das luxemburgische Team einen größeren Wert auf Offensive legen, denn zuletzt war das DFB-Team eher um Spielkontrolle bemüht und konnte sich wenig Torchancen erarbeiten. Zusätzlich zum bereits gewohnten dynamischen Wechsel zwischen Vierer- zu Dreierkette soll es diesmal ein attraktives, kreatives Offensivspiel mit einigen Geniestreichen und Toren geben. Dabei soll die defensive Grundstruktur gewahrt bleiben, sodass ein Gleichgewicht zwischen Stabilität und Offensivpower entsteht.

Wer steht bei Deutschland in der Aufstellung?

Die Aufstellung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wird im Vergleich zum letzten Länderspiel auf mindestens drei Positionen geändert, denn Kimmich und Schlotterbeck sind verletzt und Adeyemi ist gelbgesperrt. Die Nationalspieler Baku, Anton und Sané gelten als aussichtsreichste Kandidaten für die offenen Positionen. Die Startelf wird komplettiert von Baumann, Tah, Raum, Pavlovic, Goretzka, Gnabry sowie den beiden England-Legionären Wirtz und Woltemade. Durch den Kimmich-Ausfall wird zudem ein Stellvertreter für das Kapitänamt gesucht.

Mögliche Deutschland Aufstellung

Baumann – Baku, Tah, Anton, Raum – Pavlovic, Goretzka – Sané, Gnabry, Wirtz – Woltemade

Wie spielt Luxemburg heute gegen Deutschland?

Die luxemburgische Nationalmannschaft von Coach Jeff Strasser spielt üblicherweise in einem 4-3-3 oder 4-4-2, wechselte aber im Hinspiel gegen Deutschland zur Fünferkette. Im Kader der Luxemburger sind einige aktive Bundesligaspieler. Dazu zählen Cardoso (Gladbach), Sinani (Pauli), Dardari (Augsburg), Dzogovic (Magdeburg) und Olesen (Fürth). Die Luxemburger könnten defensiv agieren und mit schnellen Kontern für Gefahrenmomente sorgen. Das Team braucht nach 4 Niederlagen infolge allerdings einen Befreiungsschlag.

Mögliche Luxemburg Aufstellung

Moris – Martins, Korac, Carlson – Jans, Martins, Bohnert – Olesen, Barreiro – Sinani, Dardari

Wer gewinnt heute Luxemburg gegen Deutschland?

Deutschland könnte gegen Luxemburg einen hohen Sieg erringen, sofern der Qualitätsunterschied deutlich zum Tragen kommt. Das DFB-Team weist eine bessere Wettquote, eine höhere Weltranglistenposition und einen größeren Gesamtmarktwert auf als die Nationalmannschaft aus Luxemburg.