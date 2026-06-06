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Fußball heute Aufstellung Update 19:50 Uhr – WM-Generalprobe mit Sané und Havertz

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Julian Nagelsmann nutzt die WM-Generalprobe gegen die USA, um seine mutmaßliche Turnierelf weiter zu schärfen. In Chicago um 20.30 Uhr bei RTL setzt der Bundestrainer auf einige kleine Überraschungen und gibt damit zugleich wichtige Hinweise auf den Kader für den WM-Auftakt gegen Curaçao in acht Tagen.

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Länderspiele
6.6.2026
- 20:30
USA
- -
Deutschland
Soldier Field
Vorschau: Combo Gewinner : Deutschland und +4.5 Tore
Fußball heute Aufstellung Update 19:30 Uhr - WM-Generalprobe mit Sané und Havertz
Fußball heute Aufstellung Update 19:30 Uhr – WM-Generalprobe mit Sané und Havertz

Brown, Nmecha und Sané erneut in der Startelf

Links hinten erhält Nathaniel Brown abermals den Vorzug vor David Raum. Im zentralen Mittelfeld bildet Felix Nmecha erneut das Nebenmann von Aleksandar Pavlovic, während Leroy Sané für den verletzt abgereisten Lennart Karl nachrückt. Das Trio hat damit beste Chancen, auch beim ersten Turnierspiel wieder von Beginn an aufzulaufen.

Anders als noch im vorletzten WM-Test in Mainz beim 4:0 gegen Finnland muss Nagelsmann im schwül-warmen Soldier Field nur an einer Stelle improvisieren. Im Tor steht erneut Oliver Baumann, weil Rückkehrer Manuel Neuer noch immer nicht voll belastbar ist.

Die deutsche Aufstellung

12 Baumann – 6 Kimmich, 4 Tah, 15 Schlotterbeck, 18 Brown – 5 Pavlovic, 23 Nmecha – 19 Sané, 10 Musiala, 17 Wirtz – 7 Havertz. – Trainer: Nagelsmann

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Länderspiele 2026
| Soldier Field | 6.6.2026-20:30
USA
S S N N S
- : -
Deutschland
S S S S S
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
Vorschau: Combo Gewinner : Germany und +4.5 Tore
24
M. Freese
13
Tim Ream
22
M. McKenzie
16
Alexander Freeman
 
T. Adams
8
Weston McKennie
2
Sergiño Dest
10
Christian Pulišić
17
M. Tillman
12
M. Robinson
20
Folarin Balogun
12
Oliver Baumann
18
Nathaniel Brown
15
Nico Schlotterbeck
4
Jonathan Tah
6
Joshua Kimmich
23
Felix Nmecha
5
Aleksandar Pavlović
17
Florian Wirtz
10
Jamal Musiala
19
Leroy Sané
7
Kai Havertz
field field

Kimmich führt die Kette, Havertz kehrt zurück

Vor dem Hoffenheimer bilden Kapitän Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und Brown die Viererkette, die auch am 14. Juni in Houston auf dem Platz stehen soll. Pavlovic und Nmecha sichern die Schaltzentrale ab, auf der Zehn kann Jamal Musiala weiter an seiner Form arbeiten.

Über die Flügel kommen Sané rechts und Florian Wirtz links. Im Angriff beginnt Kai Havertz anstelle von Mainz-Matchwinner Deniz Undav, der nach seinem verspäteten Eintreffen infolge des Champions-League-Finals zunächst nur den Platz auf der Bank einnimmt.

Die ausführlichen Aufstellungen

USA: Freese/New York City FC (27/15) – Freeman/FC Villarreal (21/17), Miles Robinson/FC Cincinnati (29/41), Ream/Charlotte FC (38/82) – Dest/PSV Eindhoven (25/39), McKennie/Juventus Turin (27/66), Adams/AFC Bournemouth (27/54), Antonee Robinson/FC Fulham (28/53) – Tillman/Bayer Leverkusen (24/30), Pulisic/AC Mailand (27/86) – Balogun/AS Monaco (24/27). – Trainer: Pochettino

Deutschland: Baumann/TSG Hoffenheim (36 Jahre/13 Länderspiele) – Kimmich/Bayern München (31/110), Tah/Bayern München (30/47), Schlotterbeck/Borussia Dortmund (26/27), Brown/Eintracht Frankfurt (22/5) – Pavlovic/Bayern München (22/11), Nmecha/Borussia Dortmund (25/8) – Sane/Galatasaray SK (30/76), Musiala/Bayern München (23/42), Wirtz/FC Liverpool (23/41) – Havertz/FC Arsenal (26/58) – Trainer: Nagelsmann

WM 2026 Liveblog heute

19:35 Uhr

Offizielle Aufstellung von Deutschland

Update 19:30 Uhr

12 Baumann – 6 Kimmich, 4 Tah, 15 Schlotterbeck, 18 Brown – 5 Pavlovic, 23 Nmecha – 19 Sané, 10 Musiala, 17 Wirtz – 7 Havertz. – Trainer: Nagelsmann

11:28 Uhr

Ohne Karl, dafür mit Sané

Der verletzte Lennart Karl wird die WM verpassen, für ihn wurde Assan Ouédraogo von RB Leipzig nachnomiert und wird eingeflogen. Heute Abend könnte somit Leroy Sané auf Karls seinen Startplatz rücken.

08:58 Uhr

Die deutsche Aufstellung

Kai Havertz steht bei der WM-Generalprobe im Länderspiel gegen die USA direkt wieder in der Startelf. Bundestrainer Julian Nagelsmann muss dabei voraussichtlich weiter auf Manuel Neuer verzichten, im Tor dürfte erneut Oliver Baumann in der deutschen Aufstellung heute stehen. Die Partie steigt am Samstag um 20.30 Uhr MESZ in Chicago und wird bei RTL übertragen. Für den deutschen WM-Kader ist das Länderspiel der letzte große Test vor dem WM-Auftakt gegen Curacao am 14. Juni.

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