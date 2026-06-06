Fußball heute Aufstellung Update 21:35 Uhr – WM-Generalprobe mit Sané und Havertz

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Julian Nagelsmann nutzt die WM-Generalprobe gegen die USA, um seine mutmaßliche Turnierelf weiter zu schärfen. In Chicago um 20.30 Uhr bei RTL setzt der Bundestrainer auf einige kleine Überraschungen und gibt damit zugleich wichtige Hinweise auf den Kader für den WM-Auftakt gegen Curaçao in acht Tagen.

Länderspiele USA - - Deutschland

Brown, Nmecha und Sané erneut in der Startelf

Links hinten erhält Nathaniel Brown abermals den Vorzug vor David Raum. Im zentralen Mittelfeld bildet Felix Nmecha erneut das Nebenmann von Aleksandar Pavlovic, während Leroy Sané für den verletzt abgereisten Lennart Karl nachrückt. Das Trio hat damit beste Chancen, auch beim ersten Turnierspiel wieder von Beginn an aufzulaufen.

Anders als noch im vorletzten WM-Test in Mainz beim 4:0 gegen Finnland muss Nagelsmann im schwül-warmen Soldier Field nur an einer Stelle improvisieren. Im Tor steht erneut Oliver Baumann, weil Rückkehrer Manuel Neuer noch immer nicht voll belastbar ist.

Die deutsche Aufstellung

12 Baumann – 6 Kimmich, 4 Tah, 15 Schlotterbeck, 18 Brown – 5 Pavlovic, 23 Nmecha – 19 Sané, 10 Musiala, 17 Wirtz – 7 Havertz. – Trainer: Nagelsmann

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Länderspiele 2026 | Soldier Field | - 20:30 USA S S N N S - : - Deutschland S S S S S 24 M. Freese 5 A. Robinson 13 Tim Ream 12 M. Robinson 16 Alexander Freeman 4 T. Adams 8 Weston McKennie 10 Christian Pulišić 17 M. Tillman 2 Sergiño Dest 20 Folarin Balogun 12 Oliver Baumann 18 Nathaniel Brown 15 Nico Schlotterbeck 4 Jonathan Tah 6 Joshua Kimmich 5 Aleksandar Pavlović 23 Felix Nmecha 17 Florian Wirtz 10 Jamal Musiala 19 Leroy Sané 7 Kai Havertz

Kimmich führt die Kette, Havertz kehrt zurück

Vor dem Hoffenheimer bilden Kapitän Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und Brown die Viererkette, die auch am 14. Juni in Houston auf dem Platz stehen soll. Pavlovic und Nmecha sichern die Schaltzentrale ab, auf der Zehn kann Jamal Musiala weiter an seiner Form arbeiten.

Über die Flügel kommen Sané rechts und Florian Wirtz links. Im Angriff beginnt Kai Havertz anstelle von Mainz-Matchwinner Deniz Undav, der nach seinem verspäteten Eintreffen infolge des Champions-League-Finals zunächst nur den Platz auf der Bank einnimmt.

Die ausführlichen Aufstellungen

USA: Freese/New York City FC (27/15) – Freeman/FC Villarreal (21/17), Miles Robinson/FC Cincinnati (29/41), Ream/Charlotte FC (38/82) – Dest/PSV Eindhoven (25/39), McKennie/Juventus Turin (27/66), Adams/AFC Bournemouth (27/54), Antonee Robinson/FC Fulham (28/53) – Tillman/Bayer Leverkusen (24/30), Pulisic/AC Mailand (27/86) – Balogun/AS Monaco (24/27). – Trainer: Pochettino

Deutschland: Baumann/TSG Hoffenheim (36 Jahre/13 Länderspiele) – Kimmich/Bayern München (31/110), Tah/Bayern München (30/47), Schlotterbeck/Borussia Dortmund (26/27), Brown/Eintracht Frankfurt (22/5) – Pavlovic/Bayern München (22/11), Nmecha/Borussia Dortmund (25/8) – Sane/Galatasaray SK (30/76), Musiala/Bayern München (23/42), Wirtz/FC Liverpool (23/41) – Havertz/FC Arsenal (26/58) – Trainer: Nagelsmann

WM 2026 Liveblog heute

21:59 Uhr 3 Wechsel bei Deutschland Anton, Undav, Raum kommen für Havertz, Brown und Kimmich.

21:55 Uhr 2:1 für Deutschland Leroy Sané mit dem 2:1 nach Vorlage von Havertz! Sein 17.Tor für Deutschland. Er bestätigt das Vertrauen des Trainers!



21:15 Uhr 1:1 Antonee Robbins mit seinem Strahl von Tor. Ecke – Tah klärt genau vor der Füße und Robbins trifft perfekt unter die Latte.



21:01 Uhr Die erste Trinkpause Nach 22 Minuten – die erste Trinkpause. Irgendwie unterbricht das den Spielfluß, so ganz toll ist das nicht. Die Trainer haben drei Minuten Zeit das Team neu einzustellen und etwas mitzugeben.



20:38 Uhr 1:0 für Deutschland Kimmich mit tollem Freistoß auf den Kopf von Kai Havertz – das war einfach! 1:0 für Deutschland in der 2.Minute.



20:38 Uhr Anpfiff Pünktlich geht es nach den Nationalhymnen und dem Überflug der B52 Bomber über Chicago los. Viel amerikanische Stimmung ist im Stadion zu erkennen, es regnet bei über 30 Grad.



19:35 Uhr Offizielle Aufstellung von Deutschland Update 19:30 Uhr 12 Baumann – 6 Kimmich, 4 Tah, 15 Schlotterbeck, 18 Brown – 5 Pavlovic, 23 Nmecha – 19 Sané, 10 Musiala, 17 Wirtz – 7 Havertz. – Trainer: Nagelsmann