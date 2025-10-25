Fußball heute Aufstellungen & Ergebnisse: 3:0 FC Bayern gegen Mönchengladbach

Torwart-Tausch beim Rekordmeister: Kompany überrascht mit Urbig statt Neuer

Beim Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach sorgt der FC Bayern München mit einer ungewohnten Personalentscheidung für Aufsehen. Trotz starker Leistungen sitzt Kapitän Manuel Neuer auf der Bank – stattdessen steht Youngster Jonas Urbig im Fokus. Eine taktische Maßnahme mit Blick auf das Pokalspiel gegen den 1.FC Köln unter der Woche, denn da wird Manuel Neuer auch nicht spielen. Er fehlt gelb gesperrt.

Update 17:35 Uhr – Der FC Bayern gewinnt 3:0!

Urbig statt Neuer: Kompany probt den Ernstfall

Was zunächst nur als Spekulation kursierte, wurde von Trainer Vincent Kompany auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bestätigt: Jonas Urbig wird gegen Gladbach im Tor stehen. Die Entscheidung ist Teil einer gezielten Vorbereitung auf das anstehende DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Köln, in dem Neuer gesperrt fehlen wird. Mit der Einsatzchance in der Liga soll Urbig vor dem Pflichtspiel Rhythmus und Sicherheit gewinnen.

Kompany geht damit ein kalkuliertes Risiko ein – zumal es für Urbig nach seiner Verletzungspause der erste Bundesliga-Einsatz seit Wochen ist. In der bisherigen Saison kam der 22-Jährige lediglich im Pokal gegen Wehen Wiesbaden zum Zug.

Aufstellungen Gladbach gegen Bayern: So könnten die Teams auflaufen

Borussia Mönchengladbach:

Nicolas – Elvedi, Sander, Diks – Scally, Reitz, Engelhardt, Ullrich – Honorat, Castrop – Tabakovic

FC Bayern München:

Urbig – Boey, Tah, Min-jae Kim, Laimer – Kimmich, Bischof – Olise, Kane, Luis Diaz – Jackson

Auf Bayern-Seite ruhen die Augen besonders auf Urbig, aber auch auf Neuzugängen wie Michael Olise oder Bryan Zaragoza, die sich mehr und mehr ins Team spielen wollen.

Bayern-Hierarchie bleibt klar – aber Neuers Zukunft offen

Auch wenn Urbig gegen Gladbach ran darf, bleibt Manuel Neuer unbestritten die Nummer eins beim FC Bayern. Die Maßnahme ändert nichts an der bestehenden Torwart-Hierarchie, betonen Klubkreise. Dennoch wirft die Situation Fragen auf – vor allem mit Blick auf Neuers Vertrag, der bald ausläuft.

Laut Süddeutscher Zeitung steht eine Verlängerung bis 2027 kurz bevor. Neuer selbst gibt sich jedoch zurückhaltend. Nach dem jüngsten Champions-League-Spiel scherzte er über seinen körperlichen Zustand und ließ offen, ob die Unterschrift bereits beschlossene Sache ist. Seine Aussage: „Es gibt gute und bessere Tage.“

Chance für Urbig – Richtungsentscheidung für Kompany?

Das Spiel in Gladbach könnte mehr sein als nur ein Testlauf. Für Urbig ist es eine wichtige Bewährungsprobe – und für Kompany die Gelegenheit zu zeigen, wie mutig und zukunftsorientiert er mit Personalentscheidungen umgeht. Sollte der junge Keeper überzeugen, könnte das Thema Rotation auch in der Liga neue Dynamik erhalten.