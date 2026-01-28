Fußball heute Aufstellung – 2:1 – FC Bayern München vs. PSV Eindhoven heute

Im entscheidenden Duell der Champions League trifft der FC Bayern heute am Mittwochabend (ab 21 Uhr im Liveticker) auf die PSV Eindhoven. Nach der überraschenden Niederlage gegen Augsburg sind die Münchner gefordert, um sich eine Top-Platzierung in der Gruppenphase zu sichern. Trainer Vincent Kompany und seine Mannschaft wollen mit einer starken Leistung auf die jüngsten Rückschläge reagieren und den Aufstieg ins Achtelfinale mit einem weiteren Sieg untermauern.

Liveticker Bayern gegen PSV Eindhoven

Fußball heute Ergebnis: FC Bayern München besiegen PSV 2:1 – 2.Tabellenplatz!

Der FC Bayern muss in Eindhoven auf mehrere wichtige Spieler verzichten: Minjae Kim (Gelb-Rot-Sperre), Raphaël Guerreiro (Wadenverletzung), Konrad Laimer (Muskelfaserriss) und Josip Stanišić (Sprunggelenksverletzung) stehen nicht zur Verfügung. Die voraussichtliche Aufstellung der Münchner könnte wie folgt aussehen:

Urbig – Upamecano, Tah, Kimmich, Musiala, Jackson, Luis Díaz, Bischof, Ito, Karl, Pavlović

PSV:

Kovar – Dest, Schouten, Obispo, Mauro Júnior – Veerman, Saibari, Til – Man, Wanner, Perišić.

Die Ausgangslage des FC Bayern

Nach der ersten Saisonniederlage in der Bundesliga am vergangenen Wochenende gegen den FC Augsburg (1:2) ist der Druck auf die Spieler und das Trainerteam gewachsen. Der Sportvorstand Max Eberl betont die Notwendigkeit einer Reaktion: „Wir müssen nach vorne gucken und reagieren, so wie wir es in der Vergangenheit getan haben.“ Auch Verteidiger Jonathan Tah bekräftigt, dass die Mannschaft die im Augsburg-Spiel entstandene Wut positiv nutzen will, um in Eindhoven zu punkten.

In der Champions League haben die Bayern bereits das Achtelfinale erreicht und stehen mit beeindruckenden sechs Siegen aus sieben Spielen an der Tabellenspitze. Ein Punktgewinn oder Sieg in Eindhoven würde sicherstellen, dass der Rekordmeister die Gruppenphase auf einem der ersten beiden Plätze abschließt und somit auch im möglichen Viertelfinale das Heimrecht für das Rückspiel genießt. Chefcoach Kompany lässt keinen Zweifel daran, dass die Mannschaft nur auf den Sieg fokussiert ist: „Es geht nur darum zu gewinnen.“

Der Gegner PSV Eindhoven

Die PSV Eindhoven, die mit ehemaligen Bayern-Spielern Paul Wanner und Ivan Perišić im Kader aufwartet, hat noch Hoffnung auf das Weiterkommen in der Champions League. Nach einem holprigen Start mit einer Niederlage gegen Union Saint-Gilloise (1:3) kämpften die Niederländer sich mit vier ungeschlagenen Spielen zurück, darunter ein beeindruckender Sieg gegen Napoli (6:2). Dennoch folgten zwei Rückschläge gegen Atlético Madrid (2:3) und Newcastle United (0:3). Trainer Peter Bosz gibt klar die Marschrichtung vor: „Wenn wir gewinnen, sind wir weiter, also spielen wir auf Sieg.“

Trotz eines 2:2 im letzten Ligaspiel gegen NAC Breda führt die PSV souverän die Eredivisie an und hat einen komfortablen Vorsprung von 14 Punkten auf den Zweitplatzierten Feyenoord Rotterdam. Wanner zeigt sich optimistisch: „Wir sind gut vorbereitet und wissen, dass es ein wichtiges Spiel ist.“

Das sagen die Trainer

„Es wird schwierig sein, aber wir können unser siebtes Spiel von acht gewinnen und Zweiter werden. Es wird ein tolles Spiel werden“, äußert sich Vincent Kompany optimistisch vor dem Duell. Sein Gegenüber, Peter Bosz, erkennt die Qualität der Bayern an: „Sie bringen dich überall auf dem Platz in Eins-gegen-eins-Situationen. Und natürlich haben sie eine enorme Qualität in ihrer Mannschaft.“

Quelle: https://fcbayern.com/de/spiele/profis/champions-league/2025-2026/psv-eindhoven-fc-bayern-muenchen-28-01-2026/vorbericht