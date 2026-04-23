Fußball heute Aufstellung – 0:1 – VfB Stuttgart gegen Freiburg im DFB-Pokal heute

Sebastian Hoeneß rechnet im DFB-Pokal-Halbfinale am Donnerstag mit einem intensiven Schlagabtausch. Der VfB Stuttgart will als Titelverteidiger gegen den SC Freiburg den nächsten Schritt Richtung Endspiel in Berlin machen, zwei Personalien stehen bereits fest. Der Anpfiff erfolgt am 23. April 2026 um 20.45 Uhr, live übertragen von ARD und Sky.

Hohe Spannung vor dem Baden-Württemberg-Duell

Für den Chefcoach ist die Ausgangslage eindeutig. „Wir sind sehr, sehr motiviert, zum zweiten Mal in Serie ins DFB-Pokal-Finale einzuziehen – die positive Spannung ist bei den Jungs bereits spürbar“, sagt Sebastian Hoeneß. Die Partie gegen Freiburg zählt für den VfB zu den Höhepunkten der Saison 2025/2026, denn im Berliner Olympiastadion wird am 23. Mai 2026 traditionell das Endspiel ausgetragen.

DFB Pokal 2025/2026 - DFB Pokal Halbfinale | | BayArena | - 20:45 Bayer 04 Leverkusen N U S S N 0 : 2 Endergebnis FC Bayern München S S S S S Harry Kane 22' Luis Díaz 90'+3' Tore 22' Tor Harry Kane Assist: Jamal Musiala) 90' +3 Tor Luis Díaz Assist: Leon Goretzka) 1 M. Flekken 12 E. Tapsoba 8 Robert Andrich 4 J. Quansah 20 Álex Grimaldo 24 Aleix García 25 E. Palacios 21 Lucas Vázquez 23 Nathan Tella 30 I. Maza 14 Patrik Schick 1 Manuel Neuer 27 Konrad Laimer 4 Jonathan Tah 2 Dayot Upamecano 44 J. Stanišić 45 Aleksandar Pavlović 6 Joshua Kimmich 14 Luis Díaz 10 Jamal Musiala 17 Michael Olise 9 Harry Kane

Hoeneß erwartet ein Duell mit viel Wucht. „Es wird ein Pokalfight, davon können wir zu 100 Prozent ausgehen“, sagt er und verweist zugleich auf die Stärke des Gegners: „Der SC Freiburg wird mit breiter Brust nach Stuttgart reisen: Der Club steht auch in der Europa League im Halbfinale und ist in der Liga gut dabei.“ In solchen K.o.-Spielen werden laut dem 43-Jährigen Details und Tagesform den Ausschlag geben.

Stuttgart dürfte mit Alexander Nübel im Tor beginnen. Davor werden Lorenz Assignon, Ramon Hendriks, Julian Chabot und Maximilian Mittelstädt erwartet. Im Mittelfeld sind Atakan Karazor und Angelo Stiller vorgesehen, davor könnten Jamie Leweling, Deniz Undav und Chris Führich die Offensive antreiben. Als zentrale Spitze ist Ermedin Demirovic eingeplant.

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VfB Stuttgart:

33 Nübel – 3 Hendriks, 6 Stiller, 7 Mittelstädt, 9 Demirovic, 10 Führich, 16 Karazor (C), 18 Leweling, 24 Chabot, 26 Undav, 28 Nartey

Auch beim SC Freiburg ist die Startelf weitgehend absehbar. Florian Müller soll im Tor stehen, davor sind Philipp Treu, Matthias Ginter, Philipp Lienhart und Jordy Makengo vorgesehen. Im Zentrum dürften Maximilian Eggestein und Johan Manzambi beginnen, in der Offensive werden Jan-Niklas Beste, Yuito Suzuki und Vincenzo Grifo erwartet. Ganz vorne ist Igor Matanovic als Anspielstation eingeplant.

SC Freiburg:

Müller – Treu, Ginter, Lienhart, Makengo – Eggestein, Manzambi – Beste, Suzuki, Grifo – Matanovic

Erfahrung, Heimvorteil und Personalsituation

Hoeneß verweist auf die jüngsten Erfahrungen seines Teams in Partien mit besonderem Druck. „Wir hatten in den vergangenen Jahren einige Spiele mit großer Bedeutung: Sei es die Relegation, die Bundesliga, der DFB-Pokal oder auch der internationale Wettbewerb“, erklärt er. Diese Erlebnisse sollen dem Team helfen, die richtige Temperatur für das Halbfinale zu finden und die Balance zwischen Offensive und Defensive zu halten. Der VfB will Druck aufbauen und dominant auftreten, zugleich aber auf höchstem Niveau verteidigen und bei Umschaltsituationen wach bleiben.

Hinzu kommt der Heimvorteil. Beide Klubs haben sich auf ähnlichem Weg bis in die Runde der besten vier Teams gearbeitet. Stuttgart setzte sich im Achtelfinale in Bochum mit 2:0 und im Viertelfinale in Kiel mit 3:0 durch. Freiburg schlug Darmstadt mit 2:0 und gewann bei Hertha BSC nach Elfmeterschießen mit 5:4. Jetzt fällt die Entscheidung in der MHP Arena, die am Donnerstagabend ausverkauft sein wird, und die Fans sollen dabei ein klarer Faktor sein.

Personell kann der VfB auf Alexander Nübel bauen, der bereits im Viertelfinale bei Holstein Kiel zwischen den Pfosten stand. Nicht zur Verfügung steht dagegen Finn Jeltsch, der sich im Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Bayern München eine Verletzung an der Bauchmuskulatur zugezogen hat. Alle übrigen Profis sind einsatzfähig.

Beim SC Freiburg bleibt die Lage ebenfalls ordentlich. Max Rosenfelder konnte nach seiner Verletzung zuletzt wieder vollständig mit der Mannschaft trainieren, Daniel Kofi Kyereh sammelte nach langer Pause bei der zweiten Mannschaft erneut Spielpraxis. Nur Patrick Osterhage ist noch keine Option. Im Tor vertraut Freiburg wie schon in den vorherigen Pokalrunden auf Florian Müller.

Liveticker heute

21:53 Uhr Anpfiff Kein richtiger Augenschmaus, die Freiburger führen durch Eggestein nach Vorlage von Matthias Ginter. Der Bundestrainer ist auch da und hat sicherlich ein Auge auf ihn geworfen.



20:48 Uhr Anpfiff Bengalos stören die Sicht, mit 3 Minuten Verspätung geht es los!



20:20 Uhr Anpfiff SC Freiburg: Müller – Treu, Ginter, Lienhart, Makengo – Eggestein, Manzambi – Beste, Suzuki, Grifo – Matanovic VfB Stuttgart: 33 Nübel – 3 Hendriks, 6 Stiller, 7 Mittelstädt, 9 Demirovic, 10 Führich, 16 Karazor (C), 18 Leweling, 24 Chabot, 26 Undav, 28 Nartey