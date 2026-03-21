Fußball heute Aufstellungen: Wer spielt bei FC Bayern gegen Union Berlin?

Der FC Bayern empfängt am Samstag um 15:30 Uhr den 1. FC Union Berlin in der Allianz Arena. Vor der Länderspielpause setzen die Münchner auf ihre Heimstärke und eine prognostizierte Startelf, die Stabilität bringen soll. Union reist mit Selbstvertrauen nach München: Die Eisernen siegten zuletzt 1:0 in Freiburg und sind in ihren Ergebnissen äußerst effizient. Im Artikel finden Sie die voraussichtlichen Aufstellungen, die Personalsituation der Bayern und die wichtigsten Duellschwerpunkte.

Aufstellungen: FC Bayern gegen Union Berlin (28. Spieltag)

Trainer Vincent Kompany betonte die bekannte Gefahr durch Unions Standardsituationen und verweist zugleich auf den Heimvorteil in der Allianz Arena. Die Münchner treten im dritten Saisonduell gegen Union erstmals mit Heimrecht an; zuletzt feierte der FCB wettbewerbsübergreifend fünf Siege in Folge in der Allianz Arena. Union will seine defensive Effizienz beibehalten und kommt mit 31 Punkten als Tabellenneunter nach München.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 27 | Allianz Arena | - 15:30 FC Bayern München S S S U S - : - 1. FC Union Berlin N S N N S Tage Stunden Minuten Sekunden

Bayern — Voraussichtliche Aufstellung

Urbig – Stanisic, Upamecano, M.-J. Kim, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Karl, Gnabry – Kane.

Diese Aufstellung nennt die voraussichtliche Beginnformation der Münchner für das Duell gegen Union. Vincent Kompany warnte vor Unions Stärken, stellte aber zugleich klar, dass das Heimrecht einen Unterschied mache: „Man kennt die Stärken von Union.“

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Union — Voraussichtliche Aufstellung

Rönnow – Doekhi, Querfeld, Nsoki – Trimmel, R. Khedira, Kemlein, Köhn – Jeong, Ansah – Ilic.

Union-Trainer Steffen Baumgart forderte Mut und Effizienz von seiner Mannschaft: „Wir müssen ein Tor mehr erzielen, dann haben wir mit Sicherheit am Ende drei Punkte.“ Die Eisernen gehen in München mit der nachgewiesenen Qualität bei knappen Ergebnissen an den Start; bereits vier Mal endete ein Spiel von Union in dieser Saison 1:0.

Personalsituation und Ausfälle beim FC Bayern

Beim FCB fehlen mehrere Spieler aus unterschiedlichen Gründen: Bärtl und Klanac sind nicht berücksichtigt. Alphonso Davies fällt mit einer Zerrung im hinteren Oberschenkel aus, Jackson sitzt eine Rotsperre ab, Kiala laboriert am Riss der Syndesmose. Luis Diaz ist wegen einer Gelb-Rot-Sperre gesperrt. Mike (Sehnenverletzung), Musiala (Probleme am linken, operierten Sprunggelenk), Neuer (Muskelfaserriss), Santos (Muskelverletzung im Oberschenkel), Tah (fünfte Gelbe Karte) und Ulreich (Muskelbündelriss in den Adduktoren) stehen ebenfalls nicht zur Verfügung. Diese Personalprobleme beeinflussen die Auswahl auf der Säbener Straße und zwingen Kompany zu Rotation und taktischen Anpassungen.

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