Fußball heute Aufstellung – 2:1 – So spielt FC Bayern heute gegen Real Madrid! Kane spielt!

Die Kulisse ist vertraut, die Brisanz trotzdem riesig: Bayern München trifft heute in knapp zwei Stunden am Dienstag im Bernabéu auf Real Madrid, Anstoß ist um 21 Uhr, übertragen wird die Partie bei Amazon Prime. Es ist das Rekordduell der Königsklasse, das sich am bekanntesten aller Schauplätze erneut entzündet – mit 28 bisherigen Vergleichen und jeder Menge Champions-League-Drama.

Fußball heute Ergebnis: Auch Kane trifft – FC Bayern stürmen das Bernabéu

Die offiziellen Aufstellungen heute Abend

Bayern Offizielle Aufstellung

Im Vergleich zum 3:2-Sieg beim SC Freiburg am Samstag nimmt Vincent Kompany fünf Wechsel in der Startelf vor: Upamecano, Kane, Olise, Laimer und Pavlović beginnen für Minjae, Goretzka, Bischof, Guerreiro und Karl.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

So startet der FC Bayern im Viertelfinal-Hinspiel bei Real Madrid:

Neuer – Upamecano, Tah, Kimmich, Gnabry, Kane, Luis Díaz, Olise, Laimer, Stanišić, Pavlović

Einwechselspieler sind: Prescott, Urbig – Minjae, Goretzka, Musiala, Jackson, Davies, Bischof, Ito, Guerreiro, Karl.

Champions League Real Madrid 1.85 xG 3.00 1 2 FC Bayern München

Champions League 2025-2026 - Viertelfinale | | - 21:00 Real Madrid S S S S N 1 : 2 1.85 xG 3.00 Endergebnis FC Bayern München S U S S S Kylian Mbappé 74' Luis Díaz 41' Harry Kane 46' Tore 41' Tor Luis Díaz Assist: Serge Gnabry) 46' Tor Harry Kane Assist: Michael Olise) Tor Kylian Mbappé Assist : Trent Alexander-Arnold) 74' 13 Andriy Lunin 18 Álvaro Fernández 24 D. Huijsen 22 Antonio Rüdiger 12 Trent Alexander-Arnold 15 Arda Güler 14 Aurélien Tchouaméni 45 Thiago Pitarch 8 Federico Valverde 7 Vinicius Junior 10 Kylian Mbappé 1 Manuel Neuer 27 Konrad Laimer 4 Jonathan Tah 2 Dayot Upamecano 44 J. Stanišić 6 Joshua Kimmich 45 Aleksandar Pavlović 14 Luis Díaz 7 Serge Gnabry 17 Michael Olise 9 Harry Kane

Liveticker heute 2:1 Bayern gegen Real Madrid

22:40 Uhr Noch 10 Minuten Real Madrid drängt! Noch 10 Minuten zu spielen! Immer wieder rettet Manuel Neuer.

22:30 Uhr 2:1 Anschluß durch Kylian Mbappé Nun ist Manu Neuer doch geschlagen – Mbappé mit dem Anschluß – sehenswert und in der 2.Halbzeit nicht unverdient.

22:10 Uhr 2:0 durch Harry Kane Kaum ist die 2.Hälfte angepfiffen, scheppert es durch Harry Kane. 2:0!

21:40 Uhr 1:0 durch Luis Díaz Der FC Bayern führt durch ein tolles Tor von Luis Díaz nach Zuspiel von Kane und Gnabry! Gleich ist Halbzeite!

21:30 Uhr 0:0 nach 30 Minuten So viele Chancen auf beiden Seiten! Mbappé als auch Gnabry mit Chancen. Neuer rettet einige Male. Die Bayern haben etwas mehr vom Spiel, 60% Ballbesitz.

20:00 Uhr TV-Übertragung bei Amazon geht los Präsentiert wird das Spiel von Jonas Friedrich und seinen Gästen Mats Hummels, Chris Kramer und Josephine Henning.

Real Madrid Voraussichtliche Aufstellung

Lunin – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras – Fede Valverde, Tchouameni, Pitarch, Arda Güler – Mbappé, Vinicius Junior

Die Ausgangslage des FC Bayern

Wie groß die Bedeutung dieses Gipfels für die Münchner ist, machte Joshua Kimmich deutlich. „Die Vorfreude ist natürlich riesig“, sagte der 31-Jährige, fügte aber auch hinzu: „Aber man muss natürlich ehrlicherweise sagen: Wir haben dort noch nicht gewonnen – zumindest, seitdem ich dabei bin. Das ist unser Ziel.“ Seit dem spektakulären Halbfinale 2012, als sich die Bayern trotz eines 1:2 im Santiago Bernabéu im Elfmeterschießen durchsetzten, gelang ihnen in den vier folgenden K.o.-Duellen gegen die Königlichen kein Sieg mehr. Meist entschieden Kleinigkeiten, dazu kam nach Einschätzung der Münchner immer wieder auch das fehlende Spielglück. Das zeigte sich auch beim letzten Gastspiel in Madrid im Mai 2024, als Bayern lange führte und nach zwei späten Treffern der Spanier doch noch ausschied.

Diesmal reist die Kompany-Elf mit einem anderen Gefühl an als vor zwei Jahren. Kimmich betonte, dass die Mannschaft ohne Verletzungssorgen in die spanische Hauptstadt fahre: „Dieses Jahr haben wir keine angeschlagenen Spieler, das war ganz oft so, wenn wir hier gespielt haben. Jetzt freuen wir uns sehr, dass alle an Bord sind.“

Auch die aktuelle Formkurve nährt den Optimismus in München. Seit 13 Pflichtspielen ist der deutsche Rekordmeister ungeschlagen, elf davon gewann das Team von Vincent Kompany. Der Last-Minute-Sieg in Freiburg, als die Bayern mit zwei Treffern in der Nachspielzeit eine Niederlage noch in einen Erfolg verwandelten, gab zusätzliches Selbstvertrauen – und das Gefühl, selbst in schwierigen Momenten Lösungen zu finden, sogar im Bernabéu.

„Die Jungs haben sich in eine Situation gebracht, dass wir mit Selbstvertrauen dahinfahren können, mit aller nötigen Demut, die das Bernabéu und der Gegner immer mit sich bringen“, sagte Sportvorstand Max Eberl. „Aber wir freuen uns darauf, mit einer gesunden Anspannung. Es geht darum, einfach das zu machen, was wir können. Und das ist eine ganze Menge. Das Vertrauen haben wir uns erarbeitet.“ Kompany stellte ebenfalls klar, worum es am Dienstagabend geht: „Es ist vielleicht das schwierigste Spiel, das man auswärts bestreiten kann. Aber wir wollen gewinnen.“

Der Gegner Real Madrid

Während Bayern mit Rückenwind in den Champions-League-Abend geht, hat Real Madrid am Wochenende einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft um Kylian Mbappé verlor ihre Generalprobe bei RCD Mallorca durch ein Gegentor in der Nachspielzeit mit 1:2. Zuvor hatten die Königlichen allerdings einen starken Lauf hingelegt und fünf Pflichtspielsiege in Serie eingefahren, darunter das Weiterkommen im Achtelfinale gegen Manchester City mit 3:0 und 2:1.

Für Ruhe sorgte das im Umfeld des spanischen Traditionsklubs dennoch nicht. Real trennte sich im Januar nach nur sieben Monaten von Trainer Xabi Alonso. In der Liga beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Barcelona inzwischen sieben Punkte, weshalb die Champions League als letzte realistische Titelchance gilt.