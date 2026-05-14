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Fußball heute Aufstellungen: 0:4 – DFB Pokalfinale der Frauen

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Alexandra Popp führt den VfL Wolfsburg im DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern als Kapitänin aufs Feld. Die 35 Jahre alte Angreiferin steht nach ihrer überstandenen Wadenverletzung in der Startelf von Stephan Lerch. Das Endspiel beginnt am Nachmittag um 16.00 Uhr in Köln und läuft im ZDF sowie bei Sky.

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Frauen Fußball heute Ergebnis: FC Bayern zerlegt Wolfsburg mit 4:0 – Doublegewinner!

DFB Pokal der Frauen
14.5.2026
- 16:00
VfL Wolfsburg Frauen
0 4
FC Bayern München Frauen
AOK Stadion
Die Spielerinnen des FC Bayern München stellen sich vor dem DFB-Pokal-Finale der Frauen 2026 im RheinEnergieStadion in Köln für das Mannschaftsfoto auf. Das Finale fand am 14. Mai 2026 zwischen dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg statt. Pau Barrena / Getty Images
Die Spielerinnen des FC Bayern München stellen sich vor dem DFB-Pokal-Finale der Frauen 2026 im RheinEnergieStadion in Köln für das Mannschaftsfoto auf. Das Finale fand am 14. Mai 2026 zwischen dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg statt. Pau Barrena / Getty Images

Popp zurück in der Startelf

Für Popp ist es das erste Spiel seit Mitte März. Damals hatte sie sich die muskuläre Blessur zugezogen und seither keine Partie mehr bestreiten können. Im Pokalfinale erhält die frühere DFB-Kapitänin nun noch einmal die Chance auf einen Titel mit den Wolfsburgerinnen, ehe sie den Klub nach 14 Jahren im Sommer verlässt und sich Borussia Dortmund anschließt, ihrem Herzensverein.

Wer überträgt DFB Pokalfinale VfL Wolfsburg gegen FC Bayern?

Das ZDF zeigt am heutigen Donnerstag das DFB-Pokalfinale live ab 15:40 Uhr, Anstoß ist um 16 Uhr.

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  • Moderation: Sven Voss mit Kathrin Lehmann
  • Kommentiert von Claudia Neumann
DFB Pokal der Frauen 2025/2026 - Finale |
| AOK Stadion | 14.5.2026-16:00
VfL Wolfsburg Frauen
U U N S S
0 : 4
Endergebnis
FC Bayern München Frauen
U S N U S
| Schiedsrichter: F. Wildfeuer | Halbzeit: 0-1

Bayern mit bewährter Formation

Auch der FC Bayern geht mit der bekannten Elf in das Duell um den Pokal und peilt das zweite Double in Serie an. José Barcala setzt unter anderem auf die deutschen Nationalspielerinnen Giulia Gwinn, Franziska Kett, Linda Dallmann, Klara Bühl und Ena Mahmutovic im Tor. Auf Wolfsburger Seite beginnen zudem Johannes, Bjelde, Kleinherne, Küver und Linder in der Abwehr, davor Minge und Lattwein sowie Huth, Popp, Peddemors und Beerensteyn in der Offensive.

Die Aufstellungen:

Wolfsburg: Johannes – Bjelde, Kleinherne, Küver, Linder – Minge, Lattwein – Huth, Popp, Peddemors – Beerensteyn. Trainer: Lerch.

München: Mahmutovic – Gwinn, Viggosdottir, Eriksson, Kett – Stanway, Amani – Dallmann, Tanikawa, Bühl – Harder. Trainer: Barcala.

Liveticker heute

15:31 Uhr

ZDF Tv-Übertragung

Das ZDF zeigt am heutigen Donnerstag das DFB-Pokalfinale live ab 15:40 Uhr, Anstoß ist um 16 Uhr.

  • Moderation: Sven Voss mit Kathrin Lehmann
  • Kommentiert von Claudia Neumann

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