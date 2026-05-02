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Fußball heute Aufstellung – 2:3 – Wie wird FC Bayern gegen Heidenheim spielen?

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Der FC Bayern geht mit Blick auf das Champions-League-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain mit veränderter Besetzung ins Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim. Vincent Kompany dürfte dabei kräftig rotieren, um Stammkräfte zu schonen und zugleich die Belastung zu steuern. Im Tor wird erneut Jonas Urbig erwartet, während Manuel Neuer weiter für die kommenden Aufgaben geschont werden soll. Doch es soll nicht derselbe Fehler wie gegen Mainz passieren – nach einem 0:3 gewann man noch mit 4:3 – doch Stress verusachte dieses Spiel jedenfalls bei allen Beteiligten.

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Update 15 Uhr – So starten die Bayern ins Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim:

Urbig – Minjae, Tah, Goretzka, Musiala, Jackson, Ito, Laimer, Ndiaye, Stanišić, Pavlović.

Einwechselspieler sind: Neuer – Upamecano, Kimmich, Kane, Luis Díaz, Olise, Davies, Bischof, Pavić.

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Urbig - Minjae, Tah, Goretzka, Musiala, Jackson, Ito, Laimer, Ndiaye, Stanišić, Pavlović. Einwechselspieler sind: Neuer – Upamecano, Kimmich, Kane, Luis Díaz, Olise, Davies, Bischof, Pavić.
Urbig – Minjae, Tah, Goretzka, Musiala, Jackson, Ito, Laimer, Ndiaye, Stanišić, Pavlović.
Einwechselspieler sind: Neuer – Upamecano, Kimmich, Kane, Luis Díaz, Olise, Davies, Bischof, Pavić.
Bundesliga
2.5.2026
- 15:30
FC Bayern München
- -
1. FC Heidenheim
Allianz Arena
Vorschau: Combo Gewinner : FC Bayern München und +1.5 Tore

Aufstellung mit bekannten Namen und neuer Chance?

Vorne dürfte Michael Olise gesetzt sein. Im Zentrum könnte Bara Sapoko Ndiaye eine weitere Gelegenheit erhalten, nachdem der 18-Jährige bereits in Mainz von Beginn an gespielt hatte. Im Angriff wird Harry Kane erwartet, unterstützt von Nicolas Jackson, der ebenfalls erneut Spielpraxis sammeln könnte.

FC Bayern München: Urbig, Laimer, M.-J. Kim, H. Ito, Ofli, Kimmich, Goretzka, Olise, Sapoko Ndiaye, Jackson, Kane

Es fehlen
Gnabry (Adduktorenverletzung), Guerreiro (Muskelfaserriss), Karl (Muskelfaserriss)

1. FC Heidenheim: Ramaj, Busch, Schöppner, Mainka, Föhrenbach, Behrens, Dorsch, Beck, Dinkci, Pieringer, Zivzivadze

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 32
| Allianz Arena | 2.5.2026-15:30
FC Bayern München
S S S S N
- : -
1. FC Heidenheim
U U S N S
Vorschau: Combo Gewinner : Bayern München und +1.5 Tore
40
J. Urbig
21
H. Ito
4
Jonathan Tah
3
Min-jae Kim
44
J. Stanišić
45
Aleksandar Pavlović
39
Bara Ndiaye
10
Jamal Musiala
8
Leon Goretzka
27
Konrad Laimer
11
Nicolas Jackson
41
D. Ramaj
19
J. Föhrenbach
6
P. Mainka
3
J. Schöppner
26
Hennes Behrens
8
E. Dinkçi
30
Niklas Dorsch
2
M. Busch
22
A. Ibrahimović
11
B. Zivzivadze
18
M. Pieringer
field field

Rotation mit Fokus auf PSG

Nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft richtet sich der Blick der Münchner vor allem auf das Duell mit PSG. Trotzdem soll in der Bundesliga die Spannung hochgehalten werden, weshalb Kompany seine Startelf vermutlich erneut umbaut. Vor allem Spieler mit vielen Einsatzminuten könnten eine Pause bekommen, obwohl Bayern gegen Heidenheim natürlich als klarer Favorit in die Partie geht.

Chancen für Talente in der Defensive

In der Abwehr könnte der Chefcoach auf eine neu zusammengestellte Viererkette setzen. Konrad Laimer, Minjae Kim, Hiroki Ito und Youngster Deniz Ofli gelten als Kandidaten für die Startformation. Für den 19-Jährigen wäre es ein besonderes Spiel, denn er könnte vor seinem Startelf-Debüt stehen.

Auch im Mittelfeld sind Alternativen denkbar. Joshua Kimmich und Leon Goretzka dürften beginnen, stehen jedoch beide bei vier Gelben Karten. Eine weitere Verwarnung würde jeweils eine Sperre nach sich ziehen, was die Planung zusätzlich beeinflusst.

Liveticker heute

15:07 Uhr

So starten die Bayern ins Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim

Update 15 Uhr

Urbig – Minjae, Tah, Goretzka, Musiala, Jackson, Ito, Laimer, Ndiaye, Stanišić, Pavlović.

Einwechselspieler sind: Neuer – Upamecano, Kimmich, Kane, Luis Díaz, Olise, Davies, Bischof, Pavić.

12:20 Uhr

Mit klarem Auftrag und voller Entschlossenheit

Zwischen den beiden Halbfinal-Duellen in der Champions League gegen Paris Saint-Germain steht für den FC Bayern am Wochenende wieder Bundesliga-Alltag auf dem Programm. „Das Spiel gegen PSG war natürlich sehr intensiv und die Vorfreude auf das Rückspiel ist in ganz München sehr groß“, erklärte der Chefcoach des FC Bayern am Freitag im Pressetalk der Bayern.

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