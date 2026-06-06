Fußball heute Aufstellung Update 19:50 Uhr – WM-Generalprobe mit Sané und Havertz

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Julian Nagelsmann nutzt die WM-Generalprobe gegen die USA, um seine mutmaßliche Turnierelf weiter zu schärfen. In Chicago um 20.30 Uhr bei RTL setzt der Bundestrainer auf einige kleine Überraschungen und gibt damit zugleich wichtige Hinweise auf den Kader für den WM-Auftakt gegen Curaçao in acht Tagen.
Brown, Nmecha und Sané erneut in der Startelf
Links hinten erhält Nathaniel Brown abermals den Vorzug vor David Raum. Im zentralen Mittelfeld bildet Felix Nmecha erneut das Nebenmann von Aleksandar Pavlovic, während Leroy Sané für den verletzt abgereisten Lennart Karl nachrückt. Das Trio hat damit beste Chancen, auch beim ersten Turnierspiel wieder von Beginn an aufzulaufen.
Anders als noch im vorletzten WM-Test in Mainz beim 4:0 gegen Finnland muss Nagelsmann im schwül-warmen Soldier Field nur an einer Stelle improvisieren. Im Tor steht erneut Oliver Baumann, weil Rückkehrer Manuel Neuer noch immer nicht voll belastbar ist.
Die deutsche Aufstellung
12 Baumann – 6 Kimmich, 4 Tah, 15 Schlotterbeck, 18 Brown – 5 Pavlovic, 23 Nmecha – 19 Sané, 10 Musiala, 17 Wirtz – 7 Havertz. – Trainer: Nagelsmann
Kimmich führt die Kette, Havertz kehrt zurück
Vor dem Hoffenheimer bilden Kapitän Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und Brown die Viererkette, die auch am 14. Juni in Houston auf dem Platz stehen soll. Pavlovic und Nmecha sichern die Schaltzentrale ab, auf der Zehn kann Jamal Musiala weiter an seiner Form arbeiten.
Über die Flügel kommen Sané rechts und Florian Wirtz links. Im Angriff beginnt Kai Havertz anstelle von Mainz-Matchwinner Deniz Undav, der nach seinem verspäteten Eintreffen infolge des Champions-League-Finals zunächst nur den Platz auf der Bank einnimmt.
Die ausführlichen Aufstellungen
USA: Freese/New York City FC (27/15) – Freeman/FC Villarreal (21/17), Miles Robinson/FC Cincinnati (29/41), Ream/Charlotte FC (38/82) – Dest/PSV Eindhoven (25/39), McKennie/Juventus Turin (27/66), Adams/AFC Bournemouth (27/54), Antonee Robinson/FC Fulham (28/53) – Tillman/Bayer Leverkusen (24/30), Pulisic/AC Mailand (27/86) – Balogun/AS Monaco (24/27). – Trainer: Pochettino
Deutschland: Baumann/TSG Hoffenheim (36 Jahre/13 Länderspiele) – Kimmich/Bayern München (31/110), Tah/Bayern München (30/47), Schlotterbeck/Borussia Dortmund (26/27), Brown/Eintracht Frankfurt (22/5) – Pavlovic/Bayern München (22/11), Nmecha/Borussia Dortmund (25/8) – Sane/Galatasaray SK (30/76), Musiala/Bayern München (23/42), Wirtz/FC Liverpool (23/41) – Havertz/FC Arsenal (26/58) – Trainer: Nagelsmann
WM 2026 Liveblog heute
Offizielle Aufstellung von Deutschland
Update 19:30 Uhr
12 Baumann – 6 Kimmich, 4 Tah, 15 Schlotterbeck, 18 Brown – 5 Pavlovic, 23 Nmecha – 19 Sané, 10 Musiala, 17 Wirtz – 7 Havertz. – Trainer: Nagelsmann
Ohne Karl, dafür mit Sané
Der verletzte Lennart Karl wird die WM verpassen, für ihn wurde Assan Ouédraogo von RB Leipzig nachnomiert und wird eingeflogen. Heute Abend könnte somit Leroy Sané auf Karls seinen Startplatz rücken.
Die deutsche Aufstellung
Kai Havertz steht bei der WM-Generalprobe im Länderspiel gegen die USA direkt wieder in der Startelf. Bundestrainer Julian Nagelsmann muss dabei voraussichtlich weiter auf Manuel Neuer verzichten, im Tor dürfte erneut Oliver Baumann in der deutschen Aufstellung heute stehen. Die Partie steigt am Samstag um 20.30 Uhr MESZ in Chicago und wird bei RTL übertragen. Für den deutschen WM-Kader ist das Länderspiel der letzte große Test vor dem WM-Auftakt gegen Curacao am 14. Juni.