Fußball heute – Deutschland Aufstellung Frauen Nationalmannschaft gegen Slowenien in der WM-Quali

Bundestrainer Christian Wück schickt heute Abend gegen Slowenien im 1.WM 2027 Quali Spiel eine voraussichtliche DFB-Startelf ins Rennen, die aufgrund vieler Ausfälle ohne einige Stammkräfte auskommen muss. Die DFB-Frauen treffen am Dienstag im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden auf Slowenien; Anpfiff ist um 17.45 Uhr, die ARD zeigt das Spiel live. Wegen Verletzungen fehlen Klara Bühl, Selina Cerci und Sophia Kleinherne, Wück nominierte bereits Ersatzspielerinnen nach. Im folgenden Überblick finden Sie die voraussichtliche Aufstellung, verletzungsbedingte Ausfälle, Übertragungsinfos sowie die Gruppengegner und Spieltermine.
Update 16:;45 Uhr Die deutsche Startelf:
1 Berger – 3 Küver, 4 Knaak, 7 Gwinn (C), 8 Endemann, 9 Nüsken, 14 Martinez, 16 Dallmann, 17 Kett, 20 Senß, 22 Brand.
Voraussichtliche Aufstellung Deutschland gegen Slowenien
Für das Auftaktspiel der WM-Qualifikation in Gruppe A gibt der Bundestrainer eine klare Formation vor: Berger im Tor; Gwinn, Minge, Knaak und Kett bilden die Viererkette; Senß auf der Sechs; Brand und Nüsken im zentralen Mittelfeld; Wamser und Endemann auf den Außen, Anyomi als Spitze. Diese voraussichtliche Aufstellung spiegelt Wücks Schwerpunkt auf Stabilität in der Defensive und Geschwindigkeit im Umschaltspiel wider. Dennoch bleibt abzuwarten, ob kurzfristige Trainerentscheidungen oder medizinische Tests am Spieltag Änderungen erzwingen.
So könnte die deutsche Aufstellung aussehen:
Berger – Gwinn, Minge, Knaak, Kett – Senß – Brand, Nüsken – Wamser, Endemann – Anyomi
Verletzungen und Nachnominierungen im DFB-Kader
Die Nationalmannschaft muss mehrere Ausfälle kompensieren: Klara Bühl erlitt im Vormittagstraining am Campus in Frankfurt eine muskuläre Verletzung und reist zur weiteren Diagnose nach München zurück. Bundestrainer Wück verzichtet zunächst auf eine Nachnominierung für Bühl; ob sie für das Spiel in Norwegen vier Tage später fit wird, bleibt offen. Ebenfalls fehlen Selina Cerci (TSG Hoffenheim) und Sophia Kleinherne (VfL Wolfsburg) verletzungsbedingt, dafür rückt die Bremerin Larissa Mühlhaus nach und Jella Veit (Eintracht Frankfurt) erhielt erstmals eine Nominierung.
Übertragung, Spielort und Schiedsrichter
Die Partie wird live im Free-TV von der ARD übertragen; die Übertragung beginnt um 17.15 Uhr, der Anpfiff ist um 17.45 Uhr. Reporterin ist Stephanie Baczyk, als Expertin ist Almuth Schult im Einsatz. Gespielt wird im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden, der Heimspielstätte von Dynamo Dresden; das Stadion bietet die Kulisse für das erste Qualifikationsspiel, in dem die DFB-Frauen nach klaren Siegen in früheren Aufeinandertreffen den nächsten Schritt in Richtung WM-Qualifikation nehmen wollen. Die griechische Schiedsrichterin Eleni Antoniou leitet die Partie, unterstützt von Vasilia Tsiklitari, Maria Detsi und Vierte Offizielle Eirini Pingiou.
Gegner, Bilanz und weiterer Spielplan in Gruppe A
Deutschland traf bisher viermal auf Slowenien und gewann sämtliche Partien, zuletzt 2018 mit 4:0 in Slowenien; die Sloweninnen erzielten in diesen Begegnungen noch kein Tor gegen die DFB-Auswahl. Neben Slowenien gehören Norwegen und Österreich zur Gruppe A: Am 7. März folgt das Auswärtsspiel in der Lyse Arena in Stavanger (live im ZDF), gegen Österreich bestreitet Deutschland Hin- und Rückspiel am 14. April im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg sowie am 18. April in Ried. Der Kader umfasst ursprünglich 23 Spielerinnen; Rückkehrerinnen wie Carlotta Wamser (Bayer 04 Leverkusen) und Vivien Endemann (VfL Wolfsburg) finden diesmal wieder Berücksichtigung.
Voraussichtliche Aufstellung Slowenien
Die erwartete Startelf Sloweniens lautet: Mersnik im Tor; Testen, Golob, Agrez in der Abwehr; Krizaj, Korosec, Conc und Erzen im Mittelfeld; Prasnikar als hängende Spitze hinter Kramzar und Sternad im Sturm. Slowenien setzt auf kompaktes Defensivverhalten und schnelle Umschaltaktionen über die Außenbahnen, was die DFB-Offensive vor Anforderungen stellt. Deutschland geht als klarer Favorit in das Spiel, muss aber die personellen Lücken im Blick behalten und taktisch flexibel reagieren.
Liveticker vor dem Frauen Länderspiel Deutschland gegen Slowenien
2:0 durch Elisa SenßElisa Senß mit dem 2:0 in der 12.Spielminute
1:0 durch EndemannKonter und Vivien Endemann mit dem 1:0 Führungstor in der 5.Spielminute
Anstoß! Es geht los!Die deutsche Nationalhymne läuft, gleich geht es los nach einer Trauerminute zu Ehren von Anouschka Bernhard
Die deutsche Aufstellung
Für die DFB-Frauen beginnt am heutigen Nachmittag die Mission WM 2027. In Dresden fällt ab 17.45 Uhr (live in der ARD) der Startschuss in die Qualifikation für das Turnier in Brasilien. Zum Auftakt bekommt es die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück mit Slowenien zu tun.
1 Berger – 3 Küver, 4 Knaak, 7 Gwinn (C), 8 Endemann, 9 Nüsken, 14 Martinez, 16 Dallmann, 17 Kett, 20 Senß, 22 Brand.
Im Vergleich zum Nations-League-Finale im Dezember verändert Wück seine Anfangsformation auf vier Positionen. Sophia Küver, Vivien Endemann, Shekiera Martinez und Linda Dallmann rücken neu in die Startelf. Dafür nehmen Janina Minge, Selina Cerci, Klara Bühl und Nicole Anyomi zunächst auf der Bank Platz.