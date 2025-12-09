Fußball heute Aufstellungen + frühe Anstoßzeit – Wie spielt der FC Bayern gegen Sporting Lissabon heute?

Neuer und Gnabry zurück in der Startelf: Bayern mit überraschender Aufstellung gegen Sporting

Der FC Bayern München empfängt heute Sporting Lissabon – und das zu einer ungewöhnlich frühen Anstoßzeit. Neben dem Comeback von Manuel Neuer und Serge Gnabry rückt auch der erst 17-jährige Lennart Karl in den Fokus. Zudem gibt es ein Wiedersehen mit dem Kanadier Alphonso Davies – wenn auch zunächst nur im Kader. Anstoß in der Münchner Arena ist am Dienstagabend um 18.45 Uhr, übertragen wird das Spiel nur bei DAZN. Warum diese frühe Anstoßzeit heute?

Früher Anpfiff in der Allianz Arena – Bayern durchbricht Routine

Für den FC Bayern ist ein Anpfiff um 18:45 Uhr in der Champions League fast schon historisch. Normalerweise sind die Münchner Stammgast in der Primetime um 21 Uhr. Das letzte frühe Spiel in der Allianz Arena liegt über drei Jahre zurück – damals beim 5:0 gegen Pilsen. Heute ist es wieder so weit, diesmal gegen Sporting Lissabon, das mit einer formstarken Truppe in München antritt.

Voraussichtliche Bayern-Aufstellung gegen Sporting:

Neuer – Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic – Kimmich, Pavlovic – Olise, Karl, Gnabry – Kane

Manuel Neuer feiert Comeback – auch Gnabry startet

Nach einer Pause gegen den VfB Stuttgart steht Manuel Neuer wieder zwischen den Pfosten. Jonas Urbig, der ihn zuletzt vertreten hatte, nimmt wieder auf der Bank Platz. Auch Serge Gnabry, zuletzt nur Joker mit frischer Frisur und frischem Selbstbewusstsein, steht überraschend in der Startelf. Coach Vincent Kompany lässt sich bei der Aufstellung nicht in die Karten schauen, bestätigte aber: „Manu spielt.“

Jugend forscht: Lennart Karl in der Startelf

Eine der größten Überraschungen ist jedoch die Nominierung von Lennart Karl. Der 17-Jährige erhält erstmals das Vertrauen von Kompany auf großer Bühne. Gemeinsam mit Pavlovic, Kimmich und dem ebenfalls gesetzten Neuzugang Michael Olise bildet er das Herz des bayerischen Mittelfelds. Auch Gnabry kehrt auf den rechten Flügel zurück, während Harry Kane wie gewohnt im Sturmzentrum beginnt.

Davies zurück im Kader – Einsatz wohl erst gegen Mainz

Alphonso Davies steht nach über acht Monaten Verletzungspause (Knorpelschaden im Knie) erstmals wieder im Kader. Der Kanadier könnte am Wochenende gegen Mainz seine ersten Spielminuten sammeln. Kompany lobte seine Fortschritte, betonte aber, dass heute noch kein Einsatz geplant ist.