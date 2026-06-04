Fußball heute Aufstellung gegen die USA: Neuer fehlt weiter im Mannschaftstraining

Der Start von Manuel Neuer ins Mannschaftstraining der deutschen Nationalmannschaft lässt weiter auf sich warten. Auch die geheime Einheit am Donnerstag in Chicago verpasste der 40 Jahre alte Rückkehrer nach seiner Wadenverletzung und arbeitet laut DFB weiter „individuell im Belastungsaufbau“.

Generalprobe gegen die USA wird knapp

Damit rückt ein Einsatz bei der WM-Generalprobe am Samstag um 20.30 Uhr MESZ gegen Gastgeber USA immer stärker in den Bereich des Unsicheren. Der Bundestrainer lässt am Freitag um 18.00 Uhr MESZ im Soldier Field noch einmal abschließend trainieren, doch die Zeit für Neuer wird äußerst knapp. Sollte er bis dahin nicht rechtzeitig fit werden, dürfte wie schon beim 4:0 gegen Finnland am vergangenen Sonntag erneut Oliver Baumann im DFB-Tor stehen.

Nagelsmann ohne weitere Sorgen

Abgesehen von der Torhüterfrage muss Julian Nagelsmann derzeit keine zusätzlichen Personalausfälle verkraften. Der Bundestrainer konnte am Donnerstag auf dem Trainingsgelände von MLS-Klub Chicago Fire mit 25 Spielern seines WM-Kaders sowie Ersatztorhüter Jonas Urbig arbeiten.