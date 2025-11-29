Fußball heute Aufstellung – Ergebnis 3:1 – FC Bayern München gegen FC St-Pauli

Bayerns Startelf gegen St. Pauli: Kompany setzt auf Stabilität – Blessin hofft auf Rückkehrer

Nach der Champions-League-Niederlage in London richtet sich der Fokus beim FC Bayern wieder auf die Bundesliga – genauer gesagt auf die Startelf gegen den FC St. Pauli. Trainer Vincent Kompany verzichtet auf größere Experimente und vertraut auf seine bewährten Kräfte. Bei den Gästen aus Hamburg hingegen kehren wichtige Spieler rechtzeitig zurück. Ein Blick auf beide Aufstellungen verrät viel über die Herangehensweise der Teams an dieses Duell.

Update 14:30 Uhr – Im Vergleich zur ersten Saisonniederlage beim FC Arsenal unter der Woche wechselt Vincent Kompany auf vier Positionen. Minjae Kim, Raphaël Guerreiro, Tom Bischof und Luis Díaz beginnen anstelle von Josip Stanišić, Serge Gnabry und Michael Olise (alle Bank). Dayot Upamecano steht heute nicht im Kader, der französische Nationalverteidiger erhält aufgrund der Belastungssteuerung eine Pause.

Kompany bleibt seinem Gerüst treu

Vincent Kompany setzt gegen St. Pauli auf Kontinuität. Trotz der 1:3-Niederlage bei Arsenal nimmt er keine drastischen Änderungen vor. In der Abwehr stehen erneut Konrad Laimer, Min-jae Kim, Jonathan Tah und das Eigengewächs Bischof in der Viererkette. Das zentrale Mittelfeld bilden Joshua Kimmich und Leon Goretzka – eine Kombination, die Erfahrung und körperliche Präsenz garantiert.

Vorne vertraut Kompany auf Tempo, Kreativität und Torgefahr: Michael Olise, Nachwuchsspieler „Karl“ und Bryan Díaz sollen hinter Harry Kane für Offensivdruck sorgen. Trotz der verletzungsbedingten Ausfälle von Alphonso Davies und Jamal Musiala ist die Startelf stark genug, um gegen angeschlagene Kiezkicker Dominanz auszuüben.

Offizielle FCB-Aufstellung (4-2-3-1):

Neuer – Minjae, Tah, Kimmich, Kane, Luis Díaz, Bischof, Guerreiro, Laimer, Karl, Pavlović

St. Pauli mit voller Kapelle – aber weiterhin ohne Rhythmus

Bei den Gästen lichtet sich das Lazarett. Trainer Alexander Blessin kann auf einen nahezu kompletten Kader zurückgreifen. Besonders wichtig: Die Offensive ist wieder komplett. Sinani und Pereira Lage bilden die Doppelspitze, unterstützt von Irvine hinter den Spitzen. Ricky-Jade Jones ist ebenfalls wieder im Kader, könnte als Joker fungieren.

Blessin setzt erneut auf eine Dreierkette mit Wahl, Smith und Mets. Über die Flügel kommen Pyrka und Oppie, die im Umschaltspiel Akzente setzen sollen. Zentral sollen Sands und Fujita Stabilität bringen. Trotz der Formkrise – mit dieser Formation will St. Pauli vor allem über Kompaktheit und schnelle Konter für Überraschungsmomente sorgen.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Voraussichtliche STP-Aufstellung (3-4-1-2):

Vasilj – Wahl, Smith, Mets – Pyrka, Sands, Oppie – Fujita, Irvine – Sinani, Pereira Lage

Was die Aufstellungen über das Spiel verraten

Kompany setzt auf Balance: stabile Zentrale, flügelstarke Offensive, klare Rollenverteilung. Trotz Rotation im Saisonverlauf bleibt sein Kern bestehen. Der Ausfall von Davies wird wie zuletzt intern aufgefangen, Musialas Kreativität soll Olise kompensieren.

St. Pauli dagegen muss mit dem arbeiten, was nach acht Niederlagen am Stück noch funktioniert: defensive Organisation und schnelles Umschalten. Die Aufstellung deutet auf Zurückhaltung hin – mit der Hoffnung, dass Blessins Team über Einzelaktionen oder Standards Nadelstiche setzen kann.

Warum das Spiel auch personell ein Gradmesser wird

Für den FC Bayern ist die Partie gegen St. Pauli nicht nur ein Muss-Sieg, sondern auch ein Test für die Belastbarkeit der Startelf vor den bevorstehenden „englischen Wochen“. Kompany will mit einer eingespielten Formation Selbstvertrauen aufbauen, bevor es gegen Union (Pokal), Stuttgart (Liga) und Sporting Lissabon (Champions League) zur Sache geht.

Für St. Pauli könnte die Partie dagegen richtungsweisend sein. Die Rückkehr mehrerer Stammspieler gibt Hoffnung, aber der Druck wächst. Mit der gewählten Aufstellung setzt Blessin auf Stabilität – ob das gegen einen individuell überlegenen Gegner reicht, bleibt fraglich.