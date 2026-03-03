Fußball heute * 5:0 * Deutschland Aufstellung Frauen Nationalmannschaft gegen Slowenien in der WM-Quali

Bundestrainer Christian Wück schickt heute Abend gegen Slowenien im 1.WM 2027 Quali Spiel eine voraussichtliche DFB-Startelf ins Rennen, die aufgrund vieler Ausfälle ohne einige Stammkräfte auskommen muss. Die DFB-Frauen treffen am Dienstag im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden auf Slowenien; Anpfiff ist um 17.45 Uhr, die ARD zeigt das Spiel live. Wegen Verletzungen fehlen Klara Bühl, Selina Cerci und Sophia Kleinherne, Wück nominierte bereits Ersatzspielerinnen nach. Im folgenden Überblick finden Sie die voraussichtliche Aufstellung, verletzungsbedingte Ausfälle, Übertragungsinfos sowie die Gruppengegner und Spieltermine.

Zum Liveticker Deutschland gegen Slowenien

Update 16:45 Uhr Die deutsche Startelf:

1 Berger – 3 Küver, 4 Knaak, 7 Gwinn (C), 8 Endemann, 9 Nüsken, 14 Martinez, 16 Dallmann, 17 Kett, 20 Senß, 22 Brand.

Voraussichtliche Aufstellung Deutschland gegen Slowenien

Für das Auftaktspiel der WM-Qualifikation in Gruppe A gibt der Bundestrainer eine klare Formation vor: Berger im Tor; Gwinn, Minge, Knaak und Kett bilden die Viererkette; Senß auf der Sechs; Brand und Nüsken im zentralen Mittelfeld; Wamser und Endemann auf den Außen, Anyomi als Spitze. Diese voraussichtliche Aufstellung spiegelt Wücks Schwerpunkt auf Stabilität in der Defensive und Geschwindigkeit im Umschaltspiel wider. Dennoch bleibt abzuwarten, ob kurzfristige Trainerentscheidungen oder medizinische Tests am Spieltag Änderungen erzwingen.

So könnte die deutsche Aufstellung aussehen:

Berger – Gwinn, Minge, Knaak, Kett – Senß – Brand, Nüsken – Wamser, Endemann – Anyomi

Verletzungen und Nachnominierungen im DFB-Kader

Die Nationalmannschaft muss mehrere Ausfälle kompensieren: Klara Bühl erlitt im Vormittagstraining am Campus in Frankfurt eine muskuläre Verletzung und reist zur weiteren Diagnose nach München zurück. Bundestrainer Wück verzichtet zunächst auf eine Nachnominierung für Bühl; ob sie für das Spiel in Norwegen vier Tage später fit wird, bleibt offen. Ebenfalls fehlen Selina Cerci (TSG Hoffenheim) und Sophia Kleinherne (VfL Wolfsburg) verletzungsbedingt, dafür rückt die Bremerin Larissa Mühlhaus nach und Jella Veit (Eintracht Frankfurt) erhielt erstmals eine Nominierung.

Übertragung, Spielort und Schiedsrichter

Die Partie wird live im Free-TV von der ARD übertragen; die Übertragung beginnt um 17.15 Uhr, der Anpfiff ist um 17.45 Uhr. Reporterin ist Stephanie Baczyk, als Expertin ist Almuth Schult im Einsatz. Gespielt wird im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden, der Heimspielstätte von Dynamo Dresden; das Stadion bietet die Kulisse für das erste Qualifikationsspiel, in dem die DFB-Frauen nach klaren Siegen in früheren Aufeinandertreffen den nächsten Schritt in Richtung WM-Qualifikation nehmen wollen. Die griechische Schiedsrichterin Eleni Antoniou leitet die Partie, unterstützt von Vasilia Tsiklitari, Maria Detsi und Vierte Offizielle Eirini Pingiou.

Gegner, Bilanz und weiterer Spielplan in Gruppe A

Deutschland traf bisher viermal auf Slowenien und gewann sämtliche Partien, zuletzt 2018 mit 4:0 in Slowenien; die Sloweninnen erzielten in diesen Begegnungen noch kein Tor gegen die DFB-Auswahl. Neben Slowenien gehören Norwegen und Österreich zur Gruppe A: Am 7. März folgt das Auswärtsspiel in der Lyse Arena in Stavanger (live im ZDF), gegen Österreich bestreitet Deutschland Hin- und Rückspiel am 14. April im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg sowie am 18. April in Ried. Der Kader umfasst ursprünglich 23 Spielerinnen; Rückkehrerinnen wie Carlotta Wamser (Bayer 04 Leverkusen) und Vivien Endemann (VfL Wolfsburg) finden diesmal wieder Berücksichtigung.

Voraussichtliche Aufstellung Slowenien

Die erwartete Startelf Sloweniens lautet: Mersnik im Tor; Testen, Golob, Agrez in der Abwehr; Krizaj, Korosec, Conc und Erzen im Mittelfeld; Prasnikar als hängende Spitze hinter Kramzar und Sternad im Sturm. Slowenien setzt auf kompaktes Defensivverhalten und schnelle Umschaltaktionen über die Außenbahnen, was die DFB-Offensive vor Anforderungen stellt. Deutschland geht als klarer Favorit in das Spiel, muss aber die personellen Lücken im Blick behalten und taktisch flexibel reagieren.

Liveticker Frauen Länderspiel Deutschland gegen Slowenien

19:15 Uhr 5:0 für Deutschland 5:0 für Deutschland durch Lea Schüller

18:50 Uhr Dallmann mit dem 3:0 und 4:0 von Larissa Mühlhaus Linda Dallmann mit dem 3:0 kurz nach dem Wiederanpfiff! Dann kommt Mühlhaus zu ihrem 1.Länderspieltor. Sie wurde erst neu eingewechselt, ebenso wie Wamser und Linder

18:30 Uhr Halbzeitstand 2:0 2:0 steht es zur Halbzeit, aber die Chancenverwertung war nicht gut, zudem ist Slowenien immer wieder stark vors deutsche Tor gekommen.

18:10 Uhr 2:0 durch Elisa Senß Elisa Senß mit dem 2:0 in der 12.Spielminute

17:50 Uhr 1:0 durch Endemann Konter und Vivien Endemann mit dem 1:0 Führungstor in der 5.Spielminute

17:40 Uhr Anstoß! Es geht los! Die deutsche Nationalhymne läuft, gleich geht es los nach einer Trauerminute zu Ehren von Anouschka Bernhard

16:50 Uhr Die deutsche Aufstellung Für die DFB-Frauen beginnt am heutigen Nachmittag die Mission WM 2027. In Dresden fällt ab 17.45 Uhr (live in der ARD) der Startschuss in die Qualifikation für das Turnier in Brasilien. Zum Auftakt bekommt es die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück mit Slowenien zu tun. 1 Berger – 3 Küver, 4 Knaak, 7 Gwinn (C), 8 Endemann, 9 Nüsken, 14 Martinez, 16 Dallmann, 17 Kett, 20 Senß, 22 Brand. Im Vergleich zum Nations-League-Finale im Dezember verändert Wück seine Anfangsformation auf vier Positionen. Sophia Küver, Vivien Endemann, Shekiera Martinez und Linda Dallmann rücken neu in die Startelf. Dafür nehmen Janina Minge, Selina Cerci, Klara Bühl und Nicole Anyomi zunächst auf der Bank Platz.

16:00 Uhr Gedenkminute für Anouschka Bernhard Vor Anpfiff des heutigen WM-Qualifikationsspiel in Dresden wird es eine Gedenkminute für Anouschka Bernhard geben. Die ehemalige Nationalspielerin und langjährige DFB-Trainerin war im Januar im Alter von 55 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben.

13:50 Uhr Aktivierung, Essen, Busfahrt, Spiel Heute stand für das DFB-Team zunächst das Frühstück auf dem Programm. Um 10.30 Uhr folgt eine Aktivierungseinheit, direkt im Anschluss die Spielbesprechung. Ab 12 Uhr gibt es einen optionalen Snack, bevor um 14.15 Uhr das Match Meal bereitsteht. Um 15.50 Uhr macht sich die deutsche Mannschaft im Bus auf den Weg zum Stadion. Der Anpfiff erfolgt um 17.45 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion.