Fußball heute Aufstellungen – 1:0 – Dortmund gegen FC Bayern: Wer spielt heute? Update 18:55 Uhr

Vor dem Bundesliga-Spitzenspiel Dortmund gegen die Bayern am Samstagabend (18:30 Uhr, Sky live) stehen die Aufstellungen im Fokus: Beide Teams schicken starke Startelfs ins Rennen. Borussia Dortmund soll mit Kobel im Tor und einer Viererkette rund um Nico Schlotterbeck beginnen, Bayern offenbar mit Urbig und einer Dreierkette mit Olise, Gnabry, Luis Diaz vor Harry Kane in der Spitze. Das Aufeinandertreffen verspricht ein Duell der besten Offensiven gegen die stabilsten Abwehrreihen der Liga.

Liveticker Dortmund gegen Bayern

Aufstellungen heute: Offizielle Startelfs

Die voraussichtlichen Aufstellungen geben einen klaren Hinweis auf die taktische Ausrichtung beider Mannschaften. Dortmund startet demnach mit Kobel im Tor; die Dreier- bzw. Viererkette bilden Can, Anton und Nico Schlotterbeck, davor agieren Yan Couto, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha und Svensson im Mittelfeld. In der Offensive sollen Beier, Brandt und Guirassy für Torgefahr sorgen. Bayern tritt laut Voraussage mit Urbig im Tor an, Laimer, Upamecano, Tah und Stanisic in der Abwehr; Pavlovic und Joshua Kimmich im defensiven Mittelfeld; Olise, Gnabry und Luis Díaz unterstützen Spitzenstürmer Harry Kane. Diese Aufstellungen deuten auf ein Duell um Ballbesitz und schnelles Umschaltspiel hin.

Dortmund Offizielle Aufstellung

Kobel – Can, Anton, Schlotterbeck – Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson – Beier, Adeyemi – Fábio Silva.

FC Bayern Offizielle Aufstellung

Urbig – Upamecano, Tah, Kimmich, Gnabry, Kane, Luis Díaz, Olise, Laimer, Stanišić, Pavlović.

Heim- vs. Auswärtsstärke

Die Statistik untermauert die Brisanz der Begegnung: Dortmund bleibt in dieser Saison im Westfalenstadion ohne Heimniederlage, während Bayern auswärts ungeschlagen ist. Dortmund feierte zuletzt sechs Heimsiege in Serie, Bayern weist eine Serie von 20 Bundesliga-Gastspielen ohne Niederlage (15 Siege, fünf Remis) auf. Diese Konstellation verspricht ein intensives Duell zwischen Heimstärke und Auswärtsresilienz, bei dem Standardsituationen und schnelle Umschaltmomente entscheidend werden können.

Die Zahlen erklären, warum beide Teams als nahezu unschlagbar gelten: Bayern stellte nach 23 Spieltagen mit 85 Toren eine neue Rekordmarke in der Bundesliga auf, Dortmund erzielte 49 Tore und hat damit den zweitstärksten Angriff der Liga. Gleichzeitig präsentieren sich die Defensiven stabil: Bayern verzeichnet 21 Gegentore als beste Abwehr der Liga, Dortmund folgt mit 22 Gegentoren. Beide Teams trafen in jedem Ligaspiel dieser Saison – eine ungewöhnliche Konstanz, die für viele Großchancen und intensiven Offensivfußball spricht.

Kane vor historischem Rekord

Harry Kane traf in seinen letzten drei Bundesligaspielen jeweils doppelt und steht damit vor einer besonderen Marke: Nur Lothar Emmerich (1967) und Tomislav Marić (2001) erzielten in vier Bundesliga-Partien in Folge mindestens jeweils zwei Treffer. Kane unternimmt damit einen neuen Anlauf, diesen Rekord einzustellen; in früheren Versuchen (Herbst 2023 und Spätsommer 2025) scheiterte er im vierten Spiel. Sollte Kane auch in Dortmund treffen, erhöht das den Druck auf die Dortmunder Abwehrreihe deutlich.

Historie und Formkurven

Dieses Duell ist historisch bedeutsam: Es ist das 139. Pflichtspiel zwischen beiden Klubs seit Bundesliga-Gründung. Bayern gewann 68 Begegnungen, Dortmund 33. Auswärts in Dortmund blieb Bayern zuletzt in sieben Pflichtspielen (seit dem 0:2 im DFL-Supercup 2019) ungeschlagen; die letzte Bundesliga-Niederlage bei der Borussia datiert vom November 2018 (2:3). Aktuell befindet sich Dortmund in einer starken Phase: 52 Punkte nach 23 Partien sind die beste Bilanz seit sieben Jahren und eine 16 Spiele andauernde Serie ohne Niederlage (elf Siege, fünf Remis). Bayern führt die Tabelle mit acht Punkten Vorsprung und 60 Punkten – eine Runde, die zu den besten in der Vereinsgeschichte zählt.

Liveticker heute 1:0 Dortmund

18:58 Uhr 1:0 für Dortmund durch Schlotterbeck Schlotterbeck per Kopf nach Freistoß!

18:45 Uhr Die erste Viertelstunde Ein spannendes Spiel! Chancen auf beiden Seiten. Nun foult Schlotterbeck Stanisic. Der VAR prüft. Gibt es Rote Karte? Nein, nur Gelbe Karte!

18:30 Uhr Infos zum Spiel

18:20 Uhr Infos zum Spiel Dortmund ist als einziges Team in der laufenden Bundesliga-Saison zu Hause noch unbesiegt. Das Heimspiel gegen Bayern München ist ausverkauft. Die Bayern haben 8.100 mitgereiste Fans. Schiedsrichter: Sven Jablonski – Der 35 Jahre alte Bremer ist zum 16. Mal für ein BVB-Spiel eingeteilt.

18:10 Uhr Offizielle Aufstellungen des BVB Startelf: Fünf Wechsel Niko Kovac bringt Nico Schlotterbeck, Yan Couto, Marcel Sabitzer, Fabio Silva und Karim Adeyemi für Ramy Bensebaini, Julian Ryerson (gesperrt), Jobe Bellingham, Julian Brandt und Serhou Guirassy. Carney Chukwuemeka fehlt aufgrund von muskulären Problemen. So startet der BVB: Kobel, Couto, Anton, Schlotterbeck, Nmecha, Beier, Sabitzer, Silva, Can, Svensson, Adeyemi

17:50 Uhr Offizielle Aufstellungen der Bayern Im Vergleich zum 3:2-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Wochenende verändert Vincent Kompany seine Startelf auf drei Positionen. Tah, Gnabry und Laimer beginnen für Minjae, Musiala und Davies (Muskelfaserriss). Auf der Bank sitzen: Ulreich, Bärtl – Minjae, Goretzka, Musiala, Jackson, Bischof, Guerreiro, Karl.

