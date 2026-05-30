Fußball heute Aufstellung: Havertz in Arsenals Startelf – PSG mit Dembélé und Hakimi

Kai Havertz steht im Champions-League-Finale in Budapest in der Startelf des FC Arsenal. Mikel Arteta setzt im Duell mit Titelverteidiger Paris Saint-Germain auf den 26 Jahre alten Nationalspieler, während PSG mit Ousmane Dembélé und Achraf Hakimi trotz zuvor bestehender Blessuren in Bestbesetzung antritt.

Havertz beginnt statt Gyökeres

Arteta entschied sich im Angriff gegen den schwedischen Stürmer Viktor Gyökeres und brachte Havertz von Beginn an. Der deutsche Nationalspieler soll zwischen den Flügelspielern Bukayo Saka und Leandro Trossard für Gefahr sorgen, während Kapitän Martin Ödegaard im Zentrum das Spiel lenkt.

Für Havertz ist es eine besondere Bühne in einer Saison, die ihn lange ausbremste. Wegen Verletzungsproblemen verpasste er 35 Partien, ehe er nun im Finale wieder in einer Schlüsselrolle gefragt ist. Bereits 2021 hatte der Offensivmann den FC Chelsea in der Königsklasse zum Titel geschossen, damals erzielte er beim 1:0 gegen Manchester City den goldenen Treffer.

PSG mit Dembélé und Hakimi in Bestbesetzung

Auch Paris Saint-Germain geht am Samstag um 18.00 Uhr im Live-Angebot von DAZN und ZDF mit der vollen Kapelle in das Endspiel. Ousmane Dembélé, der sich im letzten Ligue-1-Spiel gegen Paris FC am 17. Mai eine Wadenverletzung zugezogen hatte und am vergangenen Dienstag wieder ins Mannschaftstraining zurückkehrte, meldete sich am Freitag selbstbewusst zu Wort. „Ich hatte 10 bis 15 Tage Zeit, um mich in Form zu bringen“, sagte der Franzose und ergänzte: „Deshalb bin ich zu 100 Prozent fit für dieses Finale.“

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Dembélé startet gemeinsam mit Chwitscha Kwarazchelia und Désiré Doué in der offensiven Dreierreihe. Ebenfalls von Anfang an dabei ist Achraf Hakimi, der eine Oberschenkelverletzung auskuriert hat, die er sich am 28. April im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayern München zugezogen hatte.

Die Aufstellungen im Überblick

Bei PSG läuft Gianluigi Donnarummas Vertreter Safonow im Tor auf. Davor bilden Hakimi, Marquinhos, der frühere Frankfurter Willian Pacho und Nuno Mendes die Viererkette. Im Mittelfeld stehen Ruiz, Vitinha und Joao Neves auf dem Platz, davor greifen Doué, Dembélé und Kwarazchelia an.

Arsenal beginnt mit Raya im Tor sowie Mosquera, Saliba, Gabriel und Hincapié in der Abwehr. Davor sollen Rice und Lewis-Skelly absichern, im Offensivbereich setzen die Londoner auf Saka, Ödegaard, Trossard und Havertz. PSG wird von Enrique, Arsenal von Arteta betreut.

Champions League Paris Saint Germain (PSG) - - FC Arsenal

Champions League 2025-2026 - Endspiel | | Puskás Aréna | - 18:00 Paris Saint Germain (PSG) U U S S N - : - FC Arsenal S S S S S Tage Stunden Minuten Sekunden 39 M. Safonov 25 Nuno Mendes 51 W. Pacho 5 Marquinhos 2 Achraf Hakimi 87 João Neves 17 Vitinha 8 Fabián Ruiz 7 Khvicha Kvaratskhelia 10 Ousmane Dembélé 14 Désiré Doué 1 David Raya 5 P. Hincapié 6 Gabriel Magalhães 2 William Saliba 3 Cristhian Mosquera 49 M. Lewis-Skelly 41 Declan Rice 8 Martin Ødegaard 19 Leandro Trossard 29 Kai Havertz 7 Bukayo Saka

Liveticker heute

17:11 Uhr Die Aufstellungen im Überblick: Paris: Safonow – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Ruiz, Vitinha, Joao Neves – Doué, Dembélé, Kwarazchelia. – Trainer: Enrique Arsenal: Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié – Rice, Lewis-Skelly – Saka, Ödegaard, Trossard – Havertz. – Trainer: Arteta

15:10 Uhr Dfb Jungs drücken Daumen! Einer fehlt dieser Tage noch im deutschen WM-Aufgebot: Kai Havertz vom englischen Meister FC Arsenal, der heute Abend noch im Champions-League-Endspiel steht. „Ich hoffe, dass er mit einem Erfolgserlebnis hierherkommt und den Titel mitbringt. Und dann mit einer positiven Energie ins Turnier startet“, sagte DFB-Kapitän Joshua Kimmich vor dem Finale am Samstag (18 Uhr) in Budapest zwischen Arsenal und Titelverteidiger Paris Saint-Germain.

08:56 Uhr Anpfiff PSG-Stars & zwei Deutsche im Mittelpunkt Im Fokus steht vor allem Ousmane Dembélé, dessen persönliche Renaissance längst mit großen Titeln verknüpft ist. Auch an der Seitenlinie steht ein Duell mit viel Historie an. Luis Enrique und Mikel Arteta spielten einst gemeinsam beim FC Barcelona, doch für Arteta war damals hinter Platzhirsch Enrique kein Platz.