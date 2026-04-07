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Fußball heute Aufstellung – 0:0 – So spielt FC Bayern heute gegen Real Madrid! Kane spielt!

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Die Kulisse ist vertraut, die Brisanz trotzdem riesig: Bayern München trifft heute in knapp zwei Stunden am Dienstag im Bernabéu auf Real Madrid, Anstoß ist um 21 Uhr, übertragen wird die Partie bei Amazon Prime. Es ist das Rekordduell der Königsklasse, das sich am bekanntesten aller Schauplätze erneut entzündet – mit 28 bisherigen Vergleichen und jeder Menge Champions-League-Drama.

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Zum Liveticker Bayern gegen Real Madrid

Fußball heute Aufstellung - Wie spielt FC Bayern heute gegen Real Madrid? Kann Kane spielen?
Fußball heute Aufstellung – Wie spielt FC Bayern heute gegen Real Madrid? Kann Kane spielen?

Die ofiziellen Aufstellungen heute Abend

Bayern Offizielle Aufstellung

Im Vergleich zum 3:2-Sieg beim SC Freiburg am Samstag nimmt Vincent Kompany fünf Wechsel in der Startelf vor: Upamecano, Kane, Olise, Laimer und Pavlović beginnen für Minjae, Goretzka, Bischof, Guerreiro und Karl.

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So startet der FC Bayern im Viertelfinal-Hinspiel bei Real Madrid:

Neuer – Upamecano, Tah, Kimmich, Gnabry, Kane, Luis Díaz, Olise, Laimer, Stanišić, Pavlović

Einwechselspieler sind: Prescott, Urbig – Minjae, Goretzka, Musiala, Jackson, Davies, Bischof, Ito, Guerreiro, Karl.

Real Madrid Voraussichtliche Aufstellung

Lunin – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras – Fede Valverde, Tchouameni, Pitarch, Arda Güler – Mbappé, Vinicius Junior

Die Ausgangslage des FC Bayern

Wie groß die Bedeutung dieses Gipfels für die Münchner ist, machte Joshua Kimmich deutlich. „Die Vorfreude ist natürlich riesig“, sagte der 31-Jährige, fügte aber auch hinzu: „Aber man muss natürlich ehrlicherweise sagen: Wir haben dort noch nicht gewonnen – zumindest, seitdem ich dabei bin. Das ist unser Ziel.“ Seit dem spektakulären Halbfinale 2012, als sich die Bayern trotz eines 1:2 im Santiago Bernabéu im Elfmeterschießen durchsetzten, gelang ihnen in den vier folgenden K.o.-Duellen gegen die Königlichen kein Sieg mehr. Meist entschieden Kleinigkeiten, dazu kam nach Einschätzung der Münchner immer wieder auch das fehlende Spielglück. Das zeigte sich auch beim letzten Gastspiel in Madrid im Mai 2024, als Bayern lange führte und nach zwei späten Treffern der Spanier doch noch ausschied.

Champions League
7.4.2026
- 21:00
Real Madrid
- -
FC Bayern München
Vorschau: Combo Doppelchance : Unentschieden oder FC Bayern München und +1.5 Tore
Champions League 2025-2026 - Viertelfinale |
| 7.4.2026-21:00
Real Madrid
S S S S N
- : -
FC Bayern München
S U S S S
| Schiedsrichter: M. Oliver
Vorschau: Combo Doppelchance : Unentschieden oder Bayern München und +1.5 Tore
13
Andriy Lunin
18
Álvaro Fernández
24
D. Huijsen
22
Antonio Rüdiger
12
Trent Alexander-Arnold
45
Thiago Pitarch
14
Aurélien Tchouaméni
8
Federico Valverde
15
Arda Güler
10
Kylian Mbappé
7
Vinicius Junior
1
Manuel Neuer
27
Konrad Laimer
4
Jonathan Tah
2
Dayot Upamecano
44
J. Stanišić
6
Joshua Kimmich
45
Aleksandar Pavlović
14
Luis Díaz
7
Serge Gnabry
17
Michael Olise
9
Harry Kane
field field

Diesmal reist die Kompany-Elf mit einem anderen Gefühl an als vor zwei Jahren. Kimmich betonte, dass die Mannschaft ohne Verletzungssorgen in die spanische Hauptstadt fahre: „Dieses Jahr haben wir keine angeschlagenen Spieler, das war ganz oft so, wenn wir hier gespielt haben. Jetzt freuen wir uns sehr, dass alle an Bord sind.“

Auch die aktuelle Formkurve nährt den Optimismus in München. Seit 13 Pflichtspielen ist der deutsche Rekordmeister ungeschlagen, elf davon gewann das Team von Vincent Kompany. Der Last-Minute-Sieg in Freiburg, als die Bayern mit zwei Treffern in der Nachspielzeit eine Niederlage noch in einen Erfolg verwandelten, gab zusätzliches Selbstvertrauen – und das Gefühl, selbst in schwierigen Momenten Lösungen zu finden, sogar im Bernabéu.

„Die Jungs haben sich in eine Situation gebracht, dass wir mit Selbstvertrauen dahinfahren können, mit aller nötigen Demut, die das Bernabéu und der Gegner immer mit sich bringen“, sagte Sportvorstand Max Eberl. „Aber wir freuen uns darauf, mit einer gesunden Anspannung. Es geht darum, einfach das zu machen, was wir können. Und das ist eine ganze Menge. Das Vertrauen haben wir uns erarbeitet.“ Kompany stellte ebenfalls klar, worum es am Dienstagabend geht: „Es ist vielleicht das schwierigste Spiel, das man auswärts bestreiten kann. Aber wir wollen gewinnen.“

Die Spieler von Real Madrid posieren vor dem LaLiga-EA-Sports-Spiel gegen Atletico de Madrid am 22. März 2026 im Estadio Santiago Bernabeu in Madrid zum Mannschaftsfoto. Florencia Tan Jun / Getty Images
Die Spieler von Real Madrid posieren vor dem LaLiga-EA-Sports-Spiel gegen Atletico de Madrid am 22. März 2026 im Estadio Santiago Bernabeu in Madrid zum Mannschaftsfoto. Florencia Tan Jun / Getty Images

Der Gegner Real Madrid

Während Bayern mit Rückenwind in den Champions-League-Abend geht, hat Real Madrid am Wochenende einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft um Kylian Mbappé verlor ihre Generalprobe bei RCD Mallorca durch ein Gegentor in der Nachspielzeit mit 1:2. Zuvor hatten die Königlichen allerdings einen starken Lauf hingelegt und fünf Pflichtspielsiege in Serie eingefahren, darunter das Weiterkommen im Achtelfinale gegen Manchester City mit 3:0 und 2:1.

Für Ruhe sorgte das im Umfeld des spanischen Traditionsklubs dennoch nicht. Real trennte sich im Januar nach nur sieben Monaten von Trainer Xabi Alonso. In der Liga beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Barcelona inzwischen sieben Punkte, weshalb die Champions League als letzte realistische Titelchance gilt.

Liveticker heute Bayern gegen Real Madrid

20:00 Uhr

TV-Übertragung bei Amazon geht los

Präsentiert wird das Spiel von Jonas Friedrich und seinen Gästen Mats Hummels, Chris Kramer und Josephine Henning.

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