Fußball heute live im TV & Aufstellung: Wer zeigt Dortmund – FC Augsburg im Free-TV/Stream?

Am Samstag, 14. März 2026, trifft Borussia Dortmund im Signal Iduna Park auf den FC Augsburg – Anstoß ist um 15:30 Uhr. Wer zeigt Dortmund – FC Augsburg im Free-TV/Stream? Die Partie gehört zum 26. Spieltag der Bundesliga und läuft nicht im Free-TV. Sky zeigt das Spiel als Einzelspiel auf Sky Bundesliga 2, alternativ sind alle Samstag-15:30-Spiele in der DAZN-Konferenz zu sehen. Für Fans bedeutet das: Live-Übertragung nur via Pay-TV oder Stream. FCA Trainer Manuel Baum war in der PK optimistisch, dass man sogar einen Sieg einfahren könne.

Wer zeigt Dortmund – FC Augsburg im Free-TV/Stream?

Die Übertragung der Partie Dortmund gegen Augsburg erfolgt am Samstag ausschließlich über kostenpflichtige Angebote: Sky bietet das Spiel als Einzelspiel auf Sky Bundesliga 2 an, während DAZN die Samstag-15:30-Partien in einer Konferenz zusammenfasst. Ein freier TV-Sender überträgt die Begegnung nicht, somit entfällt eine Free-TV-Option. Zuschauer, die das Spiel live verfolgen wollen, brauchen daher Zugriff auf Sky oder DAZN.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 26 | SIGNAL IDUNA PARK | - 15:30 Borussia Dortmund S U N N S - : - FC Augsburg N S S S N Tage Stunden Minuten Sekunden

Anstoß, Datum und Stadion

Die Begegnung steigt am 14.03.2026 um 15:30 Uhr im Signal Iduna Park, dem Stadion mit der markanten Südtribüne (Westfalenstadion). Es handelt sich um den 26. Spieltag der 34 Spieltage umfassenden Bundesliga-Saison. Die Heimkulisse in Dortmund dürfte wichtige Impulse für das Spiel liefern, gleichzeitig stellt das Datum die Partie in den klassischen Samstagnachmittag-Zeitblock der Liga. Medien und Fans orientieren sich wegen der gleichzeitigen Spiele häufig an der DAZN-Konferenz.

Form und Tabelle: Borussia Dortmund und FC Augsburg

Borussia Dortmund rangiert derzeit auf Platz 2 der Bundesliga mit 55 Punkten und weist eine Bilanz von 16 Siegen, 7 Unentschieden und 2 Niederlagen auf; das Torverhältnis beträgt 53:26. Trainer Niko Kovač hat eine offensivstarke Mannschaft geformt, die insbesondere Zuhause solide Ergebnisse liefert (9 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage). Der FC Augsburg steht auf Rang 9 mit 31 Punkten; unter Manuel Baum erreichte die Mannschaft bisher 9 Siege, 4 Remis und 12 Niederlagen bei einem Torverhältnis von 31:43. Auswärts konnte Augsburg bislang 3 Siege, 1 Unentschieden und 8 Niederlagen verbuchen.

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Direkter Vergleich

Der direkte Vergleich zwischen Dortmund und Augsburg ist ausgeglichen: In den letzten fünf Begegnungen feierten beide Teams jeweils zwei Siege, zudem gab es ein Unentschieden. In der jüngsten Partie setzte sich Dortmund mit 1:0 auswärts durch. Diese Bilanz zeigt: Trotz Favoritenrolle steht Dortmund gegen Augsburg nicht automatisch für einen klaren Erfolg, Statistiken und Formkurven könnten das Spiel entscheiden.

Fußball heute Aufstellung: Dortmund gegen FC Augsburg

Dortmund Voraussichtliche Aufstellung

Kobel – Süle, Anton, N. Schlotterbeck – Ryerson, Sabitzer, Bellingham, Svensson – Beier, Brandt – Guirassy

Augsburg Voraussichtliche Aufstellung

Dahmen – Banks, K. Schlotterbeck, Zesiger – Fellhauer, Massengo, Jakic, Giannoulis – Rieder, Claude-Maurice – Ribeiro

Quoten & Wett-Tipps

Für die Partie liegen bei verschiedenen Buchmachern folgende Quoten vor: Heimsieg Dortmund 1.45 (Betano), Unentschieden 5.20 (Tipico) und Auswärtssieg Augsburg 7.10 (Merkur Bets). Ein beliebter Wettmarkt lautet „Beide Teams treffen“ mit der Quote 1.71 (Merkur Bets). Wer zusätzliche Angebote und mögliche Quotenboosts sucht, findet auf unserer Quotenboost-Seite weitere Informationen und spezifische Aktionen der Anbieter.