Fußball heute Aufstellung: Wie spielt FC Bayern heute gegen Real Madrid? Mit Kane?

Die Kulisse ist vertraut, die Brisanz trotzdem riesig: Bayern München trifft heute am Dienstag im Bernabéu auf Real Madrid, Anstoß ist um 21 Uhr, übertragen wird die Partie bei Amazon Prime. Es ist das Rekordduell der Königsklasse, das sich am bekanntesten aller Schauplätze erneut entzündet – mit 28 bisherigen Vergleichen und jeder Menge Champions-League-Drama.

Die Aufstellungen heute Abend

Real Madrid Voraussichtliche Aufstellung

Lunin – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras – Fede Valverde, Tchouameni, Pitarch, Arda Güler – Mbappé, Vinicius Junior

Bayern Voraussichtliche Aufstellung

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Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry, Luis Diaz – Kane

Die Ausgangslage des FC Bayern

Wie groß die Bedeutung dieses Gipfels für die Münchner ist, machte Joshua Kimmich deutlich. „Die Vorfreude ist natürlich riesig“, sagte der 31-Jährige, fügte aber auch hinzu: „Aber man muss natürlich ehrlicherweise sagen: Wir haben dort noch nicht gewonnen – zumindest, seitdem ich dabei bin. Das ist unser Ziel.“ Seit dem spektakulären Halbfinale 2012, als sich die Bayern trotz eines 1:2 im Santiago Bernabéu im Elfmeterschießen durchsetzten, gelang ihnen in den vier folgenden K.o.-Duellen gegen die Königlichen kein Sieg mehr. Meist entschieden Kleinigkeiten, dazu kam nach Einschätzung der Münchner immer wieder auch das fehlende Spielglück. Das zeigte sich auch beim letzten Gastspiel in Madrid im Mai 2024, als Bayern lange führte und nach zwei späten Treffern der Spanier doch noch ausschied.

Champions League Real Madrid - - FC Bayern München

Champions League 2025-2026 - Viertelfinale | | - 21:00 Real Madrid S S S S N - : - FC Bayern München S U S S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Diesmal reist die Kompany-Elf mit einem anderen Gefühl an als vor zwei Jahren. Kimmich betonte, dass die Mannschaft ohne Verletzungssorgen in die spanische Hauptstadt fahre: „Dieses Jahr haben wir keine angeschlagenen Spieler, das war ganz oft so, wenn wir hier gespielt haben. Jetzt freuen wir uns sehr, dass alle an Bord sind.“

Auch die aktuelle Formkurve nährt den Optimismus in München. Seit 13 Pflichtspielen ist der deutsche Rekordmeister ungeschlagen, elf davon gewann das Team von Vincent Kompany. Der Last-Minute-Sieg in Freiburg, als die Bayern mit zwei Treffern in der Nachspielzeit eine Niederlage noch in einen Erfolg verwandelten, gab zusätzliches Selbstvertrauen – und das Gefühl, selbst in schwierigen Momenten Lösungen zu finden, sogar im Bernabéu.

„Die Jungs haben sich in eine Situation gebracht, dass wir mit Selbstvertrauen dahinfahren können, mit aller nötigen Demut, die das Bernabéu und der Gegner immer mit sich bringen“, sagte Sportvorstand Max Eberl. „Aber wir freuen uns darauf, mit einer gesunden Anspannung. Es geht darum, einfach das zu machen, was wir können. Und das ist eine ganze Menge. Das Vertrauen haben wir uns erarbeitet.“ Kompany stellte ebenfalls klar, worum es am Dienstagabend geht: „Es ist vielleicht das schwierigste Spiel, das man auswärts bestreiten kann. Aber wir wollen gewinnen.“

Der Gegner Real Madrid

Während Bayern mit Rückenwind in den Champions-League-Abend geht, hat Real Madrid am Wochenende einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft um Kylian Mbappé verlor ihre Generalprobe bei RCD Mallorca durch ein Gegentor in der Nachspielzeit mit 1:2. Zuvor hatten die Königlichen allerdings einen starken Lauf hingelegt und fünf Pflichtspielsiege in Serie eingefahren, darunter das Weiterkommen im Achtelfinale gegen Manchester City mit 3:0 und 2:1.

Für Ruhe sorgte das im Umfeld des spanischen Traditionsklubs dennoch nicht. Real trennte sich im Januar nach nur sieben Monaten von Trainer Xabi Alonso. In der Liga beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Barcelona inzwischen sieben Punkte, weshalb die Champions League als letzte realistische Titelchance gilt.