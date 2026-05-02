Fußball heute Aufstellung – 2:3 – Wie wird FC Bayern gegen Heidenheim spielen?

Der FC Bayern geht mit Blick auf das Champions-League-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain mit veränderter Besetzung ins Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim. Vincent Kompany dürfte dabei kräftig rotieren, um Stammkräfte zu schonen und zugleich die Belastung zu steuern. Im Tor wird erneut Jonas Urbig erwartet, während Manuel Neuer weiter für die kommenden Aufgaben geschont werden soll. Doch es soll nicht derselbe Fehler wie gegen Mainz passieren – nach einem 0:3 gewann man noch mit 4:3 – doch Stress verusachte dieses Spiel jedenfalls bei allen Beteiligten.

Update 15 Uhr – So starten die Bayern ins Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim:

Urbig – Minjae, Tah, Goretzka, Musiala, Jackson, Ito, Laimer, Ndiaye, Stanišić, Pavlović.

Einwechselspieler sind: Neuer – Upamecano, Kimmich, Kane, Luis Díaz, Olise, Davies, Bischof, Pavić.

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Bundesliga FC Bayern München - - 1. FC Heidenheim

Aufstellung mit bekannten Namen und neuer Chance?

Vorne dürfte Michael Olise gesetzt sein. Im Zentrum könnte Bara Sapoko Ndiaye eine weitere Gelegenheit erhalten, nachdem der 18-Jährige bereits in Mainz von Beginn an gespielt hatte. Im Angriff wird Harry Kane erwartet, unterstützt von Nicolas Jackson, der ebenfalls erneut Spielpraxis sammeln könnte.

FC Bayern München: Urbig, Laimer, M.-J. Kim, H. Ito, Ofli, Kimmich, Goretzka, Olise, Sapoko Ndiaye, Jackson, Kane

Es fehlen

Gnabry (Adduktorenverletzung), Guerreiro (Muskelfaserriss), Karl (Muskelfaserriss)

1. FC Heidenheim: Ramaj, Busch, Schöppner, Mainka, Föhrenbach, Behrens, Dorsch, Beck, Dinkci, Pieringer, Zivzivadze

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 32 | Allianz Arena | - 15:30 FC Bayern München S S S S N - : - 1. FC Heidenheim U U S N S 40 J. Urbig 21 H. Ito 4 Jonathan Tah 3 Min-jae Kim 44 J. Stanišić 45 Aleksandar Pavlović 39 Bara Ndiaye 10 Jamal Musiala 8 Leon Goretzka 27 Konrad Laimer 11 Nicolas Jackson 41 D. Ramaj 19 J. Föhrenbach 6 P. Mainka 3 J. Schöppner 26 Hennes Behrens 8 E. Dinkçi 30 Niklas Dorsch 2 M. Busch 22 A. Ibrahimović 11 B. Zivzivadze 18 M. Pieringer

Rotation mit Fokus auf PSG

Nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft richtet sich der Blick der Münchner vor allem auf das Duell mit PSG. Trotzdem soll in der Bundesliga die Spannung hochgehalten werden, weshalb Kompany seine Startelf vermutlich erneut umbaut. Vor allem Spieler mit vielen Einsatzminuten könnten eine Pause bekommen, obwohl Bayern gegen Heidenheim natürlich als klarer Favorit in die Partie geht.

Chancen für Talente in der Defensive

In der Abwehr könnte der Chefcoach auf eine neu zusammengestellte Viererkette setzen. Konrad Laimer, Minjae Kim, Hiroki Ito und Youngster Deniz Ofli gelten als Kandidaten für die Startformation. Für den 19-Jährigen wäre es ein besonderes Spiel, denn er könnte vor seinem Startelf-Debüt stehen.

Auch im Mittelfeld sind Alternativen denkbar. Joshua Kimmich und Leon Goretzka dürften beginnen, stehen jedoch beide bei vier Gelben Karten. Eine weitere Verwarnung würde jeweils eine Sperre nach sich ziehen, was die Planung zusätzlich beeinflusst.

Liveticker heute

15:07 Uhr So starten die Bayern ins Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim Update 15 Uhr Urbig – Minjae, Tah, Goretzka, Musiala, Jackson, Ito, Laimer, Ndiaye, Stanišić, Pavlović. Einwechselspieler sind: Neuer – Upamecano, Kimmich, Kane, Luis Díaz, Olise, Davies, Bischof, Pavić.