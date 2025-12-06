Fußball heute Ergebnis 0:5 – Aufstellung FC Bayern München gegen VfB Stuttgart + TV-Übertragung

Der FC Bayern München steht vor dem vorletzten Bundesliga-Auswärtsspiel des Jahres – und es wird ein echter Härtetest. Am Samstagabend gastiert der Rekordmeister beim formstarken VfB Stuttgart. Die Schwaben sind zuhause noch ungeschlagen, Bayern bislang in der Liga ohne Niederlage. Beide Teams tanzen auf drei Hochzeiten, beide stehen im Pokal-Viertelfinale. Und beide verfolgen ambitionierte Ziele – mit komplett unterschiedlichen Kadern und Herangehensweisen. Das Spiel ist live bei Sky zu sehen.

VfB mit Heimserie und Mut – Undav in Topform

Die Stuttgarter haben unter Trainer Sebastian Hoeneß eine bemerkenswerte Entwicklung genommen. Fünf Heimspiele, fünf Siege – das gab es zuletzt 1992/93. In der Bundesliga steht der VfB auf Rang sechs, ist international in Schlagdistanz zur Achtelfinal-Qualifikation, im DFB-Pokal ebenfalls im Viertelfinale. Das Selbstbewusstsein wächst – auch dank Stürmer Deniz Undav, der im November an neun Treffern direkt beteiligt war. Hoeneß kündigt ein mutiges Auftreten an: „Wir wollen die Bayern packen, sie unter Druck setzen.“

Im Angriff setzt Stuttgart wieder auf Undav, unterstützt von Leweling, El Khannouss und Nartey. Mit Alexander Nübel im Tor und einer stabilen Defensive will man Bayern das Leben schwer machen.

Aufstellungen heute

Stuttgarts Coach Sebastian Hoeneß beginnt mit folgender Aufstellung: Nübel – Vagnoman, Al-Dakhil, Hendriks, Mittelstädt – Stiller, Chema Andrés – Nartey, El Khannouss, Leweling – Undav.

Einwechselspieler sind: Bredlow – Tiago Tomás, Führich, Karazor, Assignon, Chabot, Bouanani, Jeltsch, Jovanović.

So starten die Bayern in Stuttgart: Urbig – Upamecano, Minjae, Kimmich, Goretzka, Jackson, Luis Díaz, Olise, Bischof, Guerreiro, Laimer.

Einwechselspieler sind: Neuer, Ulreich – Tah, Gnabry, Kane, Ito, Karl, Stanišić, Pavlović.

Bayern rotiert kräftig – Kompany warnt vor VfB

Vincent Kompany verändert seine Startelf im Vergleich zum Pokalspiel bei Union Berlin gleich auf sechs Positionen. Urbig ersetzt den geschonten Neuer im Tor, Kane nimmt zunächst auf der Bank Platz. Auch Boey fehlt krankheitsbedingt. Neu im Team sind unter anderem Minjae, Bischof und Guerreiro. Die Marschroute ist klar: Drei Spiele noch in 2024, drei Siege sollen es werden – aber Stuttgart gilt als das schwerste der drei verbleibenden Duelle.

Kompany lobte im Vorfeld die Konstanz des VfB, mahnte aber auch: „Wenn wir unser Top-Level abrufen, können wir gewinnen.“ Der Respekt ist spürbar – nicht zuletzt, weil Stuttgart nur eines der letzten sechs Pflichtspiele verloren hat.

Historie spricht für Bayern – aber mit Vorsicht

Bayern hat 15 der letzten 16 Spiele in Stuttgart gewonnen, die Serie ist beeindruckend. Doch die Schwaben haben sich verändert. Undav ist in der Form seines Lebens, und die Mannschaft wirkt geschlossen und belastbar. Der FC Bayern wird nicht nur auf seine individuelle Klasse setzen können – ein konzentrierter Auftritt wird nötig sein, um die Heimserie des VfB zu brechen.

Auch taktisch wird es spannend: Bayern mit viel Ballbesitz und Offensivpower, Stuttgart mit schnellem Umschaltspiel und Konterstärke. Das Duell könnte für beide Seiten ein Gradmesser werden – und ein echtes Statement kurz vor der Winterpause.

