Fußball heute Aufstellung – Wie spielen Mainz 05 – FC Bayern im Samstagspiel?

Der FC Bayern reist als frischgebackener deutscher Meister zum Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05 und will auch sechs Tage vor dem Champions-League-Halbfinalhinspiel in Paris keine Abstriche machen. Anstoß ist am Samstag um 15:30 Uhr, zu sehen ist das Spiel bei Sky im Pay-TV.

Komplett auf Sieg trotz Paris im Hinterkopf

Bundesliga 1. FSV Mainz 05 - - FC Bayern München

Dass die Münchner nach dem vorzeitigen Gewinn der 35. Deutschen Meisterschaft in der Vereinsgeschichte anders an die Partie herangehen könnten, ließ Vincent Kompany nicht gelten. Für ihn ist das Duell in Mainz kein Testlauf, sondern ein ganz normales Bundesliga-Spiel. „Das Mainz-Spiel ist keine Probe, sondern ein Bundesliga-Spiel. Wir wollen die drei Punkte“, stellte der Chefcoach klar.

Gleichzeitig rechnet der Belgier damit, dass auch Mainz‘ Gegenüber Urs Fischer bei der Belastungssteuerung Entscheidungen trifft. Kompany will deshalb auf Spieler setzen, „die sich keine Gedanken machen müssen, weil sie fit sind, weil sie frisch sind“. Entscheidend sei unabhängig von der Personalauswahl die Einstellung: „Wichtig ist, dass die Mentalität da ist, dass wir bereit sind, unser bestes Spiel zu spielen.“

Rotationen gehören beim FCB in dieser Saison ohnehin zum Alltag. In den jüngsten drei Pflichtspielen veränderte sich die Startelf jeweils um mindestens sieben Positionen im Vergleich zur vorherigen Begegnung, ohne dass die Leistungen darunter litten. Von den vergangenen 15 Partien haben die Münchner 14 gewonnen, dazu kam das 1:1 in Unterzahl bei Bayer 04 Leverkusen. Auswärts ist der Meister in dieser Spielzeit weiter unbesiegt, und genau das soll nach Kompanys Willen auch so bleiben. „Ich kann Entscheidungen treffen, das große Ziel nicht wegzudenken, aber auch keine Angst zu haben, die frischen Spieler zu bringen, sie zu pushen in den Kampf zu gehen“, sagte er. „So war es die Mentalität die ganze Saison. Das werden wir jetzt nicht ändern.“

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Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 31 | MEWA ARENA | - 15:30 1. FSV Mainz 05 S S N N U - : - FC Bayern München S S S S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Mainz voraussichtliche Aufstellung

Batz – da Costa, Posch, Kohr – Caci, Kai. Sano, Mwene – Nebel, Amiri – Becker, P. Tietz

FC Bayern voraussichtliche Aufstellung

Urbig – Stanisic, M.-J. Kim, H. Ito, Laimer – Kimmich, Goretzka – Guerreiro, Kane, Luis Diaz – Jackson

Mainz mit Rückenwind, Bayern mit klarer Ausrichtung

Die Gastgeber gehen mit neuem Selbstvertrauen in die Partie, nachdem sie in Mönchengladbach kurz vor Schluss noch einen Punkt geholt und damit eine Serie von zwei Pflichtspielpleiten beendet hatten. Für Sportdirektor Nico Bungert war das 1:1 ein wichtiges Signal im Abstiegskampf. „Wir sind froh über einen wichtigen Punkt und darüber, Gladbach auf Abstand gehalten zu haben“, sagte er. „Die Mannschaft hat bis zum Schluss dran geglaubt, am Ende war es eine Willensleistung.“ Vier Spieltage vor Schluss liegt der Tabellenzehnte nun acht Punkte vor dem Relegationsrang, ein Polster, das man sich bei den Nullfünfern vor dem Hinrundenduell kaum hätte vorstellen können.

Damals, beim Debüt von Urs Fischer auf der Mainzer Bank im Dezember in der Allianz Arena, stand der FSV mit nur sechs Punkten abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Das 2:2 leitete jedoch die Aufholjagd ein, die den Rheinhessen wohl den Klassenverbleib sichern wird. Das Ergebnis habe der Mannschaft „wieder Zuversicht gegeben“, sagte Fischer vor dem Duell mit dem Rekordmeister. Zugleich mahnte er: „Aber wir sind noch nicht durch. Es gibt auch gegen Bayern München drei Punkte zu gewinnen. Wir brauchen noch Punkte, dementsprechend habe ich die Mannschaft sehr fokussiert wahrgenommen in dieser Woche.“

Verletzte auf beiden Seiten

Beim FC Bayern fehlen Serge Gnabry mit einem Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel, Lennart Karl mit einem Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel, Tom Bischof mit einem kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade und Sven Ulreich im Aufbautraining nach einem Muskelbündelriss.

Mainz muss wiederum auf Benedict Hollerbach wegen eines Achillessehnenrisses verzichten, außerdem auf Silas Katompa-Mvumpa mit Schien- und Wadenbeinbruch, Jaesung Lee mit Zehenbruch und Kasey Bos aufgrund einer Schulterverletzung.