Fußball heute Aufstellungen: FC Bayern München gegen RB Leipzig heute

Im DFB-Pokal-Viertelfinale trifft der Rekordmeister FC Bayern in der Allianz Arena auf die Sachsen von RB Leipzig (Anpfiff Mittwoch, 20:45 Uhr). Vincent Kompany kann personell aus dem Vollen schöpfen und erwartet ein intensives K.o.-Duell, RB-Coach Ole Werner setzt auf Mut und Räume. In dieser Vorschau finden Sie die voraussichtlichen Aufstellungen, die personelle Lage beider Teams sowie die wichtigsten Aussagen der Trainer. Liveticker und kostenfreies Webradio sind auf fcbayern.com verfügbar.

Aufstellungen: FC Bayern München gegen RB Leipzig

Die voraussichtlichen Anfangsformationen lauten wie folgt.

Voraussichtliche Aufstellung Bayern:

Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Davies – Kimmich, Pavlović – Olise, Gnabry, Luis Díaz – Kane.

Voraussichtliche Aufstellung Leipzig:

Vandevoordt – R. Baku, Orban, Bitshiabu, Raum – Seiwald – X. Schlager, Baumgartner – Diomande, Romulo, Nusa.

Die Ausgangslage beim FC Bayern

Der FC Bayern empfängt Leipzig mit dem klaren Ziel, erstmals seit sechs Jahren wieder ins Halbfinale des DFB-Pokals einzuziehen. Vincent Kompany warnte vor Unterschätzung: „Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Im Pokal gewinnt man nicht jedes Spiel 4:0 oder 5:0. Es passiert immer etwas.“ Gleichzeitig betonte der Übungsleiter, dass die Mannschaft heiß auf das Spiel ist und die Unterstützung der Fans in der Allianz Arena spüren soll. Aufgrund eines streikbedingten Verkehrschaos kündigte Kompany an, früher zum Stadion zu fahren – ein logistischer Faktor, der die Konzentration vor dem K.o.-Duell erhöhen kann.

RB Leipzig: Form, Personal und taktische Hinweise

RB Leipzig kommt mit einem 2:1-Erfolg beim 1. FC Köln in die Partie und hat damit eine kleine Negativserie beendet. Ole Werner räumte aber ein, dass die zweite Saisonhälfte bislang nicht nach Plan lief; die Mannschaft liegt in der Rückrundentabelle nur auf Platz elf (sechs Punkte aus vier Spielen). Personell fehlen Suleman Sani (Bänderverletzung), Assan Ouédraogo (Sehnenverletzung im Knie) und Viggo Gebel (Kreuzbandriss). Castello Lukeba kehrte ins Mannschaftstraining zurück und könnte eine Option sein.

Werner betonte taktische Aspekte, die im Pokal entscheidend werden: Räume nutzen und mit Mut agieren. In einem K.o.-Spiel können Ballbesitz, schnelle Umschaltaktionen und die Nutzung von Großchancen den Unterschied machen.

Trainerstimmen

Beide Mannschaften kennen einander sehr gut. Leipzig ist eine Mannschaft, die offensiv stark ist. Aber wir haben gegen Leipzig auch immer gezeigt, was wir können. — Vincent Kompany