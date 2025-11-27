+++ ✅ Black Friday 50% Rabatt im DFB 🇩🇪 Fanshop mit dem code BLACKFRIDAY +++

Fußball heute Aufstellung – 4:0 – Wie spielt der VfB Stuttgart heute?

von

Nach drei Europa-League-Pleiten in fremden Stadien braucht der VfB Stuttgart dringend ein Erfolgserlebnis in der Fremde. Gegen die Go Ahead Eagles Deventer (Niederlande) wollen die Schwaben nicht nur drei Punkte holen, sondern auch das Achtelfinale ins Visier nehmen. Doch die Vorbereitung verlief alles andere als optimal – und der Gegner könnte unangenehmer werden als erwartet. Das Spiel wird ab 21 Uhr auf RTL gezeigt.

Update 22:50 – Der VfB gewinnt 4:0

Ohne den Rückhalt der eigenen Fans, aber mit starker Leistung auf dem Platz – der VfB Stuttgart hat in der Europa-League mit einem klaren 4:0-Erfolg bei Go Ahead Eagles Deventer ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Schwaben stehen damit vor einer guten Ausgangslage im Rennen um die Play-offs und dürfen sogar auf den direkten Einzug ins Achtelfinale hoffen.

Zum Liveticker 4:0 Stuttgart gegen GO Ahead Eagles

Deniz Undav vom Vfb Stuttgart ein fall für den Bundestrainer? Foto AFP

Historisches Stadion, unangenehme Aufgabe

Der „Adelaarshorst“ in Deventer ist kein Hexenkessel wie die großen Arenen Europas, aber er hat seinen eigenen Charakter. Gerade einmal 10.000 Zuschauer passen hinein – ein Kontrastprogramm zur Bundesliga-Kulisse. Für Maximilian Mittelstädt ist das eine Umstellung, aber keine Ausrede: „Im Spiel schaltet man den Kopf eh aus und gibt Vollgas.“

Europa League 2025/2026 - Ligaphase | Spieltag 5
| De Adelaarshorst | 27.11.2025-21:00
GO Ahead Eagles
N S S N
0 : 4
0.18
xG
2.07
Endergebnis
VfB Stuttgart
S N S S U
Jamie Leweling
20'
Jamie Leweling
35'
B. El Khannouss
59'
Badredine Bouanani
90'+3'
| Schiedsrichter: M. Al-Hakim | Halbzeit: 0-2

Und Vollgas wird nötig sein. Denn bislang hat der VfB auswärts international enttäuscht – drei Spiele, null Punkte. Auch in der Bundesliga zeigte das Team von Sebastian Hoeneß auswärts Schwächen. Jetzt soll ein Pflichtsieg gegen den Tabellenzwölften der Eredivisie die Trendwende einleiten.

Aufstellung – so spielt Stuttgart heute

22
J. De Busser
5
Dean James
4
J. Kramer
26
J. Dirksen
2
M. Deijl
34
Y. Rahmouni
21
M. Meulensteen
17
M. Suray
6
C. Twigt
24
K. Goudmijn
9
M. Smit
33
Alexander Nübel
3
R. Hendriks
24
J. Chabot
29
Finn Jeltsch
7
Maximilian Mittelstädt
6
Angelo Stiller
16
A. Karazor
22
L. Assignon
18
Jamie Leweling
11
B. El Khannouss
26
Deniz Undav
field field
Aufstellungen
GO Ahead Eagles
22
T
J. De Busser
7
2
D
M. Deijl
6
26
D
J. Dirksen
59'
6.6
4
D
J. Kramer
6.9
5
D
Dean James
37'
5.6
21
D
M. Meulensteen
7.7
34
M
Y. Rahmouni
46'
6.2
24
M
K. Goudmijn
46'
6.2
6
M
C. Twigt
71'
6.2
17
M
M. Suray
82'
6.3
9
O
M. Smit
6.3
Ersatzspieler
8
M
H. Linthorst
46'
6.3
11
O
O. Sivertsen
46'
6.2
25
D
G. van Zwam
59'
6.3
16
O
Victor Kaj Edvardsen
71'75'
6.5
1
T
L. Plogmann
30
T
S. Jansen
33
T
N. Verdoni
29
D
A. Adelgaard
82'84'
6.5
7
M
J. Breum
14
O
O. Pettersson
27
O
F. Stokkers
Coach
M. Boel
VfB Stuttgart
33
T
Alexander Nübel
6.7
29
D
Finn Jeltsch
6.7
24
D
J. Chabot
90'
7.2
3
D
R. Hendriks
69'
6.6
22
D
L. Assignon
6.9
16
M
A. Karazor
7
6
M
Angelo Stiller
75'82'
7.9
7
D
Maximilian Mittelstädt
6.9
11
M
B. El Khannouss
59'69'
8.2
18
M
Jamie Leweling
20'35'89'
8.9
26
O
Deniz Undav
75'82'
6.9
Ersatzspieler
14
D
L. Jaquez
69'
6.6
10
M
Chris Führich
69'
6.7
1
T
F. Bredlow
44
T
Florian Hellstern
4
D
J. Vagnoman
27
M
Badredine Bouanani
82'85'90'
6.2
28
M
N. Nartey
82'
6.7
30
M
Chema Andrés
45
O
L. Jovanović
89'
Coach
S. Hoeneß

Anreise mit Hindernissen – Hoffnung trotz Nebel

Die Reise in die Niederlande stand unter keinem guten Stern. Dichter Nebel zwang das VfB-Team, statt in Lelystad in Rotterdam zu landen – mit zusätzlicher Busfahrt nach Deventer. Immerhin: An Rotterdam hat Stuttgart gute Erinnerungen. Der 2:0-Sieg gegen Feyenoord war der bisherige Höhepunkt der Europa-League-Saison.

Motiviert zeigte sich auch Deniz Undav, zuletzt mit einem Dreierpack in Dortmund. Der Nationalspieler spricht von einer „überragenden Mannschaft“ und sieht sein Team „wieder im Flow“. Auch Mittelstädt spricht vom BVB-Remis als „kleinem gefühltem Sieg“. Die Formkurve stimmt also, zumindest offensiv.

Achtelfinale im Blick – aber Ausfälle schmerzen

Der VfB steht mit sechs Punkten aus vier Spielen ordentlich da. Der Rückstand auf die Top Acht ist auf zwei Punkte geschmolzen. Hoeneß nennt die Ausgangslage vor dem Duell mit Deventer „gut“, doch klar ist: Ein Sieg ist Pflicht, wenn man den Achtelfinal-Einzug nicht aufs letzte Gruppenspiel vertagen will.

Verzichten muss Stuttgart dabei auf Tiago Tomas (muskuläre Probleme) und Dan-Axel Zagadou. Ob Tomas am Sonntag gegen den HSV wieder dabei sein kann, ist offen. Die Mannschaft reist direkt von Deventer nach Hamburg weiter – in der Hoffnung auf eine stressfreie Rückfahrt und eine Europa-League-Ausbeute, die Mut macht.

