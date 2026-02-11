+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++

Fußball heute Aufstellung * 2:0 * FC Bayern München vs. RB Leipzig heute * Update 22 Uhr

von

Im DFB-Pokal-Viertelfinale trifft der Rekordmeister FC Bayern in der Allianz Arena auf die Sachsen von RB Leipzig (Anpfiff Mittwoch, 20:45 Uhr). Vincent Kompany kann personell aus dem Vollen schöpfen und erwartet ein intensives K.o.-Duell, RB-Coach Ole Werner setzt auf Mut und Räume. In dieser Vorschau finden Sie die voraussichtlichen Aufstellungen, die personelle Lage beider Teams sowie die wichtigsten Aussagen der Trainer. Liveticker und kostenfreies Webradio sind auf fcbayern.com verfügbar.

Liveticker 2:0 FC Bayern gegen RB Leipzig

Update 11.2. 20 Uhr: 

Neuer – Upamecano, Tah, Kimmich, Gnabry, Kane, Luis Díaz, Olise, Davies, Stanišić, Pavlović.

Einwechselspieler sind: Urbig – Minjae, Goretzka, Musiala, Bischof, Ito, Guerreiro, Laimer, Karl.

Fußball heute Aufstellung: FC Bayern München gegen RB Leipzig heute
Aufstellungen: FC Bayern München gegen RB Leipzig

Die voraussichtlichen Anfangsformationen lauten wie folgt.

Voraussichtliche Aufstellung Bayern:

Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Davies – Kimmich, Pavlović – Olise, Gnabry, Luis Díaz – Kane.

Voraussichtliche Aufstellung Leipzig:

Vandevoordt – R. Baku, Orban, Bitshiabu, Raum – Seiwald – X. Schlager, Baumgartner – Diomande, Romulo, Nusa.

DFB Pokal 2025/2026 - DFB Pokal Viertelfinale |
| 11.2.2026-20:45
FC Bayern München
S N S U S
2 : 0
Endergebnis
RB Leipzig
N S U N S
Harry Kane
64'
Luis Díaz
67'
| Schiedsrichter: D. Siebert | Halbzeit: 0-0
Tore
Elfmetertor
Harry Kane
64'
Tor
Luis Díaz (Assist: Michael Olise)
67'
1
Manuel Neuer
19
A. Davies
4
Jonathan Tah
2
Dayot Upamecano
44
J. Stanišić
45
Aleksandar Pavlović
6
Joshua Kimmich
14
Luis Díaz
7
Serge Gnabry
17
Michael Olise
9
Harry Kane
26
M. Vandevoordt
22
David Raum
23
C. Lukeba
4
W. Orbán
17
Ridle Baku
14
C. Baumgartner
13
Nicolas Seiwald
24
X. Schlager
7
Antonio Nusa
40
Rômulo
49
Yan Diomande
field field

Die Ausgangslage beim FC Bayern

Der FC Bayern empfängt Leipzig mit dem klaren Ziel, erstmals seit sechs Jahren wieder ins Halbfinale des DFB-Pokals einzuziehen. Vincent Kompany warnte vor Unterschätzung: „Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Im Pokal gewinnt man nicht jedes Spiel 4:0 oder 5:0. Es passiert immer etwas.“ Gleichzeitig betonte der Übungsleiter, dass die Mannschaft heiß auf das Spiel ist und die Unterstützung der Fans in der Allianz Arena spüren soll. Aufgrund eines streikbedingten Verkehrschaos kündigte Kompany an, früher zum Stadion zu fahren – ein logistischer Faktor, der die Konzentration vor dem K.o.-Duell erhöhen kann.

RB Leipzig: Form, Personal und taktische Hinweise

RB Leipzig kommt mit einem 2:1-Erfolg beim 1. FC Köln in die Partie und hat damit eine kleine Negativserie beendet. Ole Werner räumte aber ein, dass die zweite Saisonhälfte bislang nicht nach Plan lief; die Mannschaft liegt in der Rückrundentabelle nur auf Platz elf (sechs Punkte aus vier Spielen). Personell fehlen Suleman Sani (Bänderverletzung), Assan Ouédraogo (Sehnenverletzung im Knie) und Viggo Gebel (Kreuzbandriss). Castello Lukeba kehrte ins Mannschaftstraining zurück und könnte eine Option sein.

Werner betonte taktische Aspekte, die im Pokal entscheidend werden: Räume nutzen und mit Mut agieren. In einem K.o.-Spiel können Ballbesitz, schnelle Umschaltaktionen und die Nutzung von Großchancen den Unterschied machen.

Trainerstimmen

Beide Mannschaften kennen einander sehr gut. Leipzig ist eine Mannschaft, die offensiv stark ist. Aber wir haben gegen Leipzig auch immer gezeigt, was wir können.

— Vincent Kompany

Es gibt durchaus Räume, die sich immer wieder ergeben. Diese müssen wir, gerade in einem K.o.-Spiel, mit Mut und breiter Brust nutzen.

— Ole Werner (Trainer, RB Leipzig)

