Fußball heute Aufstellung – 2:3 – Wie wird FC Bayern gegen Heidenheim spielen?

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Der FC Bayern geht mit Blick auf das Champions-League-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain mit veränderter Besetzung ins Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim. Vincent Kompany dürfte dabei kräftig rotieren, um Stammkräfte zu schonen und zugleich die Belastung zu steuern. Im Tor wird erneut Jonas Urbig erwartet, während Manuel Neuer weiter für die kommenden Aufgaben geschont werden soll. Doch es soll nicht derselbe Fehler wie gegen Mainz passieren – nach einem 0:3 gewann man noch mit 4:3 – doch Stress verusachte dieses Spiel jedenfalls bei allen Beteiligten.
Update 15 Uhr – So starten die Bayern ins Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim:
Urbig – Minjae, Tah, Goretzka, Musiala, Jackson, Ito, Laimer, Ndiaye, Stanišić, Pavlović.
Einwechselspieler sind: Neuer – Upamecano, Kimmich, Kane, Luis Díaz, Olise, Davies, Bischof, Pavić.
Aufstellung mit bekannten Namen und neuer Chance?
Vorne dürfte Michael Olise gesetzt sein. Im Zentrum könnte Bara Sapoko Ndiaye eine weitere Gelegenheit erhalten, nachdem der 18-Jährige bereits in Mainz von Beginn an gespielt hatte. Im Angriff wird Harry Kane erwartet, unterstützt von Nicolas Jackson, der ebenfalls erneut Spielpraxis sammeln könnte.
FC Bayern München: Urbig, Laimer, M.-J. Kim, H. Ito, Ofli, Kimmich, Goretzka, Olise, Sapoko Ndiaye, Jackson, Kane
Es fehlen
Gnabry (Adduktorenverletzung), Guerreiro (Muskelfaserriss), Karl (Muskelfaserriss)
1. FC Heidenheim: Ramaj, Busch, Schöppner, Mainka, Föhrenbach, Behrens, Dorsch, Beck, Dinkci, Pieringer, Zivzivadze
Rotation mit Fokus auf PSG
Nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft richtet sich der Blick der Münchner vor allem auf das Duell mit PSG. Trotzdem soll in der Bundesliga die Spannung hochgehalten werden, weshalb Kompany seine Startelf vermutlich erneut umbaut. Vor allem Spieler mit vielen Einsatzminuten könnten eine Pause bekommen, obwohl Bayern gegen Heidenheim natürlich als klarer Favorit in die Partie geht.
Chancen für Talente in der Defensive
In der Abwehr könnte der Chefcoach auf eine neu zusammengestellte Viererkette setzen. Konrad Laimer, Minjae Kim, Hiroki Ito und Youngster Deniz Ofli gelten als Kandidaten für die Startformation. Für den 19-Jährigen wäre es ein besonderes Spiel, denn er könnte vor seinem Startelf-Debüt stehen.
Auch im Mittelfeld sind Alternativen denkbar. Joshua Kimmich und Leon Goretzka dürften beginnen, stehen jedoch beide bei vier Gelben Karten. Eine weitere Verwarnung würde jeweils eine Sperre nach sich ziehen, was die Planung zusätzlich beeinflusst.
Liveticker heute
So starten die Bayern ins Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim
Update 15 Uhr
Urbig – Minjae, Tah, Goretzka, Musiala, Jackson, Ito, Laimer, Ndiaye, Stanišić, Pavlović.
Einwechselspieler sind: Neuer – Upamecano, Kimmich, Kane, Luis Díaz, Olise, Davies, Bischof, Pavić.
Mit klarem Auftrag und voller Entschlossenheit
Zwischen den beiden Halbfinal-Duellen in der Champions League gegen Paris Saint-Germain steht für den FC Bayern am Wochenende wieder Bundesliga-Alltag auf dem Programm. „Das Spiel gegen PSG war natürlich sehr intensiv und die Vorfreude auf das Rückspiel ist in ganz München sehr groß“, erklärte der Chefcoach des FC Bayern am Freitag im Pressetalk der Bayern.