Fußball heute Aufstellungen: 0:4 – DFB Pokalfinale der Frauen

Alexandra Popp führt den VfL Wolfsburg im DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern als Kapitänin aufs Feld. Die 35 Jahre alte Angreiferin steht nach ihrer überstandenen Wadenverletzung in der Startelf von Stephan Lerch. Das Endspiel beginnt am Nachmittag um 16.00 Uhr in Köln und läuft im ZDF sowie bei Sky.

Frauen Fußball heute Ergebnis: FC Bayern zerlegt Wolfsburg mit 4:0 – Doublegewinner!

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Popp zurück in der Startelf

Für Popp ist es das erste Spiel seit Mitte März. Damals hatte sie sich die muskuläre Blessur zugezogen und seither keine Partie mehr bestreiten können. Im Pokalfinale erhält die frühere DFB-Kapitänin nun noch einmal die Chance auf einen Titel mit den Wolfsburgerinnen, ehe sie den Klub nach 14 Jahren im Sommer verlässt und sich Borussia Dortmund anschließt, ihrem Herzensverein.

Wer überträgt DFB Pokalfinale VfL Wolfsburg gegen FC Bayern?

Das ZDF zeigt am heutigen Donnerstag das DFB-Pokalfinale live ab 15:40 Uhr, Anstoß ist um 16 Uhr.

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Moderation: Sven Voss mit Kathrin Lehmann

Kommentiert von Claudia Neumann

Bayern mit bewährter Formation

Auch der FC Bayern geht mit der bekannten Elf in das Duell um den Pokal und peilt das zweite Double in Serie an. José Barcala setzt unter anderem auf die deutschen Nationalspielerinnen Giulia Gwinn, Franziska Kett, Linda Dallmann, Klara Bühl und Ena Mahmutovic im Tor. Auf Wolfsburger Seite beginnen zudem Johannes, Bjelde, Kleinherne, Küver und Linder in der Abwehr, davor Minge und Lattwein sowie Huth, Popp, Peddemors und Beerensteyn in der Offensive.

Die Aufstellungen:

Wolfsburg: Johannes – Bjelde, Kleinherne, Küver, Linder – Minge, Lattwein – Huth, Popp, Peddemors – Beerensteyn. Trainer: Lerch.

München: Mahmutovic – Gwinn, Viggosdottir, Eriksson, Kett – Stanway, Amani – Dallmann, Tanikawa, Bühl – Harder. Trainer: Barcala.

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