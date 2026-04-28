Fußball heute Aufstellung 4:5 – FC Bayern mit Musiala & Davies in der Startelf

Der FC Bayern setzt im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain auf seine lange vermissten Unterschiedsspieler. Jamal Musiala und Alphonso Davies stehen im Prinzenpark in der Startelf, während Vincent Kompany wegen seiner Sperre nur von der Tribüne aus eingreifen kann. Die Münchner gehen damit mit ihrer aktuell stärksten Besetzung in das Duell mit PSG.

Spielbericht – Drama in Paris: FC Bayern spielt 4:5

Champions League Paris Saint Germain (PSG) 1.91 xG 2.43 5 4 FC Bayern München

Offizielle Aufstellung – Der FC Bayern wird mit folgender Formation beginnen:

Neuer – Upamecano, Tah, Kimmich, Kane, Musiala, Luis Díaz, Olise, Davies, Stanišić, Pavlović.

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Musiala und Davies wieder von Beginn an

Musiala hat sich nach einer monatelangen Verletzungspause Schritt für Schritt zurückgearbeitet und nähert sich wieder seiner alten Form. Der 23-Jährige kam in dieser Champions-League-Saison bislang erst viermal zum Einsatz, erzielte dabei zwei Tore und bereitete einen Treffer vor. Nur einmal durfte er von Beginn an ran, in beiden Viertelfinals gegen Real Madrid wurde der Nationalspieler jeweils eingewechselt.

Auch Davies bringt nach längerer Pause wieder volle Kraft ein. Der 25-Jährige hatte in der Königsklasse sechs Einsätze gesammelt, stand dabei aber noch nie in der Startelf. Nun soll er auf der linken Seite in einer Viererkette mit Josip Stanisic, Dayot Upamecano und Jonathan Tah für Stabilität sorgen, davor hütet Kapitän Manuel Neuer das Tor.

Kompany vertraut auf seine stärkste Elf

Nach der XXL-Rotation beim 4:3 in Mainz schickt Kompany im Stadion von Paris die Formation aufs Feld, die aus seiner Sicht derzeit am meisten Schlagkraft verspricht. Die Doppelsechs bilden Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic, offensiv sollen Michael Olise, Musiala und Luis Díaz Torjäger Harry Kane in Szene setzen. Der Bayern-Coach selbst muss seine Gelbsperre absitzen und wird daher durch seinen ersten Assistenten Aaron Danks ersetzt.

Der 42 Jahre alte Engländer übernimmt an der Seitenlinie, darf vor und während der Partie aber keinen Kontakt zu seinem Chefcoach haben.

Ausfälle und PSG-Personal

Verzichten müssen die Münchner auf die verletzten Lennart Karl, Tom Bischof, Raphael Guerreiro und vor allem Serge Gnabry, dessen Saison bereits beendet ist. Karl und Bischof könnten allerdings bis zum Rückspiel gegen Paris am 6. Mai in der Allianz Arena wieder zur Verfügung stehen.

PSG geht derweil wie erwartet auch mit den zuletzt angeschlagenen Vitinha und Achraf Hakimi in die Partie. Die Bayern beginnen mit Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Davies, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Díaz und Kane. Interimstrainer an der Seitenlinie ist Danks.

Liveticker heute

22:34 Uhr 5:4 für Paris Was ist hier los? Paris geht mit 5:2 in Führung, Upamecano und Luiz Diaz sorgen für den bayrischen Doppelschlag,. Noch 18 Minuten zu spielen. Soviele Tore gab es noch nie in einem CL-Halbfinalspiel!



22:01 Uhr 3:2 für Paris Kurz vor Ende der 1.Hälfte wieder die Pariser Führung. Davies verursacht einen Handelfmeter – Ousmane Dembélé trifft, Neuer hat diue Ecke geahnt, aber zu präzise geschossen!



21:44 Uhr 2:2 Olise bringt mit einem zentralen Schuß die Bayern wieder ins Spiel! Noch 3 Minuten in der 1.Hälfte zu spielen!



21:36 Uhr 2:1 für Paris João Neves per Kopf nach einer Ecke – wieder kommt Neuer nicht an den Ball und ist geschlagen.



21:28 Uhr Ausgleich Kvaratskhelia mit schnellem Konter, er tänzelt Stanišić aus, Neuer zu kurz.



21:18 Uhr Luiz Diaz wird im Sechzehner gefoult – klare Sache für Kane der eiskalt rechts trifft. Harry Kane mit Nummer 13!



21:04 Uhr Anpfiff Pünktlich geht es hier los, nach Star Wars Hymne, der französischen Nationalhymne und der Champions League Hymne inkl. großer Pyroshow.



20:45 Uhr Aufstellung von PSG PSG beginnt mit – Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves, Doué, Dembelé und Kvaratskhelia.

19:49 Uhr <strong>Offizielle Aufstellung</strong> Offizielle Aufstellung – Der FC Bayern wird mit folgender Formation beginnen: Neuer – Upamecano, Tah, Kimmich, Kane, Musiala, Luis Díaz, Olise, Davies, Stanišić, Pavlović.